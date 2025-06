Come fare per bloccare la carta di debito in caso di furto o smarrimento e i numeri da contattare per banche e Poste (anche dall’estero)

Le transazioni che si eseguono mediante il bancomat sono oramai all’ordine del giorno. È stata sicuramente la pandemia a spingere molte persone a privilegiare i pagamenti elettronici e contactless, soprattutto per comodità e per sicurezza come ha spiegato in una nota anche la Fabi ovvero la Federazione Autonoma dei Bancari. La tendenza a utilizzare canali digitali per i pagamenti è aumentata costantemente da allora tanto che nell’ultimo anno si è registrato un incremento degli importi complessivi dell’utilizzo delle carte del 9,2%.

Proprio perché le transazioni elettroniche sono diventate una parte integrante della quotidianità di tutti è importante sapere come si fa a bloccare la carta di debito delle principali banche e di Poste Italiane in caso di furto o smarrimento.

Che differenza c’è tra bancomat e carta di debito

Spesso si crede che il bancomat e la carta di debito siano la stessa cosa ma non è così. Il bancomat è infatti soltanto il nome del primo circuito italiano che gestiva questa tipologia di carte. Per cui quando un commerciante fa la fatidica domanda “carta di credito o bancomat?” dovrebbe in realtà dire “carta di debito o carta di credito?”.

La carta di debito è una carta che dà la possibilità di pagare nei negozi o prelevare denaro dal distributore Atm con i soldi che si hanno sul conto corrente. Quando la si utilizza, infatti, l’importo viene tolto subito dal conto. Se non si ha abbastanza denaro, il pagamento viene rifiutato.

Le sue principali caratteristiche sono:

è collegata a un conto corrente;

il denaro viene subito scalato dal conto non appena viene effettuata una transazione;

non è possibile effettuare pagamenti a rate.

Come bloccare carta di debito con le principali banche

Qualora si dovesse subire il furto o lo smarrimento della propria carta di debito la si può bloccare come accade con la carta prepagata. La velocità sarà importante, dato che così si eviteranno utilizzi fraudolenti.

Ecco dunque come bloccare la carta di debito delle principali banche come:

Unicredit;

Credem;

Bnl;

Monte dei Paschi di Siena;

Ing.

Una volta eseguita tale operazione è necessario recarsi dalle forze dell’ordine per fare la denuncia di smarrimento o di furto. In seguito si deve inviare all’Istituto di Credito la conferma del blocco nonché una copia della denuncia nel modo indicato nel contratto della propria carta.

Unicredit

Se la propria carta di debito Unicredit viene rubata o smarrita è necessario bloccarla subito per evitare che qualcuno la possa utilizzare. Nel caso si abbia una carta Unicredit si possono chiamare i seguenti numeri che sono attivi tutti i giorni e 24 ore su 24:

800.575757 che è quello verde gratuito se si chiama dall’Italia;

+39.02.33408973 che è il numero da comporre se si è all’estero, ha però un costo secondo il proprio operatore telefonico.

Si può bloccare la carta anche se si ha l’app di home banking o se si utilizzano i servizi della banca online. Si deve solo andare nella sezione Carte e poi selezionare l’opzione Blocco carta.

Credem

Se dovesse capitare che la propria carta di debito Credem venga rubata o smarrita la prima cosa che si dovrà fare immediatamente è bloccarla. I numeri ai quali chiamare sono attivi tutti i giorni, 24 ore su 24 anche nei festivi, eccoli:

per la carta di debito Credemcard si deve chiamare il numero verde 800.822056 se si è in Italia;

per la carta di debito Credemcard si deve contattare il +39.02.60843768 se si è all’estero;

per la carta di debito Credemcard internazionale privati, business e altre carte Nexi si deve chiamare l’800.151616.

Per quanto riguarda la carta Credemcard internazionale privati, business e Nexi, se si è all’estero il numero da comporre è il +39.02.34980020. Per quest’ultimo è possibile effettuare chiamate a carico di Nexi. Per ricevere le istruzioni su come procedere, però, sarà necessario contattare il proprio gestore telefonico o il centralino del paese estero nel quale ci si trova.

Si deve invece contattare il numero verde internazionale 800.4736896 per le medesime carte se si ha una linea telefonica Usa, fissa o mobile.

BNL

È possibile anche bloccare la carta di debito Bnl o il Pin in caso di furto, smarrimento o utilizzo fraudolento chiamando il servizio clienti dell’istituto di credito al numero +39.060060 che è attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Servono:

nome;

cognome;

data di nascita;

codice fiscale;

dati della carta o del conto corrente di regolamento.

Alla fine della telefonata, poi, l’operatore comunica al cliente il Cro, ovvero il codice di riferimento dell’operazione. Deve essere conservato e identifica in modo univoco l’operazione di blocco e certifica la data e l’ora.

Si può contattare il numero +39.060060 anche nel caso di furto, appropriazione indebita, smarrimento o utilizzo non autorizzato dei dispositivi sui quali si è installata l’app Bnl o nel caso i propri dati bancari siano stati registrati su dispositivi, siti o applicazioni con protezioni inadeguate. Inoltre si potrà utilizzare tale numero anche se si sospetta la presenza di un software malevolo o un virus.

Bnl comunica inoltre che nel caso si notino dei movimenti o degli addebiti non autorizzati, oltre a bloccare la carta o i canali digitali, si deve compilare il modulo di disconoscimento delle operazioni che è disponibile sul sito Bnl.

Monte dei Paschi di Siena

In caso di furto o smarrimento, si possono bloccare le proprie carte di debito Monte dei Paschi di Siena contattando la Centrale di allarme interbancario. I numeri da digitare sono i seguenti:

800.822056 dall’Italia;

+39.02.60843768 dall’estero.

ING

Anche per quanto concerne la carta di debito Ing, i numeri da chiamare sono:

800.822056 se si è in Italia;

+39.02.60843768 se si è all’estero.

Nel caso si effettui tale operazione si può poi richiedere una nuova carta in autonomia collegandosi alla propria area riservata del sito della banca.

Poste Italiane

È possibile anche bloccare la carta di debito del conto BancoPosta di Poste Italiane e chiederne la sostituzione in caso di furto o di smarrimento. I numeri attivi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 sono i seguenti: