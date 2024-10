Offerte Amazon 8 e 9 ottobre, migliaia di sconti dedicati ai clienti Prime

Fonte: 123RF Amazon: le migliori offerte

Via alle nuove offerte Amazon: parte oggi la Festa delle Offerte Prime dell’8 e del 9 ottobre, per inaugurare la stagione dello shopping natalizio con grandi risparmi. La Festa delle Offerte Prime inizia l’8 ottobre in Italia, ma anche in altre parti del mondo, come Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Austria, Usa, Australia, Brasile e, per la prima volta, Turchia. I clienti Prime possono così cominciare in anticipo il loro shopping per Natale accedendo a nuove offerte su un’ampia selezione di prodotti in tutte le categorie, per tutta la durata dell’evento.

La Festa delle Offerte Prime permette ai clienti di accedere ad un’esperienza di shopping esclusiva ed è inoltre l’occasione perfetta anche per fare scorta di prodotti essenziali di uso quotidiano. In occasione della Festa delle Offerte Prime, Amazon offre ai clienti prezzi incredibili su prodotti selezionati.

Per chi non è ancora iscritto a Prime, è possibile provare Amazon Prime gratis per 30 giorni per avere accesso a tutti questi vantaggi esclusivi, beneficiando di spedizioni veloci e convenienti, senza costi aggiuntivi. Occhio alle tantissime “Offerte lampo” che durano solo poche ore, e alle “Offerte a meno di 20 euro” dove si possono fare vero affari.

Non solo risparmio ma anche consegne rapide e convenienti, oltre a modalità di pagamento vantaggiose: i clienti Prime hanno notevoli vantaggi su milioni di prodotti. Ricordiamo anche che possono ricevere i propri ordini presso un Amazon Locker per ritirarli in modalità self-service, o un Amazon Counter, punti di ritiro assistiti da personale, disponibili presso i negozi e i rivenditori della zona, tutto senza alcun nessun costo aggiuntivo.

Grazie al badge Made Italy e a quello Piccola Azienda, si possono poi supportare i marchi italiani e le migliaia di piccole e medie imprese (Pmi) scoprendo e acquistando ancora più facilmente i loro prodotti in offerta all’interno della vetrina Amazon dedicata amazon.it/madeinitaly.

I clienti Prime possono scegliere in fase di acquisto fra un’ampia selezione di opzioni di pagamento tra cui carta di credito, contanti presso un punto vendita autorizzato, addebito diretto sul conto corrente, rateizzazione solo su prodotti cosiddetti “idonei”, Buoni Regalo Amazon.it, Coupon e ora anche Bancomat Pay®, una nuova opzione di pagamento popolare, facile da usare e sicura disponibile per gli acquisti in occasione di Prime Day o per l’iscrizione a Prime.

Le offerte includono:

Amazon Music Unlimited: per un periodo di tempo limitato, i clienti che non sono ancora abbonati ad Amazon Music Unlimited possono provarlo senza costi aggiuntivi. I clienti non iscritti a Prime possono accedere a tre mesi di uso senza costi aggiuntivi, mentre gli iscritti a Prime possono ottenere quattro mesi senza costi aggiuntivi, con accesso a oltre 100 milioni di brani e ai migliori podcast senza pubblicità, on-demand e in audio streaming di alta qualità. Inoltre, i clienti che si iscrivono ad Amazon Music Unlimited possono passare ad un Piano Famiglia senza costi aggiuntivi per due mesi.

Amazon Fashion: i clienti Prime hanno accesso a sconti fino al 30% su grandi marchi tra cui Pepe Jeans, Swarovski, Boss, Tommy Hilfiger e molti altri.

Amazon Fresh:

i clienti Prime che vivono nelle aree coperte dal servizio Amazon Fresh a Milano, Roma, Torino e Bologna, possono risparmiare fino al 35% su centinaia di prodotti e usufruire delle offerte disponibili per tutto il mese su prodotti base per la spesa come prodotti freschi, da dispensa, cura della persona e tante altre categorie. Inoltre i nuovi clienti Fresh possono sfruttare uno sconto di 30 euro totali sulle prime 3 spese utilizzando il codice sconto FRESH30. Si applicano termini e condizioni

i clienti Prime potranno risparmiare 15 euro sul prossimo ordine Pam PANORAMA su una spesa minima di 90 euro con codice PRIMEPAM. Si applicano termini e condizioni.