Fastweb down, internet offline in tutta Italia: quando torna la connessione

Malfunzionamenti diffusi in tutta Italia. Internet è offline da Milano a Bari: tante le segnalazioni ma non si conoscono tempi di recupero

Pubblicato: 22 Ottobre 2025 11:57

Fastweb down in tutta Italia.

Fastweb down. La connessione Internet non funziona in tutta Italia. Numerose le segnalazioni di disservizi: si contano circa 35.000 segnalazioni. Gli utenti non riescono a collegarsi alla rete fissa e vengono segnalati malfunzionamenti anche sulla linea mobile.

Il disservizio è diffuso da Milano a Bari, passando per Roma e Napoli. Gli utenti che hanno provato a chiedere informazioni a Fastweb riferiscono di aver ricevuto la risposta che i tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio nel minor tempo possibile.

Fastweb down: cosa succede

Fastweb ha smesso di funzionare. Intorno alle 10:20 del mattino sono iniziate le segnalazioni degli utenti clienti della rete.

Apparentemente si tratta di un problema serio, per via della mole di segnalazioni e per via della diffusione del problema. Infatti il picco è stato raggiunto intorno alle 11:00 del mattino, con oltre 35.670 segnalazioni di disservizi. Si ripete la mattinata di disagi vissuta con Aws.

I problemi più segnalati sono:

  • Internet fisso per il 66% degli utenti;
  • Internet mobile per il 21% degli utenti;
  • nessun segnale per il 14% degli utenti.

 

