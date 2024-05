Sciopero dei treni 19 e 20 maggio, Matteo Salvini firma la precettazione per il Gp di Imola

Il ministro dei Trasporti ha firmato l'ordinanza che precetta l'agitazione sindacale ferroviaria in programma dalle 3 di domenica 19 alle 2 di lunedì 20 maggio

Fonte: ANSA Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini

Nuovo scontro in vista tra i sindacati e Matteo Salvini sullo sciopero. Il ministro dei Trasporti ha firmato la precettazione sull’agitazione dei ferrovieri in programma per domenica 19 e lunedì 20 maggio a causa del Gran Premio di Imola di Formula 1. Il responsabile del Mit ha reso note le motivazioni attraverso una nota nella serata di giovedì 16 maggio.

Matteo Salvini firma la precettazione

Nella comunicato del Ministero si spiega che si tratta di una decisione “maturata soprattutto in vista dell’importante weekend per gli appassionati di Formula 1, in quanto coincide con la manifestazione sportiva Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna all’Autodromo di Imola”.

Secondo quanto dichiarato dal Mit, l’afflusso di turisti e appassionati stimato è di oltre 200.000 persone e lo sciopero causerebbe notevoli ripercussioni e problemi di ordine e sicurezza pubblica. “Sulla base di queste motivazioni il ministro Matteo Salvini ha pertanto disposto il differimento”, conclude la nota.

Negli ultimi mesi il responsabile dei Trasporti aveva provocato il conflitto con i sindacati per aver utilizzato lo strumento delle precettazione in occasioni di altri scioperi: a dicembre Salvini aveva precettato lo sciopero dei trasporti riducendo lo stop da 24 a a 4 ore.

Lo sciopero del trasporto ferroviario

La mobilitazione era stata proclamata dai sindacati Cub Trasporti, Sgb e Usb e comunicata dal ministero dei Trasporti sul proprio sito. Lo sciopero di circa 24 ore, riguardante il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Italo, Tper e Trenord, è stato indetto dalle 3 del mattino di domenica 19 maggio alle 2 di lunedì 20. È programmato, invece, per martedì 21 maggio lo sciopero dei taxi.

Dato che si tratta di un giorno festivo non sarebbero previste fasce orarie di garanzie e l’agitazione sindacale potrebbe comportare cambiamenti al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

La conferma dell’agitazione era arrivata anche dalle aziende del personale coinvolto: “I treni potranno subire cancellazioni o variazioni” ha comunicato Trenitalia, precisando che in ogni caso i treni essenziale contenute nell’elenco ufficiale della compagnia saranno assicurati dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

L’azienda ha ricordato, inoltre, che i viaggiatori che volessero rinunciare al viaggio potranno chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all’ora di partenza del treno prenotato, per quanto riguarda i convogli Intercity e Frecce, oppure fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni regionali.

In alternativa, ha sottolineato ancora Trenitalia, è possibile riprogrammare lo spostamento, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo disponibilità dei posti.

Anche la compagnia Italo ha pubblicato la lista dei treni garantiti, “al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori”. Per informazioni è possibile contattare (a pagamento) il numero Italo Assistenza 892020.

La conferma dello sciopero è arrivata anche da Trenord: “I sindacati Cub Trasporti, Sgb e Usb hanno proclamato uno sciopero nazionale che potrà generare ripercussioni al servizio regionale, suburbano e aeroportuale e la lunga percorrenza di Trenord – ha scritto l’azienda in una nota – Le fasce di garanzia non saranno attive, poiché lo sciopero è in una giornata festiva”.

La compagnia ha comunicato che nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express (da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa); Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.