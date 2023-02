Quanto costa un tampone molecolare e come funziona

La scienza e la medicina hanno fatto molti passi avanti dalla fine del 2019, quando il “virus di Wuhan” ha iniziato a circolare nell’omonima città della Cina. Solo pochi mesi dopo il Sars-Cov-2, responsabile della malattia nota come Covid-19, ha iniziato a terrorizzare il mondo. La pandemia ha messo in ginocchio i sistemi sanitari di tutto il mondo, con centinaia di milioni di casi e oltre 6,7 milioni di vittime.

Numeri impressionanti, che tuttavia sono calati nel tempo grazie alle misure di prevenzione del contagio che sono entrate nella nostra quotidianità, come le mascherine e il distanziamento sociale, e l’utilizzo di tamponi e sistemi diagnostici sempre più precisi e affidabili.

A cambiare sono stati anche i prezzi, e prima di decidere quando e come sottoporsi a un test, è bene sapere quanto costa un tampone molecolare, consigliato dall’Oms e disponibile in appositi centri e negli ospedali, e quali differenze ci sono con i tamponi antigenici rapidi, a cui è possibile sottoporsi anche in farmacia o in casa.

Quali sono i test e i tamponi disponibili per i pazienti con sospetta infezione

Attualmente i sistemi diagnostici per il Sars-Cov-2 si possono raggruppare in tre grandi categorie in base alle tecniche utilizzate per scovare la presenza del virus o una precedente infezione.

Test molecolari , che permettono di rilevare con un tampone naso-orofaringeo la presenza di materiale genetico del virus, ovvero dell’Rna del Sars-Cov-2 per diagnosticare l’infezione in atto.

, che permettono di rilevare con un tampone naso-orofaringeo la presenza di materiale genetico del virus, ovvero dell’Rna del Sars-Cov-2 per diagnosticare l’infezione in atto. Test antigenici rapidi , che permettono di rilevare con un tampone nasale, naso-orofaringeo o salivare le proteine – o antigeni – del virus.

, che permettono di rilevare con un tampone nasale, naso-orofaringeo o salivare le proteine – o antigeni – del virus. Test sierologici, che permettono di rilevare dopo un prelievo di sangue la presenza di anticorpi al virus.

Quando è meglio sottoporsi al tampone molecolare e quando a quello rapido

Ogni tipo di tampone o test ha una sua peculiarità, ed è più o meno indicato in base alla situazione.

Il tampone molecolare rappresenta il gold standard diagnostico per il coronavirus ed è in grado di rilevare anche una minima traccia del patogeno. È particolarmente indicato per i soggetti a rischio e per i ricoveri ospedalieri.

rappresenta il gold standard diagnostico per il coronavirus ed è in grado di rilevare anche una minima traccia del patogeno. È particolarmente indicato per i soggetti a rischio e per i ricoveri ospedalieri. Il tampone antigenico rapido è meno affidabile (anche se nel tempo questa metodica è diventata sempre più precisa). Permette però di avere risultati in poco tempo ed è indicato dunque per diagnosi rapide e attività di screening.

rapido è meno affidabile (anche se nel tempo questa metodica è diventata sempre più precisa). Permette però di avere risultati in poco tempo ed è indicato dunque per diagnosi rapide e attività di screening. Il test sierologico permette di conoscere un’eventuale infezione pregressa o valutare l’efficacia immediata del vaccino, tuttavia non è uno strumento di diagnosi, in quanto non rileva l’infezione in corso.

Il tampone molecolare è dunque il miglior test disponibile per avere la certezza di essere positivi o negativi al Sars-Cov-2, ma per il referto sono necessarie in genere molte ore o addirittura giorni, in base al prezzo pagato, alle richieste da smaltire e al modo di lavorare del centro in cui vengono eseguiti i test PCR.

Come funziona il tampone molecolare per Covid e cosa significa RT-PCR

Il test molecolare per il Covid-19, conosciuto comunemente come tampone molecolare, è l’esame diagnostico di riferimento internazionale per la rilevazione del Sars-Cov-2. Il campione di secrezioni respiratorie viene processato con una tecnica di biologia molecolare che è nota come Real Time RT-PCR (acronimo di Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction).

La reazione a catena della polimerasi è una tecnica con cui vengono clonati segmenti selezionati di Dna attraverso cicli di sintesi ripetuti. La reazione amplifica dunque una regione selezionata di un genoma. Ciascun ciclo raddoppia la quantità di Dna sintetizzato in quello precedente e sono necessari anche fino a 30 cicli per un’amplificazione efficace.

La trascrittasi inversa (RT) parte invece dall’Rna, trascrivendolo prima come cDna (Dna complementare a singolo filamento). È quello che avviene con il coronavirus. Sul cDna del Sars-Cov-2 ottenuto dalla RT-CPR, viene eseguita una Real Time PCR che amplifica e quantifica contemporaneamente il Dna, mantenendo inalterati i rapporti relativi di concentrazione dell’Rna virale.

Questo test, che clona una parte di genoma, è dunque indicato anche per rintracciare il virus quando il paziente ha una bassa carica virale, è asintomatico o pre-sintomatico. A oggi il test molecolare sul tampone nasofaringeo è il gold standard dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per la diagnosi dell’infezione da Covid-19.

Come si legge il referto del tampone molecolare e cosa significa essere positivi

Il referto con l’esito del tampone molecolare per rintracciare il Sars-Cov-2 può avere dei numeri, che cambiano in base ai sistemi utilizzati dal centro diagnostico o dall’ospedale di riferimento e non hanno dunque alcun significato per il paziente. Valori più o meno alti non sono spia di una carica più o meno elevata del virus, se non quando esplicitamente indicato.

I risultati sono binari, e possono dunque solo essere di due tipi.

Positivo . Indica che la persona ha contratto il coronavirus è l’infezione è in corso al momento del prelievo del materiale biologico.

. Indica che la persona ha contratto il coronavirus è l’infezione è in corso al momento del prelievo del materiale biologico. Negativo. Indica che la persona non ha contratto il coronavirus e quindi non ha un’infezione da Sars-Cov-2 in corso.

Quanto costano i tamponi molecolari: le grandi differenze con i tamponi rapidi

Il tampone molecolare viene effettuato in ospedale anche a titolo gratuito in base alle esigenze del reparto e del paziente o quando è prescritto dal medico di Medicina generale per verificare l’infezione da Sars-Cov-2.

Se il paziente decide invece in autonomia di sottoporsi al test, paga in genere 70 euro, anche se il prezzo varia in base alle circostanze e al periodo. Quando l’esito è dato in tempi rapidi, si può arrivare infatti a pagare diverse centinaia di euro. Ecco quanto costa ogni tampone.

Tipologia tampone Prezzo medio nei centri diagnostici Tampone molecolare 70 euro Tampone molecolare con risultato entro 24 ore 100 euro Tampone molecolare con risultato entro 12 ore 300 euro Maggiorazione per il reverito in lingua in inglese 10 euro Tampone antigenico rapido in farmacia Dai 15 euro Tampone antigenico rapido in casa Dai 2 euro

Con l’accordo siglato nel 2021 dall’allora commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, dal ministro della Salute Roberto Speranza e dai presidenti di Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite, il prezzo dei test rapidi è stato calmierato, arrivando a 15 euro per gli adulti e 8 euro per i minori. Anche dopo la fine dello stato di emergenza e la fine dell’intesa tra lo Stato e i farmacisti, i prezzi sono rimasti su queste cifre. Esistono anche i tamponi home made, che possono essere acquistati online in pacchi da 5 a un prezzo di partenza di circa 10 euro.