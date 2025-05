Ecco tutti gli sconti Trenitalia, Italo Treno, Trenord e Ita Airways e le agevolazioni per viaggi via mare e autostradali per elezioni amministrative e referendum 2025

Fonte: IPA Quali sono i 5 quesiti del Referendum dell’8 e 9 giugno

Andare a votare è un dovere civico perché con le elezioni amministrative si scelgono le persone che governeranno il proprio comune e decideranno su scuole, strade, rifiuti, trasporti e servizi locali. Anche votare per i referendum è determinante perché con essi è possibile cancellare le leggi dicendo semplicemente “Si” o “No”. Più esattamente, si voterà per le elezioni amministrative il 25 e il 26 maggio con eventuale turno di ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 giugno. In quei due giorni si vota anche per i referendum su lavoro e cittadinanza.

Per permettere di votare agli elettori che si recheranno nel proprio comune di iscrizione elettorale sono disponibili agevolazioni tariffarie per viaggi ferroviari con Trenitalia e Italo, per viaggi in aereo con Ita Airways, per viaggi sulle autostrade e via mare. Ecco i dettagli.

Le agevolazioni con Trenitalia

Per le elezioni comunali di maggio e per i referendum di giugno 2025, si potranno ottenere delle agevolazioni per raggiungere la propria sede elettorale con Trenitalia.

Chi vive in Italia potrà quindi ottenere:

il 70% di sconto sul prezzo del biglietto base per i treni Ic, Intercity Notte, Frecciabianca, Frecciargento e Fracciarossa;

il 60% di sconto sui biglietti dei treni regionali.

Le riduzioni per le elezioni amministrative si potranno applicare solo per i viaggi di andata effettuati a partire dal 16 maggio ed entro la data in cui si voterà, mentre quelli di ritorno non potranno essere effettuati oltre il 5 giugno 2025.

Per quanto riguarda, invece, l’eventuale turno di ballottaggio e i referendum dell’8 e del 9 giugno, il viaggio di andata potrà essere effettuato a partire dal 30 maggio mentre quello di ritorno non oltre il 19 giugno 2025.

Più nel dettaglio, il viaggio di andata si potrà prenotare a partire da 10 giorni prima del voto, incluso il giorno stesso, mentre quello del ritorno fino a 10 giorni dopo il voto ma non oltre le ore 24 del decimo giorno. Bisognerà poi seguire queste regole:

si dovrà arrivare prima che chiudano i seggi;

si potrà tornare non prima dell’inizio del voto.

Sarà però possibile solo viaggiare nelle seguenti classi e servizi:

prima e seconda classe dei treni regionali, Ic e Intercity Notte (posti a sedere);

seconda classe e livello di servizio premium e standard sui treni Frecciabianca, Frecciargento e Frecciarossa;

servizi cuccette comfort, cabine superior dei treni Intercity Notte e vagoni letto relax.

Le agevolazioni non si applicheranno invece sui servizi accessori come la ristorazione e non saranno valide in prima classe nei livelli di servizio Executive e nel salottino dei treni Frecciabianca, Frecciargento e Frecciarossa. Per quanto riguarda, infine, i ticket per i treni a media e lunga percorrenza nazionale, essi saranno validi solo per il treno e per il giorno prenotati. Per quelli regionali, invece, i ticket si dovranno convalidare prima della partenza del treno.

Per acquistare i biglietti scontati ci si potrà rivolgere presso:

le biglietterie di Trenitalia;

le agenzie di viaggio abilitate;

sul sito Trenitalia o dalla app scegliendo l’offerta “elettori” che non vale per i treni Trenord, Tper e Fse.

Per ottenere lo sconto sarà necessario un documento di identità e la tessera elettorale o la dichiarazione sostitutiva se la tessera manca. Tali documenti dovranno essere mostrati in biglietteria e a bordo dei treni.

Per l’andata, se ancora non si ha la tessera elettorale, si:

potrà compilare una dichiarazione sostitutiva e mostrarla al controllore;

se si acquistano i ticket online si dovrà invece spuntare l’opzione di autocertificazione o inserire il numero della tessera.

Per il ritorno, invece, servirà obbligatoriamente:

la tessera elettorale timbrata;

in alternativa una dichiarazione del presidente del seggio che confermerà che si è votato.

Residenti all’estero con Trenitalia: come funzionano le agevolazioni

In vista delle elezioni di maggio 2025 e dei referendum dell’8 e 9 giugno, chi risiede all’estero e vuole votare avrà a disposizione una tariffa ridotta valida su tutto il territorio italiano. Esattamente dalla stazione di confine fino alla stazione della propria sede elettorale.

