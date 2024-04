Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Le anticipazioni riguardanti il futuro del sistema operativo Windows stanno alimentando l’attesa e la curiosità nella community degli appassionati. Circa tre mesi fa, si era diffusa la voce riguardo al possibile imminente arrivo di una nuova generazione dell’Os, battezzata Windows 12. L’entusiasmo è stato stemperato da recenti rapporti che hanno suggerito l’assenza di Windows 12 nel 2024. Al suo posto, sembra che Microsoft stia concentrando gli sforzi su un importante aggiornamento per Windows 11, noto come Windows 11 24H2 Update, il cui lancio ufficiale è previsto nel brevissimo periodo.

La tabella di marcia del nuovo Windows

Secondo un nuovo rapporto di Windows Central, lo sviluppo di Windows 11 24H2 sta procedendo a ritmo sostenuto. Si prevede che la versione Rtm (release to manufacturing) sarà pronta già questo mese. Inoltre, il rapporto anticipa il lancio dei primi Pc basati su Arm entro giugno, seguendo il rilascio delle versioni Insider Preview di Windows Hardware Lab Kit (Hlk). Si prevede un evento il prossimo mese per presentare le nuove funzionalità con l’intelligenza artificiale, tra cui un potenziale “File Explorer AI”. Non è chiaro se tale funzionalità sarà svelata durante la conferenza Build 2024 o in un evento dedicato.

Il rollout completo di Windows 11 24H2 sarà graduale, iniziando con il traguardo Rtm ad aprile. A maggio, Microsoft terrà un evento Windows per svelare ulteriori dettagli sulle nuove esperienze di intelligenza artificiale. Successivamente, a giugno, i primi Pc Arm con Windows 11 24H2 precaricato saranno disponibili sul mercato. Nel corso di luglio, Microsoft completerà il set di funzionalità per la versione 24H2. Ad agosto, saranno approvate le patch delle funzionalità day-one per questa release. Infine, nel mese di settembre 2024, Windows 11 24H2 sarà rilasciato a tutti gli utenti, includendo nuove funzionalità AI.

Le principali novità di Windows 11 sono con l’intelligenza artificiale

Una delle caratteristiche principali di Windows 11 è “AI Explorer”, che rappresenta un salto in avanti nelle esperienze Ai di nuova generazione. Questa funzione consente agli utenti di trasformare tutte le loro attività sul computer in una memoria ricercabile utilizzando un linguaggio naturale.

Dotato di un’interfaccia utente intuitiva, AI Explorer consente agli utenti di sfogliare tutte le azioni eseguite sul proprio computer nei giorni precedenti, filtrate secondo i criteri di ricerca personalizzati. L’Ia è in grado di documentare e organizzare ogni elemento visualizzato sullo schermo, inclusi app, testi, pagine web, documenti, foto, video e altro ancora. Gli utenti possono aprire AI Explorer per cercare qualsiasi cosa abbiano fatto o visualizzato sul proprio computer. Inoltre, AI Explorer può analizzare ciò che è attualmente visualizzato sullo schermo e offrire suggerimenti in base a ciò che vede. Per quanto riguarda la privacy, gli utenti hanno la possibilità di disattivare questa funzione se lo desiderano.

Microsoft sta anche sviluppando un’altra innovativa funzionalità di intelligenza artificiale per Windows 11: un aggiornamento delle didascalie dal vivo che offre la capacità di tradurre istantaneamente diverse lingue direttamente sul dispositivo.

Quando usciranno i prossimi Windows

Le aspettative iniziali per il rilascio di Windows 12, menzionate nel rapporto di dicembre 2023, sembrano dover attendere ulteriormente. È probabile che Microsoft ritardi il lancio di Windows 12 al 2025, concentrandosi ora sul consolidamento e l’implementazione delle innovazioni di Windows 11. Tuttavia, rimane da vedere quali sorprese e miglioramenti porterà con sé Windows 11 24H2 e come questo influenzerà il panorama informatico e l’esperienza degli utenti di Windows. Con nuove funzionalità AI e una roadmap ben definita, il futuro dell’ecosistema Windows si prospetta interessante e ricco di potenzialità.