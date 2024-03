Le sigle sindacali hanno indetto uno sciopero dei trasporti di 24 ore per chiedere migliori condizioni di lavoro

Fonte: ANSA Disagio per lo sciopero dei treni del 23-24 marzo

Le sigle sindacali Cub Trasporti e Sgb hanno annunciato un nuovo sciopero nazionale di 24 ore. Il blocco coinvolgerà principalmente i trasporti, con i treni che si fermato per tutto il week end a causa della protesta del personale di bordo e di macchina di Trenitalia, Italo e Trenord.

Lo sciopero avrà una durata di 24 ore e causerà disagi nei trasporti dalle 21:00 di sabato 23 marzo fino alle 21:00 di domenica 24 marzo. Come sempre, i trasporti sono garantiti in due fasce, dette “fasce di garanzia”.

Sciopero dei trasporti, treni fermi per 24 ore: le fasce di garanzia

Sono previsti disagi nei trasporti per i giorni 23 e 24 marzo. Si tratta di due giornate non feriali, ma coinvolgono tutto il fine settimana. Lo sciopero, chiamato dalle sigle sindacali Cub Trasporti e Sgb, sarà uno sciopero nazionale di 24 ore che interesserà soprattutto il settore dei trasporti e, in particolare, dei trasporti su rotaie.

I treni che si fermano sono quelli di Trenitalia, con i conseguenti disagi per tutte le tipologie di viaggio che vende la compagnia come i treni regionali, le Frecce e gli Intercity, ma anche i treni di Italo e Trenord si fermeranno, con specifiche regole di movimento. Lo sciopero di 24 ore avrà inizio dalle ore 21:00 di sabato 23 marzo e terminerà alle ore 21:00 di domenica 24 marzo.

Sono però previste delle fasce di garanzia per muoversi senza disagi o quasi. Trenitalia ha informato che lo sciopero comporterà modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la conclusione, per via della coincidenza dei viaggi lunghi con l’inizio e la fine dello sciopero. I tre nomi hanno annunciato delle fasce orarie di garanzia nelle quali i treni viaggeranno:

Trenitalia : dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00 – per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al call center gratuito al numero 800 89 20 21:

: dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00 – per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al call center gratuito al numero 800 89 20 21: Italo : ha messo a disposizione una lista con tutti i treni garantiti entro e fuori le fasce;

: ha messo a disposizione una lista con tutti i treni garantiti entro e fuori le fasce; Trenord: sabato sera viaggeranno i treni entro le ore 21:00 con destinazione finale per le ore 22:00 – in caso di cancellazione saranno previsti bus diretti per l’aeroporto.

Le motivazioni dello sciopero nazionale dei trasporti

Lo sciopero nazionale dei trasporti è stato chiamato per rispondere alle numerose problematicità che il settore segnala da tempo. Sono diversi i temi portati nelle due giornate: dall’adeguamento salariale all’inflazione in crescita, fino a un nuovo contratto nazionale.

Non manca il tema della sicurezza e la salute sul posto di lavoro, un tema centrale a fronte dei numerosi incidenti che si sono verificati di recente nel mondo del lavoro. I sindacati rivendicano soprattutto la condizione di lavoro, che deve tornare entro orari fattibili. Al momento, dicono i sindacati, alcuni lavoratori sono costretti a prestare servizio anche fino a 11-12 ore al giorno, con un solo giorno di riposo a settimana.

Si tratta di un lavoro continuo, che i sindacati definiscono “a ciclo continuo”, considerando che la pausa è di appena 7 ore tra un turno e l’altro. “L’auspicio è che tutti i capitreno e i macchinisti aderiscano in massa a questa agitazione” dicono i sindacati.