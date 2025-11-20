Pagamenti digitali, Bancomat Pay arriva su TicketOne: biglietti più facili con un clic

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

TicketOne amplia le modalità di pagamento integrate sulla propria piattaforma introducendo Bancomat Pay, il servizio digitale che permette di pagare direttamente dal conto bancario usando il numero di cellulare, senza carta fisica.

L’accordo tra Bancomat e TicketOne punta a rendere più fluida e immediata l’esperienza di acquisto per chi compra biglietti di concerti, spettacoli, eventi sportivi e culturali, e arriva in una fase dell’anno particolarmente ricca di eventi, con un calendario fitto di appuntamenti e una forte domanda di biglietteria online. L’obiettivo comune è rendere l’esperienza d’acquisto più semplice e rapida.

Come funziona

Bancomat Pay collega il conto della banca al numero di cellulare, senza necessità di avere una carta fisica. Rappresenta una modalità di pagamento molto conosciuta e diffusa in Italia accanto a quelle già presenti su Sito ed App TicketOne.it e sul sito ufficiale di rivendita fanSALE.it.

“Per bancomat è una grande soddisfazione poter inserire Bancomat Pay tra i metodi di pagamento accettati dalla prestigiosa piattaforma TicketOne , aumentando sempre di più le opportunità di acquisto per i nostri clienti. Un’opportunità che arriva anche al momento giusto ovvero quello Natalizio che per tradizione e uno dei più densi di attività ed eventi dell’anno”

ha commentato Massimiliano Gallo, Acceptance Senior Vice President di Bancomat.

Un ulteriore passo verso pagamenti digitali sempre più diffusi

Per Bancomat, la presenza su una piattaforma così utilizzata consolida la diffusione dei pagamenti digitali basati sul mobile e amplia gli scenari di utilizzo quotidiano. Per TicketOne, rappresenta un tassello ulteriore nella modernizzazione del servizio, con l’obiettivo di rendere la fase di checkout sempre più semplice, veloce e accessibile.

Secondo Giorgio Aretino, Online Marketing & Ecommerce Director di TicketOne