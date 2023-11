Fonte: 123RF Le migliori offerte per le macchine del caffè su Amazon durante la Black Friday Week

La macchina del caffè è un elettrodomestico onnipresente nelle case degli italiani, che ha cambiato le modalità e i tempi dell’unico rito diffuso da Nord a Sud. Una tazza di espresso non è solo un’esperienza per il palato, ideale per iniziare la giornata o concludere un pasto. È prima di tutto tradizione e socialità, una coccola nelle giornate spente e una chiacchiera in compagnia nei momenti felici. Una scusa per vedere amici e parenti e prendersi cura di loro.

Ora con la Black Friday Week di Amazon, il maxi evento di ben 10 giorni con sconti incredibili, è possibile acquistare a prezzi stracciati le migliori macchinette sul mercato. Prima di vedere le offerte, però, ecco una piccola guida sulla scelta dell’elettrodomestico migliore.

Qual è la migliore macchina del caffè? Le tre tipologie

Prima di tutto bisogna pensare a che tipo di caffè utilizzeremo nella nostra macchinetta.

Capsule . Sono convenienti e facili da usare, ma spesso nemiche dell’ambiente e più costose rispetto alle alternative.

. Sono convenienti e facili da usare, ma spesso nemiche dell’ambiente e più costose rispetto alle alternative. Filtri . Perfetti per il caffè tradizionale, ottimi per chi non vuole perdere tempo nella manutenzione e nella pulizia della macchina.

. Perfetti per il caffè tradizionale, ottimi per chi non vuole perdere tempo nella manutenzione e nella pulizia della macchina. Espresso. Per gli intenditori che vogliono avere tutto sotto controllo, compreso l’aroma migliore, e chi vuole sentire il vero gusto del caffè anche in cappuccini e altre preparazioni a base di latte o bevande vegetali.

I costi a lungo termine, tanto per la materia prima quanto per la manutenzione, cambiano notevolmente. Meglio fare i dovuti calcoli e le valutazioni sulle funzioni e i prezzi.

Come scegliere una buona macchina per il caffè: funzioni

Dopo aver valutato pro e contro di ogni sistema, in base alle necessità d’uso, bisognerà poi controllare le altre caratteristiche.

Dimensioni . Ogni cucina o sala da pranzo hanno spazi e disposizioni diverse, una macchinetta può essere più o meno ingombrante di conseguenza.

. Ogni cucina o sala da pranzo hanno spazi e disposizioni diverse, una macchinetta può essere più o meno ingombrante di conseguenza. Design . Anche l’occhio vuole la sua parte: attenzione a colori e materiali dell’elettrodomestico.

. Anche l’occhio vuole la sua parte: attenzione a colori e materiali dell’elettrodomestico. Facilità d’uso . Ci sono macchine che fanno il caffè con un click, altre più complesse permettono di personalizzare meglio l’esperienza.

. Ci sono macchine che fanno il caffè con un click, altre più complesse permettono di personalizzare meglio l’esperienza. Manutenzione . Il calcare è nemico di tutte le macchinette, meglio scegliere sistemi smontabili e senza parti non raggiungibili.

. Il calcare è nemico di tutte le macchinette, meglio scegliere sistemi smontabili e senza parti non raggiungibili. Pulizia . Lo stesso discorso si applica a elettrodomestici con forme troppo particolari o in materiali che catturano le impronte e gli schizzi.

. Lo stesso discorso si applica a elettrodomestici con forme troppo particolari o in materiali che catturano le impronte e gli schizzi. Funzioni extra . Alcune macchine per il caffè sono dotate di schiumatore per il cappuccino, altre possono essere usate per bevande fredde o gassate, hanno il display o sono dotate di assistenti vocali e smart.

. Alcune macchine per il caffè sono dotate di schiumatore per il cappuccino, altre possono essere usate per bevande fredde o gassate, hanno il display o sono dotate di assistenti vocali e smart. Capacità della macchina . Pensando all’utilizzo quotidiano, bisogna valutare la possibilità di fare più caffè contemporaneamente e la capacità dei serbatoi di acqua, caffè o cialde esauste.

. Pensando all’utilizzo quotidiano, bisogna valutare la possibilità di fare più caffè contemporaneamente e la capacità dei serbatoi di acqua, caffè o cialde esauste. Consumo energetico. Sebbene non si tratti di un elettrodomestico energivoro, è bene anche valutarne l’impatto sulla bolletta elettrica.

Le migliori macchine del caffè in offerta su Amazon per il Black Friday

È possibile acquistare le migliori macchine del caffè in offerta su Amazon durante la Black Friday Week dal 17 al 27 novembre. L’e-commerce più grande al mondo offre la possibilità di fare il reso di tutti i prodotti acquistati in questi giorni, gratuitamente, fino al 31 gennaio 2023.

La Bialetti Super arriva a casa con 32 capsule di alluminio totalmente riciclabili. Ha una capienza di 8 capsule esauste e il serbatoio da 0,7 litri.

Caldo o freddo? Lungo o corto? Con la De’Longhi Genio si può cambiare ogni giorno. Grazie alle capsule Nescafé Dolce Gusto, è tra le macchine per il caffè con capsule più versatili nella sua fascia di prezzo.

La Lavazza A Modo Mio Jolie è sinonimo di qualità. Ora è in offerta con 64 capsule Crema e gusto classich. Silenziosa, con spegnimento automatico e poggia tazza rimovibile, ha una capienza di 5 capsule esauste. Ha il serbatoio trasparente da 0,6 litri.

La macchina Nespresso Inissia De’Longhi arriva a casa con ben 100 capsule di diverse varietà per assaggiare tutti gli aromi del gigante della torrefazione. Ha una capienza di 10 capsule esauste e un serbatoio da 0,7 litri. What else?

Se davvero non sapete scegliere tra capsule, cialde e macinato, e magari siete fan della moka tradizionale, non potete non scegliere la Bialetti Mokona, con sistema aperto e multifunzione.

Per gli intenditori di caffè non può invece esserci un’opzione più valida della macchina da caffè automatica Philips Series 2200, con display touch, filtro aquaclean, possibilità di fare due tazze contemporaneamente, con montalatte e funzioni smart con la versione con Wi-Fi. Basta mettere dentro i chicchi della propria qualità preferita e il gioco è fatto.

Anche in Italia c’è chi non ama l’espresso e preferisce il caffè americano. Gli estimatori di questo tipo di bevanda possono acquistare su Amazon la Russell Hobbs Texture Plus con spegnimento automatico, tecnologia antigoccia, porta filtro rimovibile e lavabile, che permette di produrre fino a 10 tazze grazie al serbatoio da 1,25 .

