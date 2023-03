Nuovi MacBook Air 13” e 15” in arrivo: le novità

Apple si sta preparando a lanciare sul mercato un nuovo computer portatile, andando a colmare un’assenza nella fascia più accessibile della sua offerta per lavorare, giocare e accedere all’intrattenimento e a internet in mobilità. Pettegolezzi che arrivano dall’Apple Park di Cupertino indicano che i tecnici sarebbero al lavoro per creare un MacBook Air da 15,5 pollici, il più grande finora. Ma voci discordanti parlano addirittura di una nuova linea di prodotti, diversa dall’Air e dal Pro, con almeno un dispositivo di dimensioni comprese tra i 13 e i 16 pollici.

Arriva il primo MacBook Air da 15 pollici? Cosa sappiamo

È dal 2016 che Apple non produce una doppia versione del MacBook Air, da quando la produzione della versione da 11 pollici è stata interrotta. Un nuovo dispositivo della linea da 15 pollici potrebbe avere lo stesso design della controparte da 13 pollici del 2022, a sua volta fortemente ispirata dai fratelli maggiori della linea Pro. Potrebbe avere un trackpad largo, la tastiera con tasti funzione e nessuna ventola.

Proprio come il MacBook Air del 2022 potrebbe avere una porta di ricarica MagSafe, una fotocamera con una risoluzione pari ad almeno 1080p e un sistema audio migliorato, con altoparlanti di qualità superiore. A differenza dei MacBook Pro di nuova generazione, non dovrebbe essere dotato di tecnologia mini Led e display ProMotion.

Le ipotesi su una nuova linea di MacBook della Apple

Non è detto però che il portatile da 15 pollici su cui stanno lavorando i laboratori Apple, e che dovrebbe arrivare sul mercato nel 2023, forse già nel mese di aprile, sia effettivamente un MacBook Air. Le indiscrezioni parlano di un doppio modello, uno con il processore M2 da 8 a 10 core, e uno con l’M2 Pro, con un massimo di 19 core.

Ma c’è anche la possibilità che Cupertino sia al lavoro su due modelli MacBook Air da 13 pollici e da 15 pollici, entrambi con un processore M3 di nuova generazione, che farebbe il suo debutto proprio su questi due dispositivi, sprigionando una potenza mai vista per la linea di portatili più economici della gamma Apple.

In questo caso è probabile che il 13 pollici rinnovato e il nuovo 15 pollici arrivino sugli scaffali, compresi quelli virtuali dell’Apple Store e di Amazon, solo in estate o addirittura all’inizio dell’autunno, in date più convenzionali per la Mela. Di fatto sappiamo ancora molto poco, se non che un nuovo dispositivo montante MacOS arriverà nel prossimo futuro, come emerge dalla lista del Bluetooth Launch Studio.

Dove conviene acquistare un MacBook Air in offerta

