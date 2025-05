Quali sono i 5 quesiti del Referendum dell’8 e 9 giugno

Gli italiani saranno presto chiamati alle urne per il Referendum abrogativo dell'8 e 9 giugno 2025. I quesiti sono in tutto 5. I primi 4 riguardano il lavoro e sono stati promossi dalla Cgil, con il sostegno di altri sindacati, di associazioni e dei partiti di opposizione. In particolare si punta a riscrivere quel Jobs Act introdotto a suo tempo dal Pd sotto il governo Renzi. I primi 4 quesiti chiedono agli italiani se intendano cancellare parti di quel pacchetto di norme, già parzialmente riscritte dalle sentenze della magistratura. C'è poi il quesito numero 5 che riguarda la proposta di allargare le maglie con le quali viene concessa la cittadinanza italiana agli stranieri. Quest'ultimo quesito è stato promosso da Riccardo Magi di +Europa.