Come funziona Code Grabber Pandora, il “Game Boy” per ladri che apre le auto senza chiavi

Code Grabber Pandora permette di rubare le auto senza chiavi

Uno strumento inventato in Bulgaria per agevolare il lavoro dei fabbri alle prese con le porte protette da codici è diventato fondamentale per i ladri d’auto di mezza Europa. Si chiama Pandora, ha la forma che ricorda quella di un Game Boy ed è un code grabber.

Serve infatti a clonare le combinazioni che proteggono determinate auto con l’apertura keyless, vale a dire senza chiavi. I modelli più arretrati si limitano ad aprire alcuni modelli prodotti prima del 2016 ma quelli più recenti possono sabotare anche le serrature delle auto più avanzate e costano anche 25mila euro sul mercato nero.

Come funziona il code grabber Pandora

Uno strumento inventato per aiutare i fabbri bulgari ad aprire le porte protette da codici di sicurezza è diventato uno degli arnesi preferiti dei ladri di auto e non solo in Europa. Si chiama Pandora, è un code grabber, ed è in grado di aprire le porte di diversi modelli di automobili, anche molto recenti.

Il suo aspetto, il alcuni dei modelli costruiti negli ultimi mesi, ricorda quello di un Game Boy, la console di videogiochi portatile Nintendo popolare negli anni ’90. Il suo scopo non è però quello di intrattenere, ma invece può permettere a ladri d’auto professionisti di accedere a moltissime macchine in circolazione. Per farlo sfrutta alcuni difetti di fabbrica degli antifurto e delle serrature keyless, quelle che non utilizzano le chiavi per essere aperte, ormai diffusissime.

Su uno dei siti in cui il dispositivo è in vendita ne viene spiegato il metodo di funzionamento e di utilizzo: “È necessario avvicinarsi all’auto in qualsiasi lato in cui c’è un pulsante di ingresso senza chiave, premere e il dispositivo inizierà a decriptare il segnale dell’auto. In soli 10 – 120 secondi il dispositivo emula il tasto di accesso nativo, duplicandolo completamente”.

In meno di due minuti è quindi possibile rubare tramite questo dispositivo una macchina, ma anche aprire cancelli e porte di casa protetti da una tecnologia simile. Le auto possono anche essere avviate in questo modo in quanto i dispositivi di sicurezza che impedirebbero al mezzo di avviarsi non rilevano alcuna anomalia.

Quanto costa Pandora e quali auto può aprire

Code Grabber Pandora è uno strumento tecnicamente professionale. Il suo scopo è quello di permettere ai fabbri o a altri professionisti che devono aprire porte rimaste chiuse a causa dello smarrimento della chiave, di portare a termine il proprio lavoro senza danneggiare la porta stessa.

Ha diversi modelli, che nelle mani dei malintenzionati diventano però utili a rubare soprattutto le automobili. Il più diffuso è il P24, che costa circa 7mila euro ma ha diversi limiti. Il più evidente è quello di non riuscire ad aggirare determinate tecnologie di protezione antifurto, e quindi di non essere in grado di aprire auto più recenti del 2016.

Modelli più recenti di Code Grabber Pandora hanno però capacità migliori e posso anche accedere ad auto appena costruite di marca Toyota, Lexus, Mitshubishi, Kia e Hyundai. Il loro costo è però molto più elevato e può raggiungere quello di alcuni dei modelli di queste case, 25mila euro.