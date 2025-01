L’acquisizione di Vodafone da parte di Swisscom cambia le carte in tavola. Per i clienti Vodafone e Fastweb ci sono delle novità in arrivo sia per la rete fissa che mobile

Completa fusione Vodafone+Fastweb: cosa cambia per i clienti

Ufficiale l’acquisizione da parte di Swisscom, proprietaria di Fastweb, di Vodafone. L’unione delle due realtà è stata confermata il 31 dicembre 2024. Il commento a caldo dell’amministratore delegato di Fastweb, Walter Renna, è l’immagine di “una telecomunicazione più innovativa e forte in Italia”. L’integrazione di Fastweb e Vodafone mette sotto la stessa proprietà oltre 20 milioni di linee mobili e 5,6 milioni di linee fisse, configurando l’operatore come il maggiore sul mercato italiano.

Cosa cambia per i clienti Vodafone?

L’operazione che ha fuso le due aziende si traduce in una maggiore qualità del servizio per tutti i clienti. Secondo quanto confermato dalla nuova realtà, per i clienti al momento non cambia quasi nulla. Per le reti mobili di Vodafone, la rete fissa e la fibra di Fastweb, l’obiettivo è quello di aumentare la qualità dei servizi, ma soprattutto di avere maggiori risorse da investire in innovazione.

Per i clienti Vodafone di rete fissa potrebbe presto cambiare qualcosa, e questo perché saranno sfruttate le competenze sul territorio di Fastweb, così come per le reti mobili si punterà alle capacità delle infrastrutture di Vodafone.

Cosa cambia per i clienti Fastweb?

Qualche novità in più, invece, per i clienti Fastweb di rete mobile. Col tempo, infatti, questi saranno inclusi all’interno dell’infrastruttura Vodafone. Al momento, i clienti Fastweb mobile continueranno a utilizzare la rete mobile di WindTre o Tim.

Non è ancora chiaro se ci saranno modifiche contrattuali, ma è stato comunicato che queste verranno annunciate con largo anticipo per permettere una decisione consapevole e non traumatica per i clienti.

Da Fastweb+Vodafone:

I contratti sottoscritti, incluse le condizioni economiche attualmente in vigore, non cambiano. Eventuali modifiche future saranno comunicate in modo tempestivo e trasparente, nel pieno rispetto delle disposizioni contrattuali applicabili.

Di fatto, quindi, per un cliente di rete fissa o rete mobile non cambia nulla a livello economico e anche le condizioni contrattuali restano le stesse. L’obiettivo a lungo termine è, come si legge nella risposta pervenuta dalle due aziende fuse, quello di migrare gradualmente i servizi mobili Fastweb sulla rete Vodafone e viceversa.

Cosa non cambia? I servizi ancora attivi

Le due aziende ci tengono a specificare che questo processo di migrazione non richiederà lo scambio delle SIM fisiche. I clienti saranno informati per tempo di qualsiasi novità contrattuale.

Rimarranno invariate le modalità di assistenza e sarà possibile accedere all’App MyFastweb o all’App MyVodafone, così come all’area riservata del sito Fastweb e Vodafone in maniera indipendente. È inoltre ancora possibile acquistare prodotti e servizi Fastweb e Vodafone online, attraverso app o nelle sedi fisiche.

Altri aspetti che non cambieranno sono relativi alla gestione dei dati personali dei clienti, che rimangono separati tra i due operatori. In futuro saranno comunicati alcuni dati di clienti Vodafone a Fastweb e viceversa, ma è possibile chiedere il non trasferimento dei dati.

In questo momento, Vodafone e Fastweb chiedono ai clienti di fare molta attenzione a possibili false comunicazioni in merito a cambi di contratto. A oggi, infatti, il fornitore rimane invariato e nessun consulente contatterà i clienti per proporre cambi di operatore o altre modifiche.