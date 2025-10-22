Fastweb down. La connessione Internet non funziona in tutta Italia. Numerose le segnalazioni di disservizi: si contano circa 35.000 segnalazioni. Gli utenti non riescono a collegarsi alla rete fissa e vengono segnalati malfunzionamenti anche sulla linea mobile.
Il disservizio è diffuso da Milano a Bari, passando per Roma e Napoli. Gli utenti che hanno provato a chiedere informazioni a Fastweb riferiscono di aver ricevuto la risposta che i tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio nel minor tempo possibile.
Fastweb down: cosa succede
Fastweb ha smesso di funzionare. Intorno alle 10:20 del mattino sono iniziate le segnalazioni degli utenti clienti della rete.
Apparentemente si tratta di un problema serio, per via della mole di segnalazioni e per via della diffusione del problema. Infatti il picco è stato raggiunto intorno alle 11:00 del mattino, con oltre 35.670 segnalazioni di disservizi. Si ripete la mattinata di disagi vissuta con Aws.
I problemi più segnalati sono:
- Internet fisso per il 66% degli utenti;
- Internet mobile per il 21% degli utenti;
- nessun segnale per il 14% degli utenti.