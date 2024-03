Da Starlink un'offerta per Internet casa a 29 euro al mese, oltre al costo una tantum per l'acquisto dell'hardware

Starlink di Elon Musk punta ad acquisire nuovi clienti in Italia e propone una super offerta da 29 euro al mese. Starlink è fornito da SpaceX, compagnia spaziale fondata da Musk. Oggi offre Internet a banda larga grazie a una rete di oltre 5.000 satelliti. Starlink negli ultimi anni ha acquisito grande notorietà per via del supporto (talvolta altalenante) alle truppe ucraine contro l’invasione russa.

Offerta Starlink per l’Italia

Quella di Starlink non è la prima campagna promozionale aggressiva: già a novembre 2023 la società di Elon Musk aveva dato una sforbiciata ai prezzi, passando da 50 a 40 euro al mese per l’abbonamento standard. Contestualmente era stato sensibilmente abbassato anche il costo del kit di installazione: dai 450 euro originari richiesti per ottenere parabola motorizzata con staffa e alimentazione, modem-router, cavi e cavetti vari il prezzo venne abbassato a 225 euro.

Oggi accanto al piano Standard da 40 euro mensili ne viene offerto anche uno “a bassa priorità” da 29 euro. Il prezzo mensile del servizio, per dati illimitati non è una promozione ma un’offerta permanente.

Starlink in Italia: costo delle varie offerte

Starlink offre Internet a costi e velocità diverse: attualmente i pacchetti proposti sono quattro, e ciascuno di essi contiene una serie di tariffe a seconda delle opzioni scelte.

Starlink Standard è ideale per la casa. L'offerta standard, come detto, costa 40 euro. C'è poi il pacchetto super scontato da 29 euro che però può prevedere dei rallentamenti nelle ore di punta. L'hardware consigliato è lo Standard Actuated da 225 euro;

Starlink Priority è pensato per le aziende e per gli utenti più esigenti. I costi dei vari pacchetti vanno da un minimo di 93 euro al mese a un massimo di 1.060. L'hardware consigliato è il Flat High Performance da 2.355 euro;

Starlink Mobile è pensato per motorhome, camper e nomadi digitali. Le offerte sono due: una da 59 euro e una da 240 euro. L'hardware consigliato è lo Standard Actuated da 225 euro;

Starlink Mobile Priority è pensato per i settori marittimo, della risposta alle emergenze e della mobilità. Vengono proposti 3 pacchetti: da 239, da 940 e da 4.713 euro. L'hardware consigliato è il Flat High Performance da 2.355 euro.

Ipotesi accordo fra Elon Musk e Giorgia Meloni

I rapporti fra Elon Musk e Giorgia Meloni sono ottimi: il magnate sudamericano ha partecipato all’ultima edizione di Atreju a metà dicembre, dopo un incontro privato con la premier a Palazzo Chigi.

A fine gennaio dirigenti di SpaceX hanno partecipato a un incontro a Palazzo Chigi in occasione del quale è stato effettuato un test per metterne alla prova le capacità di Starlink. Secondo il Corriere della Sera, c’è la possibilità di una collaborazione tra la società di Musk e il governo italiano per ridurre il digital divide in Italia.

Una maggiore alfabetizzazione informatica della popolazione italiana è, fra le altre cose, anche uno dei principali obiettivi del Pnrr.