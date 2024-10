Grandissimi sconti su Amazon su tantissimi dispositivi e accessori della Apple in occasione della Festa delle offerte Prime: ci sono anche gli iPhone in saldo

Fonte: Getty Images Anche gli iPhone 15 sono in saldo durante la Festa delle offerte Prime.

La Festa delle offerte Prime di Amazon è un’ottima occasione per acquistare prodotti Apple in offerta. Il maxi evento con sconti esclusivi torna per l’8 e il 9 ottobre 2024, per inaugurare la stagione degli acquisti natalizi. È effettivamente un’ottima occasione per portarsi avanti con i doni da posizionare sotto l’albero e risparmiare ingenti quantità di denaro.

Gli appassionati della Mela di Cupertino non rimarranno certo delusi, anche se, diciamolo subito, non ci sono sconti per i nuovi iPhone 16. I due giorni di saldi dedicati agli abbonati Amazon Prime sono comunque perfetti per completare la collezione di dispositivi e accessori Apple.

Nota bene: i prezzi dei prodotti riportati in questo articolo potrebbero non corrispondere a quelli scontati. Clicca sulle immagini per visualizzare i prezzi aggiornati in tempo reale e le offerte per i clienti Prime.

Gli iPhone in offerta su Amazon

Tra i dispositivi Apple in saldo in occasione della Festa delle offerte Prime, purtroppo, non sono compresi gli iPhone. Segnaliamo tuttavia che ci sono sconti che riguardano i melafonini.

L’iPhone 15 da 128 Gb, ad esempio, passa da 879 a 719 euro, con uno sconto del 18%. Uscito solo lo scorso anno, è uno smartphone potente e resistente. Come tutti i prodotti Apple ha inoltre una grande longevità, grazie agli aggiornamenti costanti e all’ottimizzazione del software.

Anche il piccolo di casa Apple è in offerta su Amazon. L’iPhone SE 2022 passa infatti da 549 a 495 euro, con uno sconto del 10% che farà gola a chi desidera conquistare uno spicchio della Mela senza spendere troppo.

I modelli di Apple Watch scontati

Fido compagno del quotidiano per vedere l’ora e le notifiche, impostare promemoria e sveglie e monitorare il proprio stato di salute, l’Apple Watch è uno dei migliori smartwatch sul mercato.

Il più conveniente è l’Apple Watch SE di seconda generazione, uscito lo scorso anno, con quadrante da 40 mm. Passa da 289 a 242 euro, con uno sconto del 16%.

Per un quadrante più grande è possibile optare per l’Apple Watch Series 9 da 45 mm con display retina always on. Passa da 489 a 375 euro, con uno sconto del 23%.

Sconti sugli auricolari AirPods

In occasione della Festa delle offerte Prime, su Amazon è possibile acquistare in sconto anche gli auricolari wireless della linea AirPods.

Gli Apple AirPods Pro 2 con cancellazione attiva del rumore, audio spaziale personalizzato ad alta fedeltà, ricarica Usb C e magnetica, sono i perfetti compagni di viaggio per chi ama la musica. Sono inoltre ormai veri dispositivi medici grazie alla funzione di apparecchio acustico. Passano da 279 a 217 euro, con uno

Pur non rientrando tra le offerte dell’evento dedicato agli abbonati Prime, segnaliamo anche lo sconto relativo agli AirPods di terza generazione con custodia di ricarica lightning. Passano da 169 a 139 euro, con uno sconto del 18%.

Tutti gli accessori Apple in offerta

Chi ha un iPad e lo usa per studiare e lavorare sa bene quanto sia utile avere una penna digitale per prendere appunti e disegnare. La Apple Pencil di seconda generazione passa da 149 a 99 euro, con uno sconto del 34%.

Il Magic Mouse, compatibile con tutti i computer Mac, fissi e portatili, e gli iPad pasas da 85 a 55 euro, con uno sconto del 35%.

Indispensabile per chi svolge attività d’ufficio con il proprio Mac, la Magic Keyboard è invece la tastiera più comoda che si possa usare all’interno dell’ecosistema Apple. Passa da 109 a 75,99 euro, con uno sconto del 30%.

Quali sono i vantaggi di Amazon Prime

È possibile iscriversi ad Amazon Prime gratis per 30 giorni per testare tutti i servizi inclusi nell’abbonamento. Offre infatti spedizioni veloci sempre gratuite, accesso a film e serie tv su Prime Video, musica su Prime Music, eBook su Prime Reading. Come nel caso della Festa delle offerte Prime, poi, non mancano mai sconti esclusivi.