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ANSA Morto Leonid Radvinsky, proprietario di OnlyFans: il futuro della piattaforma

Si può serenamente dire che è esistito un web pre e post OnlyFans. L’impatto che la piattaforma ha avuto su scala globale è paragonabile a quello di YouTube, Facebook e altre gigantesche realtà tecnologiche degli anni Duemila.

Sfruttare o meno OF conta poco, considerando quanto sia ormai parte del nostro mondo. Tutti sanno di cosa si tratta e chi riteneva il tutto una bolla, si è dovuto ricredere. Alla luce di quanto detto, è comprensibile che la notizia della morte di Leonid Radvinsky, proprietario della piattaforma, abbia fatto il giro del mondo.

L’imprenditore ucraino-americano è deceduto a soli 43 anni, dopo una lunga malattia. Una scomparsa che, inevitabilmente, apre una fase di profonda incertezza sulla governance di Fenix International, ovvero la holding che controlla OF.

OnlyFans, i numeri dell’impero di Radvinsky

È bene precisare che Radvinsky non era il creatore di OF. Non è stata sua l’idea di dare forma a una piattaforma sulla quale poter sostenere in maniera diretta dei creatori di contenuti (non solo di stampo erotico-sessuale).

Indubbiamente, però, ne è stato il reale propulsore economico. Nel 2018 ne aveva acquistato la quota di maggioranza, cavalcando intelligentemente l’onda d’urto provocata dalla pandemia di Covid-19. È così che il sito è venuto fuori dalla sua nicchia, divenendo un fenomeno globale.

I numeri dell’incredibile successo sono stati chiaramente evidenziati da Forbes: 4,7 miliardi di dollari di patrimonio stimato (circa 4 miliardi di euro). Come detto, l’asset principale è la Fenix International Limited, il cui futuro è ora tutto da decidere, che ha attuato un modello di business tanto semplice quanto efficace: commissioni sul fatturato dei singoli creator, con il 20% trattenuto.

Nato a Odessa nel 1982, Leonid Radvinsky si è cimentato molto presto nel mondo dei programmatori, dopo una laurea in Economia a Chicago. Ha svelato un gran fiuto per gli affari, con una visione tecnica molto chiara: puntare tutto sulla monetizzazione diretta del rapporto tra creator e fan.

Il futuro di OnlyFans

Già prima della morte di Leonid Radvinsky, il destino di OnlyFans risultava incerto. Si erano diffusi dei rumor nel corso del 2025 in merito a manovre d’avvicinamento da parte di grandi investitori istituzionali. Tra i nomi più caldi, paventati, c’erano quelli dei magnati britannici Simon e David Reuben. Il loro interesse per la piattaforma avrebbe potuto segnare il passaggio definitivo di OF verso una dimensione di mainstream finance.

Oggi più che mai, data la tragedia, la questione della vendita si tramuta in un tema d’urgenza assoluta:

chi erediterà il pacchetto di controllo del 75%?

Il management attuale procederà con la cessione per una migliore stabilità per gli investitori?

Quale sarà l’impatto sulla valutazione della società in una fase di transizione così delicata?

Domande senza risposta, almeno per il momento. A differenza di altri tycoon della Silicon Valley, infatti, Radvinsky ha sempre mantenuto un profilo estremamente basso. Ha volontariamente evitato apparizioni pubbliche, tenendo estremamente alla tutela della propria privacy.

Un atteggiamento che oggi si riflette in maniera chiara sullo stile comunicativo della sua azienda: “Leo si è spento serenamente dopo una lunga battaglia contro il cancro”, recita la nota ufficiale. Non tocca far altro che attendere, dunque.