ANSA Amazon accelera al Sud, 500 euro alle PMI e maxi piano tra energia e digitale

Amazon rafforza la propria presenza nel Mezzogiorno e lancia Amazon Destinazione Sud, un piano che combina investimenti in energia rinnovabile, sostegno alle piccole e medie imprese e formazione digitale. L’iniziativa è un ulteriore passo del gruppo per consolidare il proprio ruolo nello sviluppo economico del Sud Italia, territorio che il colosso tech considera sempre più centrale.

In cosa consiste il piano

Amazon Destinazione Sud prevede nuovi investimenti nelle energie rinnovabili in Sicilia. Nell’isola, l’azienda ha già contribuito allo sviluppo di sette progetti solari, di cui quattro avviati nel 2025. A questi si aggiungono tre impianti già operativi. Tra questi figurano due parchi agrivoltaici a Mazara del Vallo e Paternò, che integrano la produzione energetica con l’attività agricola. Complessivamente, in Italia Amazon ha sostenuto otto progetti energetici su scala industriale e installato impianti fotovoltaici in 32 siti logistici, per un totale di 40 iniziative.

L’obiettivo è raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2040, in linea con gli impegni globali del gruppo.

Bonus di 500 euro per le aziende

Accanto alla transizione energetica, Amazon punta con decisione sul rafforzamento del tessuto imprenditoriale del Sud. Il piano prevede incentivi economici per le Pmi del Mezzogiorno che intendono vendere online, tra cui un credito fino a 500 euro sulle commissioni di segnalazione riservato ai nuovi partner di vendita attivi nelle otto regioni meridionali:

Abruzzo;

Molise;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia;

Sardegna.

L’accesso è riservato alle aziende con marchio registrato e prodotti inseriti nella vetrina Made in Italy.

Attualmente sono oltre 2.000 le imprese del Sud che esportano attraverso Amazon, contribuendo alla diffusione delle eccellenze locali sui mercati internazionali. L’iniziativa mira ad ampliare ulteriormente questa base, facilitando l’ingresso nel commercio digitale e aumentando la competitività delle aziende meridionali.

I programmi formativi in arrivo

Importante per il colosso tech è anche la formazione. Amazon continua a investire nello sviluppo delle competenze digitali e nell’intelligenza artificiale, collaborando con enti regionali, università e partner come ICE, Develhope e Code.org.

I programmi formativi nel Sud Italia sono già attivi; nel 2025 hanno coinvolto oltre 300 insegnanti e 50.000 studenti. Si affiancano a questi anche le borse di studio Amazon Women in Innovation, che hanno sostenuto giovani talenti femminili nelle discipline Stem presso gli atenei di Napoli Federico II, Catania, Palermo e Cagliari. Le attività proseguiranno anche nel 2026, con nuove borse di studio e sessioni di formazione in presenza.

I piani nella logistica

Sul fronte logistico, continua l’espansione della rete di punti di ritiro. Già composta da migliaia di sedi tra tabaccherie, edicole, negozi di prossimità e stazioni di servizio, l’obiettivo è garantire una copertura sempre più capillare, anche nei centri di piccole e medie dimensioni.

A rafforzare il legame con il territorio contribuisce anche l’organizzazione del Prime Day Festival, in programma dal 19 al 21 giugno a Palermo, nella cornice del Foro Italico presso il Nauto.

L’evento sarà gratuito e aperto al pubblico e offrirà uno spazio dedicato alle offerte Prime e alle eccellenze delle Pmi siciliane presenti sulla piattaforma. Un’occasione per le imprese del Mezzogiorno per mostrarsi e far vedere che unire commercio digitale e valorizzazione del territorio è possibile.