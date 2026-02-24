iStock Si può ottenere il rimborso del biglietto TicketOne per un concerto?

TicketOne è una delle principali piattaforme per l’acquisto di biglietti per concerti, eventi sportivi, spettacoli teatrali o manifestazioni dal vivo. Ma cosa accade se l’evento viene annullato, rinviato o modificato? È possibile ottenere un rimborso? Vediamo se e come presentare la richiesta, quali diritti ha il consumatore e quali sono le alternative se il rimborso non è consentito.

In quali casi si ha diritto al rimborso con TicketOne

Il diritto al rimborso su TicketOne è previsto in genere solo:

quando gli eventi vengono cancellati in modo definitivo dall’organizzatore – in questo caso le modalità di riaccredito sul metodo di pagamento utilizzato vengono indicate nella comunicazione ufficiale di TicketOne per quell’evento specifico;

se al momento dell’acquisto è stata sottoscritta la polizza biglietto sicuro o un’altra copertura assicurativa opzionale.

Nel caso in cui non si partecipi all’evento per motivi personali e non sia stata acquistata alcuna assicurazione non si ha invece diritto al rincorso.

Evento annullato o rinviato: cosa succede

Se un evento viene rinviato o annullato, TicketOne non decide in modo autonomo sul rimborso, dato che svolge solo il ruolo di intermediario. La decisione spetta infatti all’organizzatore dell’evento che è il titolare dei biglietti venduti.

Quando l’evento viene rinviato, in genere i biglietti restano validi per una nuova data salvo comunicazione diversa dell’organizzatore. Qualora la nuova data sia stata già definita, viene indicata nella pagina dedicata all’evento. In caso contrario è necessario monitorare con attenzione la pagina ufficiale di TicketOne e quella dell’organizzatore.

In merito alla possibilità di chiedere il rimborso, è possibile solo se l’organizzatore lo prevede e la richiesta viene effettuata entro i termini indicati.

Qual è la forma di rimborso prevista

È l’organizzatore che decide la forma di rimborso da erogare al cliente. Essa può avvenire mediantel riaccredito sul metodo di pagamento utilizzato come carta di credito o bonifico bancario e in alcuni casi anche con voucher.

Per quanto riguarda invece l’importo, esso di solito viene effettuato al netto delle commissioni di servizio di TicketOne e in alcuni casi può anche essere trattenuto il diritto di prevendita. Tutto dipende da cosa prevedono le condizioni di acquisto.

Come si presenta la richiesta di rimborso

La procedura per chiedere un rimborso su TicketOne è unica e va effettuata entro il termine indicato dall’organizzatore. Per inviare la domanda è necessario inserire i dati del biglietto oppure il numero dell’ordine (nel caso si sia scelto il ritiro sul luogo dell’evento).

Se l’evento prevede rimborso e le informazioni inserire risultano corrette, il sistema dà la possibilità di completare l’operazione. In questo caso viene inviata una e-mail che contiene un codice identificativo della pratica di rimborso. Va conservato e poi comunicato obbligatoriamente al servizio clienti per qualsiasi chiarimento o assistenza futura.

Il sistema segnala un messaggio di errore nei casi in cui:

i dati siano errati ;

; l’evento non sia abilitato al rimborso mediante TicketOne;

mediante TicketOne; i termini siano scaduti.

Biglietto cartaceo: come chiedere il rimborso

Nel caso in cui si possieda un biglietto cartaceo per richiedere il rimborso è necessario spedire il titolo originale all’indirizzo fornito durante la richiesta. L’invio deve avvenire almeno 9 giorni prima della scadenza indicata.

Se la richiesta viene inviata senza il biglietto originale e oltre il limiti indicati viene respinta.

Rimborso per biglietti acquistati con lo stesso ordine

Può capitare che con lo stesso ordine si acquistino più biglietti. In questo caso come si fa a chiedere il rimborso?

La procedura è quella indicata, che però va effettuata per ogni singolo biglietto, così da poter scegliere quali mantenere validi e quali invece richiedere a rimborso.

Come funziona la rivendita su fanSale?

Ci sono diverse opzioni messe a disposizione da TicketOne nel caso si abbiano biglietti acquistati e non fosse più possibile partecipare all’evento.

Per molti appuntamenti, si può ad esempio usufruire di fanSale che è la piattaforma di rivendita ufficiale di TicketOne. Il vantaggio di quest’ultima è che il prezzo di rivendita resta uguale a quello originale così da evitare fenomeni di speculazione e assicurare all’acquirente la validità del titolo.

Per quanto riguarda invece gli eventi con biglietti nominativi o che hanno subito un cambio di data, spesso si può procedere con il cambio di nominativo. In tali circostanze basta solo seguire la procedura indicata sul sito ufficiale per associare in modo corretto il ticket alla persona che si recherà effettivamente all’evento.

Perché controllare sempre gli aggiornamenti

Sul sito ufficiale di TicketOne è importante sempre controllare la lista ufficiale degli eventi cancellati o postati in modo tale da verificare se il proprio spettacolo fa parte di quelli per i quali è previsto il rimborso.

È poi fondamentale prestare attenzione alla data entro la quale deve essere presentata la richiesta di rimborso perché, come spiegato, oltre la scadenza essa non viene accettata.

Si possono sostituire o recuperare i biglietti acquistati

TicketOne comunica che dopo l’acquisto un biglietto, non può essere sostituito per altri eventi. Inoltre:

non è si può modificare l’orario o la data del medesimo evento;

non si può cambiare la posizione o il settore dei posti acquistati;

non si può modificare la tipologia del biglietto, ad esempio da ridotto a intero o viceversa.

Tale vincolo è previsto dalla Legge in quanto quando il cliente paga, accetta e conferma il contenuto dell’evento per la date e le condizioni scelte.

Secondo quanto stabiliscono, poi, l’art. 7 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo numero 185 e l’art. 55 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 non è previsto il diritto di recesso. L’acquisto è quindi considerato concluso al momento del pagamento.

Che fare in caso di danneggiamento o smarrimento del biglietto?

Non è possibile chiedete il rimborso o la riammissione se il biglietto viene perso o danneggiato per cui è fondamentale conservare con cura sia i titoli di ingresso cartacei che quelli digitali.

Per questi ultimi, il suggerimento è quello di salvare il .pdf o la conferma sul proprio telefono così da averli sempre a portata di mano.