Tregua estiva Inps in anticipo: stop a notifiche e verbali per imprese e intermediari, ma restano attive alcune eccezioni chiave.

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

ANSA Date pausa estiva Inps.

L’Inps va in vacanza, e lo ha ufficializzato con il messaggio n. 2371 del 15 luglio 2026, confermando la sospensione di diversi atti amministrativi, anticipando di fatto lo stop rispetto allo scorso anno. Se nel 2025 la pausa estiva era partita nel mese di agosto, quest’anno alcune attività saranno congelate già prima.

Tuttavia, non si tratta di un blocco totale delle attività dell’Istituto. Esistono infatti alcune eccezioni.

Per evitare che nel periodo delle ferie estive imprese e intermediari siano gravati da ulteriori adempimenti amministrativi (e per consentire anche una gestione più agevole delle pratiche), anche l’Inps concede la cosiddetta “tregua estiva” riducendo, proprio come l’Agenzia delle Entrate, le proprie attività.

Quest’anno, però, l’Istituto gioca d’anticipo. La sospensione delle principali notifiche non scatterà direttamente ad agosto, ma prenderà il via già lunedì 27 luglio 2026 per alcune categorie di atti.

In particolare, l’Inps distingue due periodi differenti, a seconda della tipologia di attività e:

dal 27 luglio al 31 agosto 2026 sospende le note di rettifica, le verifiche della regolarità contributiva effettuate tramite la dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.), le diffide di adempimento. Si tratta di comunicazioni particolarmente rilevanti per aziende e datori di lavoro, poiché riguardano il corretto versamento dei contributi e la possibilità di mantenere i benefici contributivi previsti dalla normativa;

sospende le note di rettifica, le verifiche della regolarità contributiva effettuate tramite la dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.), le diffide di adempimento. Si tratta di comunicazioni particolarmente rilevanti per aziende e datori di lavoro, poiché riguardano il corretto versamento dei contributi e la possibilità di mantenere i benefici contributivi previsti dalla normativa; dal 1° al 31 agosto 2026 sospende invece i verbali ispettivi, gli atti di recupero derivanti dalla vigilanza documentale, e gli avvisi di addebito (AVA). A queste si aggiunge anche lo stop agli atti di accertamento delle violazioni contributive e alle ordinanze-ingiunzioni, che resteranno sospesi fino al termine del mese.

Le eccezioni

Nel messaggio n. 2371, vengono individua tre casi per i quali lo stop non trova applicazione:

la prima eccezione riguarda gli atti relativi alla gestione dipendenti pubblici , che restano esclusi dalla sospensione delle diffide di adempimento;

, che restano esclusi dalla sospensione delle diffide di adempimento; la seconda riguarda le situazioni nelle quali il credito dell’Inps rischia di andare in prescrizione . Se il termine prescrizionale è ormai vicino, l’Istituto può procedere comunque con la notifica degli atti necessari a interrompere la prescrizione;

. Se il termine prescrizionale è ormai vicino, l’Istituto può procedere comunque con la notifica degli atti necessari a interrompere la prescrizione; la terza riguarda la possibilità di notificare gli atti quando tutte le volte che tale azione è indispensabile per evitare un concreto pregiudizio ai crediti dell’ente previdenziale, al di là della pausa estiva.

La sospensione ha infatti una finalità esclusivamente organizzativa e non comporta alcuna rinuncia all’attività di recupero delle somme dovute.

Come funziona il recupero dei crediti

La sospensione interessa esclusivamente la notifica degli avvisi di addebito, ma non interrompe l’intero procedimento di riscossione. Durante il mese di agosto l’Inps continuerà infatti a gestire le proprie attività interne e potrà predisporre il trasferimento dei crediti all’Agenzia delle Entrate, quando necessario.

La pausa estiva, infatti, non rappresenta un congelamento dei debiti previdenziali. Per garantire continuità all’attività di recupero, l’Inps ha individuato anche il calendario operativo per il trasferimento dei crediti contributivi.

In questo caso, sono previste due finestre:

dal 6 al 7 agosto 2026 , le strutture territoriali dell’Inps elaborano i dati relativi ai crediti contributivi da recuperare. Questi verranno formalmente trasmessi all’agente della riscossione il 10 agosto 2026;

, le strutture territoriali dell’Inps elaborano i dati relativi ai crediti contributivi da recuperare. Questi verranno formalmente trasmessi all’agente della riscossione il 10 agosto 2026; dal 20 e 21 agosto 2026, gli uffici Inps avviano la seconda sessione mensile di elaborazione delle pratiche di debito, effettuando il secondo trasferimento dei flussi finanziari e informativi all’agente della riscossione il 25 agosto 2026.

Qualora si renda necessario interrompere i termini di prescrizione, le sedi territoriali potranno procedere con specifici atti amministrativi anche durante il periodo di sospensione. Tuttavia, il provvedimento serve a garantire che la macchina burocratica del recupero crediti continui a funzionare in modo fluido anche durante le settimane centrali di agosto, preparando il terreno per le successive fasi di riscossione senza creare tempi morti.