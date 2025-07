Ecco come organizzare vacanze low cost senza stress: trucchi, consigli e idee per risparmiare su voli, alloggi e attività e godere dell’estate anche con un budget limitato

iStock Vacanze low cost, consigli per viaggiare spendendo poco

L’estate è arrivata e con essa la voglia di viaggiare. L’aumento dei costi e l’inflazione che non accenna ad arretrare, però, stanno spingendo sempre più persone a optare per vacanze low cost.

Secondo le stime dell’Osservatorio Nazionale della Federconsumatori, quest’anno solo il 43,2% degli italiani potrà permettersi una vacanza e il 54% di essi opterà per un soggiorno ridotto dai 3 ai 5 giorni presso parenti o amici. Oltre l’82%, poi, resterà in Italia per colpa del costo dei voli esorbitante.

Insomma sarà un’estate improntata sul risparmio e sulla prudenza ed è proprio per questo che le vacanze low cost restano una delle migliori opportunità per viaggiare e scoprire nuove mete senza gravare troppo sul bilancio familiare.

Che significa vacanze low cost?

L’espressione “vacanze low cost” è oramai familiare a tutti. Significa infatti non solo scegliere le città più economiche ma organizzare il viaggio in modo ingegnoso, privilegiando ad esempio la bassa stagione o le offerte speciali.

Erano gli anni ’70 quando in Europa iniziò a diffondersi il concetto di vacanze economiche, grazie ai campeggi e agli ostelli. Negli anni ’90 c’è stato poi il boom, soprattutto a seguito della nascita delle compagnie aeree low cost, grazie alle quali milioni di viaggiatori poterono iniziare a spostarsi da un luogo all’altro a prezzi molto contenuti.

Pian piano, poi, sono nate piattaforme digitali anche per prenotare alloggi alternativi più economici, come le case vacanze, o per scambiare casa.

Prenotare vacanze low cost grazie alle app

Al giorni d’oggi ci sono applicazioni da scaricare sul proprio smartphone che aiutano a fare tutto. Tra queste c’è Skyscanner, che è una delle più note e migliori per cercare voli economici. Dà infatti la possibilità di visualizzare i prezzi più bassi nell’arco di un mese nonché individuare qual è la migliore compagnia aerea, la data più consona per partire nonché l’aeroporto ideale.

Molte volte per risparmiare sui biglietti aerei basta essere flessibili, scegliendo un giorno diverso da quello programmato. Inoltre, anche partire da un aeroporto diverso può fare la differenza. Ovviamente in quest’ultimo caso si dovrà anche valutare quale sarà poi la spesa per arrivare in tale luogo.

Le altre app che potrebbero aiutare a prenotare vacanze low cost sono:

Airbnb e Booking, entrambe danno la possibilità di visionare le soluzioni sia alberghiere che di case vacanze più economiche e approfittare anche delle offerte last minute;

Omio grazie alla quale si potranno confrontare i prezzi dei treni, degli autobus e dei voli;

Couchsurfing che aiuta a trovare delle persone che potrebbero offrire un posto letto nella città nella quale ci si recherà;

Hopper che prevede l’andamento del prezzo dei voli suggerendo qual è il momento migliore per acquistarne uno;

Prezzibenzina grazie alla quale è possibile trovare distributori di carburante più economici vicino al posto in cui ci si trova.

Qual è il risparmio se si viaggia low cost?

Dagli ultimi dati di Consumerismo No Profit si evince che i voli estivi verso l’Europa hanno registrato un aumento del 7% mentre quelli nazionali del 21% nel periodo di Ferragosto. Quelli low cost, invece, hanno registrato un rincaro tra il 4 e il 6% per cui, nonostante siano aumentati come gli altri, convengono ancora per risparmiare.

Sempre dai dati di Consumerismo emerge che le tariffe dei treni non hanno subito aumenti rispetto allo scorso anno. Le tariffe convenienti ovvero quelle Economy e Super Economy, però, tendono subito a sparire velocemente nei periodi in cui c’è più domanda per cui sarebbe utile prenotare almeno con tre mesi di anticipo. Inoltre, per risparmiare ulteriormente, si dovrebbero attivare eventuali programmi fedeltà.

Per quanto riguarda gli hotel e i B&B, la spesa media per soggiornare in tali alloggi varia a seconda della città che si sceglie. A Firenze e Napoli, ad esempio, si spendono 720 euro circa a settimana mentre in Sardegna anche fino a 1900 euro nelle località più care. Gli hotel restano cari (aumento 4%) secondo l’ultima indagine di Altroconsumo mentre i B&B hanno registrato un calo del 20% per cui al momento permettono di risparmiare.

Come fare per organizzare una vacanza low cost

Pianificare le vacanze con largo anticipo è la prima cosa da fare per risparmiare. I voli, come spiegato, vanno prenotati almeno qualche mese prima in modo fa bloccare i prezzi più bassi. Lo stesso vale anche per gli alloggi per cui si dovrebbero monitorare costantemente i siti e impostare degli alert per ricevere delle notifiche sulle offerte.

Vacanze low cost significa anche scegliere destinazioni meno note e fuori dai circuiti del turismo di massa. In Sardegna, ad esempio, per risparmiare si possono scegliere le spiagge meno conosciute e prese d’assalto dai turisti come Marina di Gonnesa, nella zona di Carbonia-Iglesias o l’isola di San Pietro. Per risparmiare sulle vacanze, scegliere delle destinazioni meno gettonate può quindi rivelarsi un’arma vincente.

Ecco un esempio di prezzo:

Volendo prenotare una vacanza per due persone in una struttura su Booking dal 22 al 24 agosto in Sardegna nella zona di Porto Rotondo che è una delle più rinomate, il prezzo per due notti parte da 567 euro per una casa con una camera da letto fino ad arrivare a 3600 euro circa per una casa con 3 camere da letto. Si può però restare in zona e scegliere Marina di Portisco per spendere un po’ di meno. Il prezzo più basso per due notti parte infatti da 286 euro per una camera matrimoniale fino ad arrivare a 528 per un appartamento con una camera da letto.

Gli altri trucchi per vacanze low cost

Anche se si ha un budget limitato è possibile organizzare vacanze low cost, basta solo, come detto, fare delle scelte intelligenti e avere un po’ di flessibilità. In questo modo si potrà godere un bel viaggio e non si svuoterà del tutto il portafoglio.

Per risparmiare il più possibile si potrà inoltre: