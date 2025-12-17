Il down di Vodafone e di altri operatori ha causato migliaia di segnalazioni e proteste sui social network. La situazione

iStock semenovp Internet e telefoni fuori uso: disservizi Vodafone, Fastweb e ho. Mobile in tutta Italia.

Vodafone in down, e non solo. Mattinata complicata per le telecomunicazioni italiane: a partire dalle 10:30 migliaia di utenti hanno iniziato a segnalare gravi disservizi alle reti Vodafone, Fastweb e ho. Mobile, con problemi diffusi sia sulla rete fissa sia su quella mobile.

L’assenza totale di connessione internet, il mancato accesso al web e l’isolamento delle linee telefoniche sono stati i disagi più segnalati, con un picco evidente sulle piattaforme di monitoraggio come Downdetector e un’ondata di proteste sui social network.

Perché Vodafone è in down

Secondo quanto comunicato ufficialmente da Vodafone, il blackout è riconducibile a due guasti alla rete Fibercop localizzati nelle zone di Rimini e Forlì, che hanno avuto un impatto significativo sui clienti serviti dalla rete dell’operatore.

Contattata da diverse testate, Vodafone ha confermato la natura del problema parlando di un “disservizio temporaneo”. In una nota ufficiale l’azienda ha spiegato quanto segue:

Vodafone conferma che è in corso un disservizio temporaneo causato da due guasti alla rete Fibercop nelle zone di Rimini e Forlì con disagi per i clienti di rete fissa e mobile. I tecnici sono al lavoro per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile. Ci scusiamo con i clienti coinvolti e provvederemo ad aggiornare tempestivamente sull’avanzamento dei lavori.

Una comunicazione che conferma quanto emerso fin dalle prime ore della mattinata e che individua nell’infrastruttura Fibercop il punto critico all’origine del blackout.

Le aree più colpite

La mappa delle segnalazioni pubblicata da Downdetector mostra una distribuzione dei problemi lungo gran parte della Penisola, con picchi nelle principali città italiane: Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Perugia. Tuttavia, gli stessi operatori invitano alla cautela nell’interpretazione dei dati: gli strumenti di monitoraggio, infatti, possono aggregare segnalazioni anche non direttamente correlate al guasto principale.

Il quadro più coerente emerge dall’analisi incrociata delle segnalazioni social e delle comunicazioni ufficiali: l’Emilia-Romagna, in particolare l’area tra Rimini e Forlì, risulta il vero epicentro del disservizio, con effetti a cascata su altre zone del Centro-Nord.

ho. Mobile e operatori virtuali

Tra gli utenti maggiormente colpiti figurano quelli di ho. Mobile, l’operatore virtuale controllato da Vodafone. In numerosi casi sono stati segnalati blackout totali, sia su rete mobile sia su rete fissa, con impossibilità completa di effettuare chiamate o navigare online.

Primi segnali di malfunzionamento sono stati rilevati anche per altri Mvno che operano su rete Vodafone, come CoopVoce e PosteMobile, a dimostrazione dell’effetto sistemico del guasto sull’infrastruttura condivisa.

Il down arriva in una fase delicata per il settore, a poche settimane da un passaggio cruciale: dal 1° gennaio 2025 Vodafone Italia e Fastweb sono ufficialmente entrate a far parte della stessa realtà societaria sotto il controllo di Swisscom. Sebbene l’integrazione industriale non sia direttamente collegata al guasto, l’episodio riaccende il dibattito sull’affidabilità delle infrastrutture di rete e sulla resistenza dei sistemi condivisi.

Ripristino in corso

I tecnici sono al lavoro per risolvere i guasti e ripristinare progressivamente i servizi. Al momento non sono stati forniti tempi certi per il ritorno alla normalità, mentre l’azienda ha assicurato aggiornamenti costanti sull’evoluzione della situazione.