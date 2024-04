Fonte: ANSA

Giovedì 11 aprile un nuovo sciopero generale rischia di paralizzare l’Italia. La nuova agitazione nazionale, proclamata da Cgil e Uil, è di 4 ore per tutti i settori privati e di 8 ore per quello dell’edilizia, con manifestazioni e iniziative che si terranno nelle varie città italiane. Si fermano i trasporti, i settori privati, gli edili, le Poste, i metalmeccanici e molti altri. Come spesso accade in caso di sciopero, il grosso dei disagi riguarderà proprio il settore dei trasporti, sia locali che nazionali.

I treni in particolare subiranno ritardi e cancellazioni, quindi per chi si deve spostare per lavoro o svago è bene informarsi e restare aggiornati per non rischiare spiacevoli sorprese. Lo sciopero dei treni si svolge dalle 09:01 alle 13:00: stop quindi ai convogli di Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Precisiamo tuttavia che lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Non tutti i treni, però, vengono soppressi, perché, come di consueto, ci sono alcuni servizi garantiti.

Vediamo quali sono i treni garantiti da Trenitalia, Italo e Trenord in occasione dello sciopero di giovedì 11 aprile.

I treni Trenitalia garantiti

Disagi e cancellazioni per Trenitalia. Alla protesta sindacale non aderisce però il personale di Trenitalia della Regione Campania, che sciopererà invece venerdì 12 aprile dalle 9.00 alle 17.00. Lo sciopero non interessa i treni a lunga percorrenza. Per i treni regionali, in Campania e nelle regioni limitrofe, possono verificarsi cancellazioni o variazioni.

Treni nazionali garantiti in caso di sciopero

Treni regionali garantiti in caso di sciopero

Nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali.

Qui potete consultare l’elenco dei treni garantiti nella regione che vi interessa.

Servizi garantiti in caso di sciopero da altre imprese di trasporto

Informazioni su collegamenti e servizi sono disponibili attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e i presidi di assistenza clienti nelle stazioni.

Italo

Anche i treni Italo sono interessati dallo sciopero nello stesso orario di Trenitalia, dalle ore 09:01 alle ore 13:00.

Qui la lista dei treni ad alta velocità Italo garantiti anche durante lo sciopero dell’11 aprile.

Trenord

Per la giornata di giovedì 11 aprile si fermano anche i treni Trenord, sempre con orario 09:01-13:00. Lo stop potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in tutta la Lombardia. Il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza di Trenord e il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni.

Le fasce orarie di garanzia non sono interessate dallo sciopero e arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le 9:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le 10:00.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Maggiori dettagli sul sito trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in real-time sull’app Trenord.