Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: Ansa I nuovi iPad di Apple

Apple ha presentato i nuovi Ipad nel corso dell’evento aziendale del 7 maggio 2024, mostrando al mondo i suoi nuovi modelli di tablet e i relativi accessori. C’era molta attesa per questo lancio, visto che gli ultimi prodotti di questo tipo dell’azienda di Cupertino risalgono ormai a un anno e mezzo fa. Entrando più nello specifico, sono stati presentati due nuovi iPad Pro con M4, due iPad Air con chip M2, la nuova Apple Pencil e la Magic Keyboard. Si tratta di prodotti come al solito dal ricercato e raffinato design a cui sono associate delle performance decisamente più elevate rispetto ai modelli precedenti.

I nuovi iPad Pro con chip M4

Il prodotto di maggior valore presentato da Apple nel suo evento del 7 maggio 2024 è stato senza dubbio il nuovo iPad Pro. Si tratta di un dispositivo pensato con due diversi tagli di schermo, da 11 o 13 pollici, con lo spessore ridotto rispettivamente a 5,3 e 5,1 mm. Particolare menzione meritano anche i display olead dei nuovi iPad Pro, con Apple che ha annunciato che questi tablet avranno un picco di luminosità massimo di 1600 nits, oltre che una fotocamera frontale disposta sul lato lungo.

La novità più importante dei nuovi iPad Pro interessa però il chip che, saltando l’M3, arriva direttamente al nuovo M4. Il precedente modello del tablet, quello del 2022, montava un M2 e, rispetto al nuovo, aveva un rapidità ridotta del 50 per cento a livello di cpu e ben quattro volte a livello di rendering grafico.

Quanto ai prezzi, Apple metterà in commercio il suo nuovo iPad Pro da 11 pollici a partire da 1219 euro, mentre il costo della versione da 13 pollici partirà da 1569 euro. I tagli di memoria partono da 256 Giga fino a 2 Terabyte, mentre sono stati previsti solo due colori, grigio e grigio scuro.

iPad Air, c’è l’inedita versione da 13 pollici

Per quanto riguarda gli iPad Air, una delle grandi novità è rappresentata dal fatto che, oltre alla versione del dispositivo canonica da 11 pollici, ce n’è un’altra da 13 pollici. Lo schermo dei dispositiv è LCD chiamato Liquid Retina, con la fotocamera frontale presente sul lato lungo. In tema di chip c’è una crescita rispetto ai modelli precedenti, anche se meno netta rispetto al modello Pro. I nuovi iPad Air montano infatti gli Apple M2, mentre nella versione precedente avevano l’M1, con una velocità minore del 50 per cento.

Questi tablet saranno in commercio in quattro colorazioni differenti e potranno avere una memoria fino a 1 TB. Confermata, inoltre, la loro compatibilità con gli accessori già in commercio e il TouchID per l’accesso biometrico.

I prezzi sono evidentemente più bassi rispetto al modello Pro. Si parte da 719 euro per la versione solo wi-fi per salire a 889 euro per quella con modulo cellulare. La capacità di memoria minima è di 128 Giga e arriva fino a 2 Terabyte, mentre sono quattro i colori che possono essere scelti: blu, viola, galassia e grigio siderale.

Le nuove Apple Pencil e Magic Keyboard

Apple ha presentato anche la nuova Apple Pencil che diventa Pro nella sua nuova versione con feedback aptico e di giroscopio. Anche in questo caso è prevista la ricarica magnetica attaccando lo strumento all’iPad. Il costo è di 149 euro.

Per quanto riguarda invece la nuova Magic Keyboard, è stato progettato un trackpad più grande e la linea di tasti funzione. Compatibile sia con iPad Pro e iPad Air, ha un costo che parte da 349 euro.