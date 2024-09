Fonte: 123RF Il miglior operatore telefonico mobile secondo Altroconsumo

La rete più veloce in Italia è Vodafone. È l’Osservatorio di Altroconsumo ad attribuire il primato alla multinazionale con sede nel Regno Unito, sia per quanto riguarda il 4G che il 5G. Con 63.842 punti in classifica Vodafone, si conferma il miglior gestore di rete mobile in Italia anche per il 2024. Per completare il podio, seguono con un distacco significativo Tim con 40.146 punti e Fastweb con 38.285 punti. E per concludere la top five, in quarta posizione troviamo WindTre con 27.221 punti mentre in quinta c’è Iliad, il gruppo più recente per data di nascita, con 26.354 punti. Le misurazioni sono state effettuate tramite l’app CheBanda.

Braccio di ferro su 4G e 5G

Per quanto riguarda i dettagli in merito agli standard delle telecomunicazioni, Altroconsumo puntualizza che Fastweb supera Tim di un soffio sul 4G, mentre per quanto riguarda il 5G l’ex monopolista supera abbondantemente Fastweb; e nel braccio di ferro extra-podio, troviamo WindTre e Iliad con risultati sostanzialmente simili sul 4G mentre per quanto riguarda il 5G WindTre prevale in maniera decisa.

La novità dell’indagine 2024

Rispetto agli anni passati, il monitoraggio di Altroconsumo ha preso in considerazione anche Fastweb: “Il numero di test dell’app CheBanda effettuato da utenti Fastweb – scrive l’associazione – è stato sufficientemente ampio da consentire l’ingresso anche di questo operatore nella nostra classifica. Sale quindi a cinque il numero delle aziende di telefonia presenti nell’indagine”. Rimangono fuori dall’indagine 2024 gli operatori virtuali, cioè i provider che si appoggiano alle reti delle cinque aziende dotate di infrastrutture proprie, come CoopVoce e Postemobile.

All’ultima indagine dell’Osservatorio di Altroconsumo si aggiunge anche il 5G, oltre ai precedenti standard monitorati, “riprova – scrive l’associazione – che ormai il 5G ha preso piede nel nostro Paese”. “I vantaggi della banda 5G si fanno sentire soprattutto per la maggiore velocità di download, per la quale primeggia la rete Vodafone. Seguono, anche se ben distanziate, Tim e Fastweb”, viene ribadito.

L’affidabilità del test

CheBanda è l’applicazione sviluppata da QoSi per conto di Altroconsumo, che permette di misurare una rete mobile in tempo reale. Altroconsumo garantisce l’affidabilità dei suoi monitoraggi: “I dati che forniamo sono molto attendibili perché l’app CheBanda si basa su un algoritmo che tiene conto anche di fattori che potrebbero falsare i risultati, come ad esempio la densità di popolazione della zona del test”. Ma non è tutto: viene inoltre puntualizzato che a differenza di altre app che si limitano a calcolare la velocità di download e upload, l’app di Altroconsumo riesce a rilevare la connessione anche quando si è in movimento.

Movimenti nell’ambito della telefonia

Si ricorda infine che recentemente Swisscom, il gruppo che controlla Fastweb, ha acquisito il 100% di Vodafone Italia al termine di un matrimonio da 8 miliardi. Parte dei duelli monitorati da Altroconsumo è dunque avvenuta “fra parenti stretti”.

Si segnala poi la crescita di Iliad divenuta la quinta compagnia telefonica d’Europa.