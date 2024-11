Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: 123RF Città dell'Innovazione: ha vinto Torino

Torino è stata proclamata “Capitale europea dell’Innovazione 2024”, un riconoscimento che celebra il suo impegno nella creazione di soluzioni innovative per migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini. Il premio, assegnato dalla Commissione europea nell’ambito degli iCapital Awards, riconosce le città che sono riuscite a integrare l’innovazione nella vita quotidiana, affrontando le sfide urbane e creando ecosistemi dinamici e inclusivi. Torino si è distinta tra le finaliste, grazie al suo approccio all’innovazione, che combina la sua storica tradizione industriale con tecnologie e soluzioni all’avanguardia. La cerimonia di premiazione si è svolta a Lisbona durante il Web Summit 2024, uno degli eventi tecnologici più importanti al mondo.

Torino diventa la città europea dell’innovazione

Torino ha saputo sfruttare la sua ricca storia industriale e il suo ecosistema innovativo per affrontare le sfide urbane del presente e del futuro. Il premio iCapital ha riconosciuto l’approccio alla sperimentazione e innovazione, unendo soluzioni tecnologiche avanzate con iniziative di innovazione sociale. Il Torino City Lab, insieme alla Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE Next), ha giocato un ruolo cruciale, mettendo in pratica progetti di Smart Mobility, Smart Living e creando un modello di città a zero emissioni. In questo processo, Torino ha messo al centro l’inclusività e la collaborazione, integrando cittadini, accademia e imprese in un ecosistema che favorisce l’innovazione sociale e ambientale.

Le iniziative come Torino Social Impact, che promuovono il coinvolgimento della comunità locale e il miglioramento del benessere sociale, sono esempi tangibili di come la città ha creato un impatto positivo sul territorio. Inoltre, le politiche verdi e la promozione di una trasformazione digitale inclusiva sono stati aspetti chiave che hanno spinto Torino a vincere questo premio, affermandola come esempio di città capace di trasformare la propria realtà attraverso l’innovazione.

I premi per il podio: a quanto ammontano?

Oltre al titolo di Capitale europea dell’Innovazione 2024, Torino ha ricevuto anche un premio di 1 milione di euro. Il riconoscimento, che celebra l’eccellenza nell’innovazione, è destinato a sostenere ulteriormente il percorso della città verso un futuro sempre più sostenibile e tecnologicamente avanzato. Torino, che ha battuto finaliste del calibro di Espoo (Finlandia) e West Midlands (Regno Unito), ha ottenuto anche l’accesso a una rete internazionale di città innovative, che le permetterà di collaborare con altre realtà all’avanguardia in Europa.

I due secondi classificati della categoria Capitale Europea dell’Innovazione, Espoo e West Midlands, hanno ricevuto ciascuno 100.000 euro, come parte del premio per il loro contributo all’innovazione urbana. Inoltre, nella categoria European Rising Innovative City, il premio è andato a Braga (Portogallo), che ha ricevuto un premio di 500.000 euro, con Linz (Austria) e Oulu (Finlandia) che sono arrivate rispettivamente al secondo e terzo posto, ottenendo 50.000 euro ciascuno.

Con il supporto del programma Horizon Europe, il premio iCapital celebra anche l’impegno di Torino nel promuovere un cambiamento trasformativo e nell’avanzare verso una città sostenibile, resiliente e inclusiva. Questo premio segna non solo il riconoscimento dell’innovazione torinese, ma anche un incentivo economico che permetterà alla città di consolidare e ampliare ulteriormente i suoi progetti innovativi.