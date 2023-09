Gli accessori indispensabili per il nuovo iPhone 15

Scrive sul web da 15 anni, come ghost writer e debunker di fake news. Si occupa di pop economy, tecnologia e mondo digitale, alimentazione e salute.

Gli accessori indispensabili dopo l'acquisto del nuovo iPhone 15.

Quello appena uscito è il miglior iPhone di sempre. Ogni anno – o almeno con ogni nuova generazione di melafonino – questa frase riecheggia nei video dei tanti recensori che si accingono a provare il gioiellino di casa Apple. Ed è sempre vero. L’ultimo dispositivo di Cupertino ha sempre più funzioni del modello precedente. A volte monta innovative tecnologie mai utilizzate prima nel settore, altre si adegua alla concorrenza porta con sé leggere migliorie. Che certamente migliorano l’esperienza dell’utente, ma magari non giustificano gli alti costi di partenza.

Non è solo il prezzo iniziale a spaventare gli utenti, ma anche le cifre non sempre accessibili degli accessori necessari per garantire all’iPhone una lunga vita e sfruttarne appieno il potenziale. Vediamo dunque se vale la pena investire in un iPhone 15 e quali sono gli accessori indispensabili per proteggerlo e usarlo al meglio.

Quando esce e quanto costa il nuovo iPhone 15

L’iPhone 15 si presenta in quattro varianti.

iPhone 15.

iPhone 15 Plus.

iPhone 15 Pro.

iPhone 15 Pro Max.

I dispositivi arrivano sul mercato il 22 settembre, anche se è già possibile pre-ordinarli dal sito Apple e dai partner, dagli operatori telefonici ai megastore di elettronica, passando ovviamente per Amazon. Il prezzo passa dai 979 euro per il modello base da 128 GB di memoria ai 1.989 del Pro Max da 1 TB.

Cosa cambia con l’iPhone 15: tutte le novità

Tanti i piccoli e grandi cambiamenti tra la 14esima e la 15esima generazione di iPhone. A iniziare dal cavo di ricarica tutto nuovo. Apple dice finalmente addio al lightning, adeguandosi alle direttive dell’Unione Europea e inserendo un ingresso USB C sotto il nuovo melafonino.

Tutto il parco Apple si converte ufficialmente alle porte universali, e per i fan dell’azienda americana sarà finalmente possibile utilizzare un solo caricabatterie per lo smartphone, l’iPad e il MacBook.

La Dynamic Island, vista con la precedente generazione nei modelli Pro, diventa la nuova finestra di iPhone sulle notifiche, e si arricchisce di nuove funzioni, compreso il multitasking. Dalla nuova barra superiore sarà possibile controllare le applicazioni aperte e monitorare le informazioni che le riguardano.

Le fotocamere sono, come da copione, nettamente superiori rispetto a quelle di iPhone 14, con tanti piccoli accorgimenti che faranno la felicità degli aspiranti registi: quelli che acquisteranno la versione Pro potranno finalmente girare film spaziali da guardare con gli Apple Vision Pro per immergersi in un’esperienza audiovisiva senza pari.

Che accessori comprare per l’iPhone 15

Se siete stati persuasi dalle novità introdotte dalla 15esima generazione di telefonini di casa Apple, sappiate che oltre al dispositivo dovreste prenderei in considerazione l’acquisto di alcuni accessori.

Magari scegliendo quelli originali e approfittando del programma Amazon Prime, che permette di acquistare milioni di prodotti dall’e-commerce più importante del mondo, e riceverli con consegna gratuita e veloce, anche in giornata. È possibile anche pagare a rate senza finanziaria.

Nella lista degli accessori indispensabili è impossibile non inserire la cover. iPhone 15 è particolarmente resistente, grazie ai materiali innovativi utilizzati a Cupertino. Ma nonostante il vetro temprato del modello base e la lega in titanio del Pro, è sempre consigliabile l’acquisto di una custodia per limitare i danni dovuti a urti e cadute.

La cover in silicone per tutta la gamma di iPhone 15 è disponibile in 8 colori ed è compatibile con la tecnologia MagSafe, che permette di caricare il telefono senza l’uso di cavi.

Se pensate invece che nascondere le armoniche linee del telefono sia un vero peccato, potete optare per una cover trasparente MagSafe, perfetta per mostrare anche i nuovi colori dell’iPhone 15.

Apple consiglia di utilizzare i propri alimentatori per non danneggiare la batteria dell’iPhone 15. È possibile acquistare a un prezzo scontato il caricabatterie originale direttamente da Amazon.

Se davvero non sopportate i cavi, neanche quelli USB C, potreste optare per l’acquisto di un leggermente più costoso, ma sicuramente più comodo, alimentatore MagSafe.

La batteria migliorata di iPhone 15 permette al dispositivo di funzionare per oltre 24 ore. Tuttavia alcune funzioni potrebbero prosciugarla più velocemente. Se temete di rimanere a secco, meglio comprare un il MagSafe Battery Pack, un piccolo powerbank da agganciare senza fili al telefono per caricarlo in mobilità.

Per sfruttare appieno il potere del magnete dell’iPhone, e limitare l’uso di ingombranti portafogli, potreste acquistare anche un portafoglio in pelle MagSafe da agganciare al telefono, disponibile in tre colori (ma probabilmente altri ne arriveranno molto presto).