Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi ha aperto in discesa rispetto alla chiusura della scorsa settimana, con rendimenti però in continua risalita a causa dell'incertezza sullo stretto di Hormuz

ANSA Lo spread tra Btp e Bund del 22 giugno

Apertura positiva per lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi, che nei primi minuti del 22 giugno è diminuito rispetto alla chiusura di venerdì, arrivando al 72 punti base. Stanno però continuando a crescere, seppur lentamente, i rendimenti sia dei titoli italiani sia di quelli tedeschi.

Venerdì si è conclusa anche l’emissione dei Btp Italia Sì, che hanno registrato un’adesione molto alta, paragonabile a quella dei titoli simili emessi negli scorsi anni. Il Tesoro ha raccolto quasi 9 miliardi di euro con più di 200mila contratti.

Spread in calo ma rendimenti in aumento

Continua la relativa stabilità, poco sopra ai 70 punti base, dello spread tra Btp italiani e Bund tedeschi. L’apertura della settimana è stata positiva, in calo a 72 punti, ma comunque nella fascia di oscillazione mostrata negli ultimi giorni. La situazione del differenziale è rimasta stabile da quanto Iran e Usa hanno prima annunciato e poi firmato il memorandum di intesa su cui si stanno sviluppando i colloqui di questi giorni.

Colloqui che rimangono minacciati da una costante instabilità, in particolare a causa degli attacchi israeliani nel sud del Libano e delle dichiarazioni di Donald Trump, che nella giornata di ieri hanno causato il momentaneo ritiro dalle consultazioni della delegazione iraniana. Lo Stretto di Hormuz, nel frattempo, è stato nuovamente chiuso, e questo si è riflesso in un leggero aumento dei rendimenti, arrivati al 3,68% per i Btp e al 3,96% per i Bund.

In leggera flessione anche gli altri spread europei

Rimane alto invece lo spread tra Bonos e Bund. I titoli spagnoli hanno subito un picco dei rendimenti sul finire della scorsa settimana, che non sono ancora riusciti a smaltire. La causa principale è l’instabilità politica, con il partito principale che compone la maggioranza che sostiene il Governo Sánchez, i Socialisti, coinvolto in numerosi scandali.

Spread e rendimenti dei titoli di Stato europei all’apertura del 22 giugno 2026 Titoli di Stato Rendimenti Spread Bund tedeschi 2,96% – Btp italiani 3,68% 72 Oat francesi 3,61% 65 Bonos spagnoli 3,43% 45

Il differenziale è quindi rimasto a 47 punti, mentre quello degli Oat francesi è leggermente calato, arrivando a 65. I rendimenti dei titoli di Parigi sono aumentati solo di un centesimo di punto, al 3,61%.

Conclusa l’emissione dei Btp Italia Sì, tornano le aste regolari

I Btp Italia Sì hanno concluso la loro emissione la scorsa settimana con un successo. Il Tesoro ha raccolto 8,8 miliardi di euro, con un rendimento minimo garantito dell’1,60% a cui si dovrà aggiungere l’indicizzazione al tasso di inflazione. A partire da questa settimana, torneranno invece le aste regolari. Sono già stati comunicati i dettagli per quella dei Btp Short Term e dei Btp€i, seguiranno quelle di Bot e titoli a medio e lungo termine.

Le date delle aste saranno:

mercoledì 24 giugno, asta dei Btp Short Term e dei Btp€i;

giovedì 25 giugno, asta dei Bot;

venerdì 26 giugno, asta medio-lungo termine.

Notizia in aggiornamento