Sarà però fondamentale provare che si ha la residenza all’estero mostrando la documentazione elettorale prevista. Qualora l’acquisto dei biglietti si effettui nei punti vendita Trenitalia, si dovrà richiedere la tariffa chiamata Elettori mentre se si acquisteranno presso punti vendita francesi si dovrà richiedere la Italian Elector.

I ticket per tale tariffa saranno validi solo per il giorno e il treno prenotati.

Come funzionano le agevolazioni con Trenord

Anche Trenord propone delle agevolazioni in vista delle elezioni. Esattamente una tariffa scontata per gli elettori il cui nome è TUR60%.

Tale offerta sarà utilizzabile sia per i residenti in Italia che per quelli che dall’estero devono tornare nel proprio comune per votare. Per ottenere lo sconto basterà mostrare la carta di identità e le tessera elettorale. Se quest’ultima non si possiede basterà la dichiarazione sostitutiva.

I biglietti si potranno acquistare presso le biglietterie Trenord o anche a bordo dei treni ma solo su quelli Trenord in quanto la tariffa non varrà sul Malpensa Express.

Si potrà viaggiare per l’andata da 10 giorni prima del voto compreso quest’ultimo e per il ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno dopo il voto escluso il decimo giorno. Lo sconto, infine, sarà valido per i viaggi in seconda classe sui treni Trenord.

Gli sconti con Italo

Chi deve recarsi a votare per le elezioni con Italo Treno otterrà uno sconto del 60% se si sceglie di viaggiare in ambiente Smart o Prima classe. L’agevolazione sarà valida solo per le offerte Extratempo, Bordo e Flex e solo per recarsi fino al comune nel quale si è iscritti o in una località vicina per votare. L’acquisto dei biglietti potrà avvenire:

presso le biglietterie Italo nelle stazioni;

chiamando il servizio clienti “pronto Italo”;

collegandosi al sito ufficiale di Italo Treno;

mediante l’ausilio delle agenzie di viaggio abilitate.

Per le elezioni amministrative di maggio, il biglietto di andata in ritorno si potrà acquistare fino al 26 maggio per viaggiare in tariffa Flex e in ambiente Prima Business o Smart. Il viaggio di andata dovrà però avvenire entro il 26 maggio mentre quello di ritorno tra il 25 maggio e il 5 giugno.

Per i referendum o gli eventuali ballottaggi, l’offerta sarà valida fino al 9 giugno. Il viaggio di andata dovrà però avvenire tra il 30 maggio e il 9 giugno mentre quello di ritorno tra l’8 e il 9 giugno per viaggiare in tariffa Flex in ambiente prima o Smart.

Viaggi in mare da e per le isole maggiori

In occasione delle prossime votazioni, la Compagnia Italiana di Navigazione, la Gnv, la Navigazione Libera del Golfo, la Navigazione Siciliana e la Grimaldi Euromed offriranno sconti del 60% sulla tariffa ordinaria del passaggio passeggeri. Quest’ultima, si legge sulla pagina ufficiale, offrirà uno sconto solo sulle tratte marittime in convenzione ovvero:

Civitavecchia-Cagliari-Arbatax (andata e ritorno);

Napoli-Cagliari-Palermo (andata e ritorno).

Tale agevolazione sarà valida per prenotazioni e partenze fino al 23 giugno 2025 ma non si potrà cumulare con la tariffa residenti. All’andata per avere lo sconto, l’elettore dovrà mostrare una carta di identità o un documento di identità valido nonché la tessera elettorale o una dichiarazione sostitutiva. Al ritorno, invece, servirà sempre il documento e in più la tessera elettorale con il timbro di avvenuta votazione.

Voli con Ita Airways

Per quanto riguarda i viaggi aerei con Ita Airways sulla pagina ufficiale ancora non ci sono notizie specifiche. Il Ministero dell’Interno ha però comunicato che anche tale compagnia aerea applicherà degli sconti speciali per chi vola per andare nel proprio comune di residenza a votare. L’anno scorso le tariffe speciali per le elezioni consistevano in uno sconto di 40 euro sui biglietti di andata e ritorno in tutta Italia e in tutte le classi di viaggio su importi superiori a 41 euro.

Viaggi in autostrada

Infine, le autostrade italiane che aderiscono all’associazione Aiscat non faranno pagare il pedaggio agli elettori che riedono all’estero sia all’andata che al ritorno. Tale esenzione, però, non varrà sulle autostrade con sistema di pagamento aperto. Lo sconto avrà inizio:

per l’andata dalle 22 del quinto giorno prima del voto;

per il ritorno fino alle ore 22 del quinto giorno dopo la fine delle votazioni.