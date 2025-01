Khaby Lame domina le interazioni, Lionfield e Ferragni seguono, mentre Me Contro Te e Massi e Mino conquistano milioni di follower a dicembre

Fonte: ANSA Khaby Lame è l'influencer più seguito del 2024

I contenuti social e gli influencer sono seguiti da milioni di persone, e i numeri non mentono. Dicembre ha portato una ventata di numeri in crescita e dinamiche inaspettate. Sensemakers, nella sua analisi mensile per Primaonline, ha registrato un incremento del 30% nelle visualizzazioni video rispetto a novembre, un chiaro segnale del coinvolgimento sempre più acceso da parte del pubblico digitale. Ma vediamo qual è la classifica degli influencers italiani più seguiti.

1 Khaby Lame, il ritorno in vetta

Quando si parla di interazioni, è impossibile ignorare il fenomeno Khaby Lame. Dopo un mese sottotono, il celebre creator riconquista il primo posto, raddoppiando il numero di engagement rispetto a novembre. Un post in particolare ha segnato il suo trionfo: un momento di introspezione spirituale durante il pellegrinaggio alla Mecca, capace di suscitare quasi 135mila commenti.

2 Lionfield, i paladini dell’italianità

Il duo musicale, composto da Matteo Salvatori ed Emiliano Santoro, ha conquistato la seconda posizione nella classifica di dicembre grazie a una combinazione vincente di ironia e creatività. Con contenuti che mixano musica e sketch umoristici, in particolare sulle tradizioni culinarie italiane, i Lionfield sono riusciti a catalizzare l’attenzione di milioni di utenti. Un esempio emblematico è stato il loro video dedicato alle “aberrazioni” culinarie internazionali, che ha generato una valanga di interazioni.

3 Chiara Ferragni, il pandoro crea interazioni

Chiara Ferragni, nonostante un anno turbolento segnato dal Pandoro Gate e dalla separazione da Fedez, mantiene salda la sua posizione tra i top influencer italiani. A dicembre, si attesta al terzo posto per interazioni sui social media. Un post emblematico è stato il suo messaggio di riflessione sul 2024, accompagnato da immagini significative, che ha suscitato un ampio dibattito tra i follower.

4 Me Contro Te, boom di interazioni dopo il dissing

Quando si parla di interazioni, i Me Contro Te si distinguono per la loro capacità di coinvolgere il pubblico. A dicembre, il duo ha raggiunto la quarta posizione nella classifica delle interazioni sui social media. Un elemento chiave del loro successo è stato il lancio del film “Cattivissimi a Natale”, uscito nelle sale il 12 dicembre 2024, che ha suscitato un notevole interesse tra i fan.

5 Massi e Mino, per chi ama gli animali

Massimiliano Simari, noto come Massi, e il suo American Bully, Mino, hanno rapidamente conquistato il cuore del pubblico italiano. Il loro profilo social, “Massi e Mino” è un profilo che racconta con autenticità e ironia la quotidianità di questa coppia insolita, sfatando pregiudizi sulle razze canine considerate pericolose. A novembre 2024 avevano raggiunto il primo posto nella classifica degli influencer italiani per interazioni, totalizzando quasi 23 milioni di engagement. Un singolo video, che evidenzia il legame speciale tra Mino e la figlia di Massi, ha generato circa 17 milioni di interazioni.

I dominatori delle visualizzazioni video

La classifica delle video views mantiene una sostanziale stabilità nelle prime posizioni rispetto al mese precedente. Ornella Zocco guida la graduatoria, seguita da Lionfield e Pasquale Della Sala, quest’ultimo in ascesa grazie a un’ampia distribuzione dei suoi contenuti. Il podio rispecchia dunque le preferenze già consolidate, pur mostrando variazioni nell’ordine delle performance.

Nuove entrate nella classifica social

La coppia dei Me contro Te trova spazio tra i protagonisti del mese, complice una strategia di contenuti basata su un acceso confronto con il duo rivale dei DinsiemE. Il video Copia Copia Copia, che ha superato 6 milioni di visualizzazioni, ha dato il via a una serie di contenuti correlati che hanno amplificato la loro presenza digitale.

Da segnalare anche l’ingresso di Alberto Magrì, giovane pasticcere che sta attirando l’attenzione con video silenziosi e visivamente appaganti. Le sue creazioni, autentiche opere d’arte, richiamano una platea internazionale, rivelandosi una strategia vincente che ricorda quella del popolare Khaby Lame.

Flessioni e uscite di scena

Non tutte le performance hanno brillato a dicembre. Federica Scagnetti esce dalla scena principale, registrando un calo del 25% nella sua attività social. Questo declino sembra legato a una bufera mediatica scatenata da Eleonora Arcidiacono, che ha raccontato episodi spiacevoli accaduti durante un evento natalizio. Le accuse di atteggiamenti snob e poco professionali rivolte a diverse influencer, tra cui la Scagnetti, hanno generato un impatto negativo sull’immagine pubblica delle protagoniste.