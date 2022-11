Il multimiliardario Jeff Bezos donerà la maggior parte del suo patrimonio da 124 miliardi di dollari. Il fondatore di Amazon lo ha annunciato in un’intervista alla Cnn senza fornire dettagli sulle somme o sulle tempistiche ma affermando di avere intenzione di devolvere la sua fortuna alla lotta al cambiamento climatico e a sostenere coloro che si battono per l’unità contro le profonde divisioni politiche e sociali.

Jeff Bezos darà in beneficenza buona parte del suo patrimonio: la promessa

La promessa di Bezos è stata raccolta dall’emittente televisiva americana in occasione della consegna del premio Bezos Courage and Civility Award alla cantanite country Dolly Parton. L’annuncio arriva mentre Amazon avrebbe intenzione, secondo le indiscrezioni del New York Times, di effettuare 10mila licenziamenti (qui avevamo anticipato i licenziamenti delle Big tech).

Con la compagna al suo fianco, la giornalista Lauren Sánchez, il multimiliardario ha risposto con un deciso “Sì” alla domanda diretta se intendesse donare la maggior parte della sua ricchezza accumulata nel corso della sua vita.

Bezos ha dichiarato di stare cercando un modo per individuare insieme alla sua compagna gli strumenti e i progetti più adatti, sulla lotta al riscaldamento globale e alle disuguaglianza sociali nel mondo, per realizzare queste donazioni.

“La parte difficile” ha dichiarato il fondatore di Amazon, “è capire come farlo. Non è facile. Sto riscontrando che la filantropia non è facile“.

Un primo segnale dell’intenzione di dedicarsi al sociale può essere rappresentato dallo stesso premio da 100 milioni di dollari “Bezos Courage and Civility Award” consegnato quest’anno alla regina del country Dolly Parton, impegnata in progetti di alfabetizzazione.

“Quando si pensa a Dolly tutti sorridono” ha commentato la compagna Lauren Sánchez. “Tutto quello che vuole fare è portare luce nella vita degli altri e non potevano pensare a nessuno che meglio di lei potesse ricevere il premio. Sappiamo che farà grandi cose”, ha aggiunto la giornalista annunciando che nel 2023 andrà nello spazio con un equipaggio di tutte donne.

Jeff Bezos darà in beneficenza buona parte del suo patrimonio: la fondazione

Bezos non è nuovo a iniziative di beneficenza. Lo scorso anno il miliardario ha già stanziato 10 miliardi di dollari per il progetto “Bezos Earth Fund” fondato da quando si è dimesso dal ruolo di Ceo di Amazon, allo scopo di combattere il cambiamento climatico e proteggere la natura (qui avevamo raccontato del sorpasso ai danni di Bezos al secondo posto degli uomini più ricchi del mondo).

Tra gli obiettivi della fondazione c’è la riduzione dell’impronta ecologica di carbonio, cemento e acciaio da costruzione, la creazione di strumenti e tecnologie di mappatura per monitorare le emissioni di carbonio e la costruzione di pozzi naturali di carbonio a base vegetale su larga scala.

Dei 10 miliardi di risorse, 100 milioni di dollari sono stati destinati allo sviluppo di MethaneSAT di Environmental Defense Fund, un satellite che individuerà e misurerà le fonti di inquinamento da metano in tutto il mondo.

Mentre il suo presidente si dedica alla filantropia, Amazon si prepara ai 10 giorni di Black Friday, da venerdì 18 a lunedì 28 novembre.

