Scrive sul web dal 2005, come ghost writer e debunker di fake news. Si occupa di pop economy, tecnologia e mondo digitale, alimentazione e salute.

123RF Logo dell'Inps su un edificio dell'Istituto

Sta girando in queste ore un nuovo tentativo di smishing (phishing via sms) che ha come obiettivo quello di truffare lavoratori e pensionati usando il nome e la grafica dell’Inps. Alle potenziali vittime arriva un messaggio in cui è scritto che si ha un contributo previdenziale non pagato, con la minaccia di non meglio identificate azioni legali in caso di mancato versamento. C’è ovviamente un link che porta a un sito che clona quello dell’Istituto nei minimi dettagli, pensato per far inserire ai malcapitati i dati della carta di credito.

Attenzione. L’Inps stesso ha chiarito a più riprese che le sue notifiche via sms non contengono mai un collegamento cliccabile.

Il finto sms dell’Inps e la richiesta

Il testo segnalato recita quanto segue.

INPS: Hai un contributo previdenziale non pagato. Ti preghiamo di saldarlo al più presto, altrimenti potresti incorrere in azioni legali.

Segue un link che rimanda a un dominio (nel caso segnalato è inpst.cfd, ma l’indirizzo potrebbe cambiare) che non ha nulla a che vedere con il sito ufficiale dell’Istituto, che è inps.it.

La leva della nuova truffa è quella classica del phishing: un debito inventato e l’urgenza di pagare per evitare guai legali, il tutto condito dal tono intimidatorio.

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Cosa succede se si clicca

La pagina di destinazione imita la grafica dell’Istituto in modo accurato, compresa la favicon (l’icona che appare nel browser), con un indirizzo simile a quello vero. Il percorso è costruito in tre passaggi per dare parvenza di procedura ufficiale:

Identificazione – viene chiesto solo il codice fiscale (ne basta uno qualsiasi, anche inventato: il sito non interroga un archivio reale e restituisce comunque un debito); Verifica indebiti – compare un riepilogo con un debito principale di 5,20 euro, sanzioni e interessi per 1,40 euro e un totale di 6,60 euro, con tanto di codice pagamento, data di scadenza e un conto alla rovescia della sessione che spinge a fare in fretta; Pagamento – la pagina chiede numero della carta, scadenza e CVV, oltre al nome del titolare e a un numero di telefono.

L’importo è studiato apposta: 6,60 euro sembrano pochi e si paga subito “per stare tranquilli”.

Il vero bottino non è però quella cifra, ma i dati della carta di pagamento e il codice di sicurezza, che finiscono nelle mani dei truffatori. Le rassicurazioni mostrate a schermo (“Connessione sicura tramite Spid e Cie”, “Crittografia SSL 256-bit”) servono a mettere a proprio agio il truffato.

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Come evitare le truffe e il phishing

Come già detto, l’Istituto ha precisato con più messaggi che le notifiche ufficiali via sms hanno funzione solo informativa e non contengono mai un collegamento attivo. Significa che ogni sms a nome dell’Inps con un link è falso ed è un tentativo di smishing.

Inoltre i pagamenti verso l’Inps passano dai canali ufficiali (modello F24, portale dei pagamenti con PagoPA), mai da una pagina raggiunta con il link di un sms che chiede numero della carta e il CVV. Nel suo vademecum antitruffe, l’Istituto ricorda che fa bloccare i domini fraudolenti, ma i truffatori ne aprono continuamente di nuovi cambiando il testo dei messaggi.

Le indicazioni dell’Inps e della Polizia Postale sono:

non cliccare sul link, non inserire dati e non pagare; non rispondere al messaggio e cancellarlo; verificare la propria posizione solo accedendo in autonomia a inps.it con Spid, Cie o Cns; segnalare il messaggio all’Inps e alla Polizia Postale.

Chi ha già inserito i dati della carta deve contattare subito la banca per bloccarla, monitorare i movimenti e valutare una denuncia – che potrebbe però avere esito negativo, essendo contro ignoti che, probabilmente, si muovono all’esterno del perimetro italiano e sono difficilmente rintracciabili e punibili.