Fonte: Ministero della Difesa L'equipaggio del volo suborbitale Virtute-1: Pantaleone Carlucci, Walter Villadei e Angelo Landolfi

È stata un successo Virtute-1, la prima missione suborbitale italiana nata da un accordo commerciale tra l’Aeronautica Militare e l’azienda Virgin Galactic di Richard Branson. La missione ha visto la collaborazione del Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche).

Il primo volo spaziale commerciale parla italiano

Virgin ha battezzato il volo suborbitale “Galactic 01”, ma gli italiani l’hanno rinominato “Virtute-1” (Volo Italiano per la Ricerca e la Tecnologia sUborbiTalE).

A bordo il colonello Walter Villadei dell’Aeronautica militare italiana, l’ingegnere e ricercatore Pantaleone Carlucci del Cnr e il tenente colonnello nonché medico dell’Aeronautica militare Angelo Landolfi.

Con loro anche cinque dipendenti di Virgin Galactic: i due piloti dell’aereo da trasporto Kelly Latimer e Jameel Janjua, i due piloti dello spazioplano SpaceShipTwo Mike Masucci e Nicola Pelice (ex tenente dell’Aeronautica Italiana) e il cabin lead Colin Bennett.

La navetta è partita alle 16:30 di giovedì 29 giugno dallo spazioporto America di Virgin Galactic in New Mexico. Il volo è durato in totale 90 minuti.

Dopo il decollo il velivolo ha raggiunto quota 15mila metri, dove l’aereo VMS Eve ha sganciato lo spazioplano VSS Unity. La navetta ha dunque acceso il proprio motore e ha effettuato un volo a parabola. Spento il razzo, l’equipaggio ha avuto a disposizione alcuni minuti per effettuare esperimenti in condizione di microgravità. Poi la navetta è tornata al suolo planando.

Gli esperimenti del volo suborbitale Virtute-1

13 gli esperimenti condotti nel giro di tre minuti. L’equipaggio ha condotto test nell’ambito di termofluidodinamica, sviluppo di materiali innovativi e sostenibili e biomedicina. Gli esperimenti condotti in campo medico consentiranno di studiare gli effetti di radiazioni, radicali liberi e stress ossidativo, alla base di molte patologie e principale causa di invecchiamento cellulare. I progetti di ricerca sono stati coordinati dall’Imas di Milano (Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare), dall’Ospedale Maggiore Policlinico e dall’Università degli Studi di Milano e dal Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche della Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche.

I complimenti del governo per la missione Virtute-1

All’equipaggio sono arrivati i complimenti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro della Difesa Guido Crosetto. Secondo una nota del ministero “Il volo suborbitale ha le potenzialità per rivoluzionare il trasporto tout court, espandendo le distanze e riducendo drasticamente i tempi necessari a percorrerle”.

Il ministero della Difesa ha messo a disposizione una cartella condivisa con un focus sulla missione Virtute-1. All’interno immagini, dettagli sui 13 esperimenti effettuati e i curriculum vitae di Angelo Landolfi, Walter Villadei e Pantaleone Carlucci.

I voli suborbitali Virgin continuano

I voli suborbitali targati Virgin Galactic continuano: per i primi di agosto è prevista la missione Galactic 02. Poi, salvo cambi di programma, ci saranno voli con cadenza mensile. Il lancio dei voli spaziali commerciali Galactic arriva dopo cinque missioni di prova. L’ultimo test è stato rappresentato dalla missione Unity 25 avvenuta lo scorso 25 maggio. Su questo volo salì lo stesso patron di Virgin, Richard Branson il quale ha battuto sul tempo il rivale Jeff Bezos nella corsa allo spazio.

