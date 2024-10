In occasione della Festa delle offerte Prime di Amazon ci sono smartphone delle principali case di informatica davvero scontati in ogni fascia di prezzo

Fonte: ANSA Tra gli smartphone scontati su Amazon c'è anche il Samsung Galaxy S24.

Non c’è un’occasione migliore degli eventi Amazon per cambiare telefono. Anche durante la Festa delle offerte Prime dell’8 e del 9 ottobre 2024, dedicata agli iscritti al programma dell’e-commerce che prevede spedizioni gratuite e veloci su milioni di prodotti, ci sono tantissimi smartphone a prezzi scontati. Ce n’è per tutti i gusti: dai top di gamma alla fascia media fino ai dispositivi più economici, i saldi dello store riguardano davvero tutti.

Nota bene: i prezzi dei prodotti riportati in questo articolo potrebbero non corrispondere a quelli scontati. Clicca sulle immagini per visualizzare i prezzi aggiornati in tempo reale e le offerte per i clienti Prime.

Samsung Galaxy a prezzi bassi su Amazon

Abbiamo già visto i dispositivi Apple in saldo durante la Festa delle offerte Prime. Lo storico rivale coreano Samsung non è da meno, con sconti davvero golosi per gli appassionati di tecnologia.

Bello e potentissimo, il Galaxy S24 Ultra con intelligenza artificiale e display Qhd+ Dynamic Amoled 2X da 6,8″, fotocamera da 200 Mp, 12 Gb di Ram e 512 Gb di spazio di archiviazione è pensato per andare incontro a tutte le fasce di pubblico, dallo sviluppatore più esigente al giovane appassionato di tecnologia. Passa da 1.619 a 1.233,99 euro, con uno sconto del 24%.

L’altro top di gamma di casa Samsung è il Galaxy Z Flip6, anch’esso con AI. Si tratta di un foldable con doppio schermo, perfetto per chi vuole avere sott’occhio ogni notifica o fare il selfie perfetto. Passa da 1.279 a 1.075,97 euro, con uno sconto del 16%.

Nella fascia medio-bassa, come prezzi e non certo come prestazioni, troviamo invece il Galaxy A55, con cover inclusa, con ben 8 Gb di Ram e 256 Gb di spazio di archiviazione. Passa da 398 a 359 euro, con uno sconto del 10%.

Google Pixel scontati per la Festa delle offerte Prime

Difficile decidere quale sia lo smartphone Android perfetto. Sicuramente i telefoni Google si avvicinano a questa definizione, dato che il colosso di Mountain View è anche il proprietario del sistema operativo più diffuso tra i dispositivi mobili.

Linea innovativa e diversa dai competitor, prestazioni al top e prezzo popolare: il top di gamma della scorsa stagione continua a essere uno dei telefoni miglio in circolazione. Il Pixel 8 Pro passa da 1.159 a 708,99 euro, con uno sconto del 39%.

Stesso design elegante, prezzo ancora più economico: il Pixel 8a passa da 549 a 390,99 euro, con uno sconto del 29%.

Smartphone Motorola in offerta su Amazon

Ci sono davvero tante marche nella sezione degli smartphone in offerta per gli abbonati Prime, anche quelli di brand che hanno fatto la Storia. Chi dice di non aver mai pronunciato lo slogan “Hello Moto!” è troppo giovane o mente. Motorola è tornata ad affascinare il mercato rilanciando i dispositivi pieghevoli prima e conquistando le nuove generazioni di utenti poi.

Il Razr 50 Ultra strizza l’occhio all’iconico V3, telefono simbolo dei primi anni 2000, ma ha dentro tutta la potenza di uno smartphone moderno. Passa da 1.199 a 857,36 euro, con uno sconto del 14%.

Si chiama Edge 50 neo e non è un caso che il suo nome significhi sia affilato che audace e di tendenza: nonostante un prezzo davvero conveniente, ha una linea affascinante e un hardware di tutto rispetto, a iniziare dalla fotocamera Sony Lytia. Passa da 429 a 331,49 euro, con uno sconto del 23%.

Quali sono i vantaggi di Amazon Prime

Per usufruire di tutti gli sconti della Festa delle Offerte Prime dell’8 e del 9 ottobre 2024 è necessario essere iscritti al programma da cui prende il nome l’evento, che offre una serie di vantaggi in esclusiva. Quello più importante è rappresentato dalle spese di spedizione sempre gratuite e in tempi rapidi su milioni di prodotti.

Nell’abbonamento sono compresi l’accesso a film, serie tv e contenuti originali di Prime Video, il vasto catalogo musicale di Prime Music, gli eBook gratuiti di Prime Reading, lo spazio di archiviazione illimitato per le foto di Prime Photos.

È possibile provare Amazon Prime gratis per 30 giorni con tutti i vantaggi e poi decidere se aderire al programma al costo di 4,99 euro al mese o 49,90 all’anno.