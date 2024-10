In concomitanza con la Festa delle offerte Prime di Amazon, i dispositivi con Alexa sono in sconto fino al 15 ottobre a prezzi incredibili e convenienti

Fonte: Getty Images Echo Dot, uno dei dispositivi Amazon scontati per la Festa delle offerte Prime.

È di nuovo la Festa delle Offerte Prime: l’8 e il 9 ottobre Amazon inaugura la stagione dello shopping natalizio con largo anticipo. Gli iscritti ai servizi dell’e-commerce potranno usufruire di incredibili sconti su una vasta gamma di prodotti di vari brand, a iniziare proprio da quello del gigante dei negozi online.

Nei due giorni dedicati ai saldi fuori stagione è possibile infatti comprare i dispositivi a marchio Amazon a prezzi davvero convenienti, un’ottima occasione per provare tutta la potenza di Alexa negli altoparlanti Echo, i citofoni smart Ring e gli e-book Kindle.

Nota bene: i prezzi dei prodotti riportati in questo articolo potrebbero non corrispondere a quelli scontati. Clicca sulle immagini per visualizzare i prezzi aggiornati in tempo reale e le offerte per i clienti Prime.

Amazon Echo con Alexa in offerta fino al 15 ottobre

A ottobre, in occasione della Festa delle offerte Prime, sono in offerta tutti i dispositivi Amazon, in particolare gli altoparlanti smart Echo, in saldo fino al 15 del mese. Si tratta di casse con un’ottima qualità del suono e la voce di Alexa, l’assistente intelligente del colosso digitale, perfettamente integrata.

I più piccoli, gli Echo Pop, perfetti per il salotto, il comodino della camera da letto o la cucina. Hanno infatti quattro colori che li rendono adatti a ogni ambiente: antracite, bianco ghiaccio, verde petrolio e lavanda. Passano da 54,99 euro a solo 19,00, con uno sconto del 65%.

Anche gli Echo Dot di quinta generazione, con il comparto audio migliorato, sono in super offerta. Disponibili in antracite, bianco ghiaccio e blu notte, passano da 64,99 euro a 24,99, con uno sconto del 62%.

Il nuovo Echo Spot con monitor, ideale come radiosveglia intelligente, nelle colorazioni bianco, nero e blu, passa da 94,99 euro a 59,99, con uno sconto del 37%.

Offerta golosa anche per l’Echo Show 8 con schermo touch. Solo la versione antracite è in offerta. Passa da 169,99 euro a 109,99, con uno sconto del 35%.

Sconti sui dispositivi Amazon per la casa smart

In occasione della Festa delle Offerte Prime, Amazon ha grandi offerte anche per chi decide di modernizzare la propria abitazione rendendola una casa smart.

I dispositivi intelligenti possono essere controllati comodamente dallo smartphone, ma la presenza di un hub può migliorare l’esperienza di uso. Il pannello di controllo Echo Hub passa da 199,99 euro a 149,99, con uno sconto del 25%.

Il router wi-fi mesh eero 6+, per estendere la propria connessione a tutta la casa, passa 149,99 euro a 94,99, con uno sconto del 37%.

La nuova Blink Mini 2, videocamera di sicurezza smart, plug-in, con visione notturna a colori in alta definizione e faretto integrato, audio bidirezionale, rilevazione di movimento, passa da 39,99 euro a 23,99, con uno sconto del 40%.

Amazon ha in scuderia anche il Ring, uno spioncino digitale con videocamera. Passa da 129,99 euro a 89,99, con uno sconto del 31%.

e-book Kindle e smart tv Fire Stick con Alexa integrata

Il nuovo Kindle Scribe da 16 GB è il primo e-book reader di Amazon a essere anche un taccuino digitale. Passa da 369,99 euro a 279,99, con uno sconto del 24%.

Per rendere il proprio televisore una smart tv, basta dotarsi di una Fire Tv Stick, un piccolo dispositivo con uscita Hdmi, simile a una pennina Usb, con telecomando vocale Alexa e tasti ad hoc per le principali piattaforme di streaming. Passa da 44,99 euro a 26,99, con uno sconto del 40%.

Festa delle Offerte e gli altri vantaggi di Amazon Prime

Per accedere ai maxi sconti della Festa delle Offerte Prime dell’8 e del 9 ottobre 2024 bisogna essere abbonati al programma da cui prende il nome, che offre una serie di vantaggi esclusivi, a iniziare da spedizione sempre gratuita e rapida (anche in giornata) su milioni di prodotti.

Nell’abbonamento sono compresi anche l’accesso illimitato a film, serie tv e contenuti originali su Prime Video, la possibilità di ascoltare una vasta selezione di brani musicali con Prime Music, la lettura di eBook gratuiti su Prime Reading, spazio di archiviazione illimitato per le foto con Prime Photos.

È possibile provare Amazon Prime gratis per 30 giorni con tutti i vantaggi e poi decidere se aderire al programma al costo di 4,99 euro al mese o 49,90 all’anno.