Pandora assume in tutta Italia: oltre 140 offerte di lavoro disponibili

Il gigante delle gioiellerie mono-brand assume in tutta Italia: ecco le posizioni aperte nei negozi dei famosi charm da inserire in bracciali e collane

Fonte: 123RF Pandora assume in tutta Italia: ecco le offerte di lavoro in store.

La multinazionale Pandora, nota per gli amati braccialetti con gli charm, cerca personale in tutta Italia. L’azienda è presente oggi in oltre 80 Paesi e continua ad assumere per confermarsi leader del settore delle gioiellerie a marchio unico. Oggi conta oltre 1.600 dipendenti solo nella Penisola. Nel 2023 è stata valutata come Best employer, Miglior insegna, Best service nel settore della gioielleria.

In questo momento sono presenti oltre 140 offerte di lavoro sul sito ufficiale del brand. Oltre all’assunzione diretta come Addetto o Addetta alle vendite, è possibile candidarsi anche per uno stage. Pandora cerca anche fuori dai negozi, in tutti i settori delle azienda. Di seguito vi mostriamo gli annunci relativi ai punti vendita, con requisiti e inquadramento contrattuale.

Addetti vendite

Pandora cerca addetti e addette vendita part time per 20 ore settimanali, con la possibilità di fare straordinari, nei seguenti punti vendita:

Albignasego presso il centro commerciale Ipercity;

Arese;

Arezzo;

Bari presso il centro commerciale Mongolfiera – Santa Caterina;

Bologna presso il centro commerciale Gran Reno;

Cagliari presso il centro commerciale Le Vele;

Como in via Luini;

Caserta presso il centro commerciale Campania;

Castel Romano presso il centro commerciale Shopping Village;

Castelfranco Veneto;

Como presso il centro commerciale Centro Lario;

Curno;

Enna presso l’outlet Agira;

Firenze presso il centro commerciale I Gigli;

Latina presso il centro commerciale Latinafiori;

Mestre presso il centro commerciale Porte di Mestre;

Milano in corso Buenos Aires;

Milano in via Torino;

Milano presso il centro commerciale Carosello Carugate;

Misterbianco presso il centro commerciale Centro Sicilia;

Napoli in via Toledo;

Olbia presso il centro commerciale Auchan;

Portogruaro presso il centro commerciale Adriatico;

Ragusa presso il centro commerciale Le Masserie;

Roma presso il centro commerciale Da Vinci;

Roma presso il centro commerciale Europa;

Roma presso il centro commerciale Porta di Roma;

Rovigo;

Salerno in Corso Vittorio;

San Donà di Piave presso il centro commerciale Piave;

Treviso;

Trieste in Corso Italia;

Venezia presso Rialto;

Verona presso il centro commerciale Adige;

Viareggio;

Vicenza;

Villesse presso il centro commerciale Tiare Shopping.

Il pacchetto retributivo prevede:

contratto a tempo determinato con inquadramento al quarto livello del Ccnl Commercio;

Retribuzione da 11.640, 16 euro annui, sulla base dell’esperienza pregressa;

Buoni pasto da 7 euro, premi e Contest mensili, voucher matrimonio, nascite, adozioni, lauree, ferie extra per il compleanno.

Area manager

Pandora cerca anche persone da assumere in Area manager nell’area del Nord Italia. I requisiti sono:

dai 3 ai 5 anni di esperienza in ruoli manageriali;

capacità analitiche, competenze nel mondo del business, capacità di problem solving, abilità di gestione del tempo, capacità organizzative e di pianificazione, eccellenti capacità relazionali, spirito di squadra.

I manager coordinano le iniziative promozionali e i team dei negozi, promuovendo una cultura di successo e motivazione. Garantiscono il rispetto delle politiche aziendali e dei requisiti legali, assicurando un ambiente di lavoro sicuro e conforme.

Il lavoro si svolge per il 10% in sede e per il 90% sul territorio assegnato.

Store manager

Pandora cerca Store manager full time nelle seguenti sedi:

Imola;

Novara;

Peschiera Borromeo (per sostituzione maternità);

Portogruaro.

Il pacchetto retributivo comprende:

contratto a tempo indeterminato con inquadramento nel primo livello del Ccnl Commercio;

retribuzione annua compresa tra i 33mila e i 43mila euro annui sulla base dell’esperienza pregressa;

buoni pasto da 7 euro, premi e contest mensili, voucher matrimonio, nascite, adozioni, lauree, ferie extra per il compleanno, scontri sull’acquisto dei prodotti Pandora, convenzioni.

I requisiti sono:

esperienza pregressa in ambito retail nel ruolo di store manager, capo reparto o capo settore;

orientamento al risultato.

Come candidarsi

Per candidarsi alle numerose offerte di lavoro di Pandora, basta collegarsi al sito careers.pandoragroup.com, avendo cura di selezionare la lingua italiana. Da lì è possibile accedere alla sezione Unisciti a Pandora, per guardare tutte le posizioni aperte e inviare una candidatura oppure entrare nella Talent Community, che permette di rimanere aggiornati ogni volta che vengono pubblicati annunci corrispondenti al propri profilo.

Direttamente dal sito è possibile compilare un form con tutte le proprie informazioni biografiche e le esperienze pregresse. Meglio allegare anche un curriculum aggiornato e sintetico, che permetterà alle risorse umane di valutare con efficienza ogni candidatura.

All’interno di Pandora è possibile costruirsi una carriera di tutto rispetto. Oltre il 90% dei vice Store manager, il 50% degli Store manager e l’80% dei Regional sales manager hanno ottenuto il ruolo crescendo internamente all’azienda.