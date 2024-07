Sciopero Milano Atm del 7 luglio, metro, bus e tram Atm fermi: info e orari

Domenica 7 luglio un nuovo sciopero dei trasporti interessa Milano. Possibili disagi in tutta la città per il blocco dell'intera rete Atm

Fonte: ANSA Sciopero Milano Atm nella tarda serata del 7 luglio

Nuovo sciopero dei trasporti domenica 7 luglio a Milano. Vediamo nel dettaglio come si svolge lo sciopero nel capoluogo lombardo, cosa si ferma e cosa no, in quali orari e quali potrebbero essere i disagi per cittadini e turisti che si spostano in città.

I motivi dello sciopero

Lo sciopero è stato proclamato per il mancato rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri.

Sciopero 7 luglio Milano Atm

Dopo l’ultimo blocco del trasporto locale che ha coinvolto i mezzi milanesi appena lo scorso 26 giugno, il sindacato Orsa ha proclamato un nuovo sciopero del trasporto pubblico locale a livello nazionale nella tarda sera di domenica 7 luglio fortunatamente solo per poche ore.

Linee Atm

A Milano lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle linee di metro, bus e tram Atm dalle 22 del 7 luglio alle 2 dell’8 luglio.

Funicolare Como-Brunate

Lo sciopero potrebbe portare anche a cancellazioni o ritardi sulla funicolare Como-Brunate dalle 20 alle 24.

Sciopero 31 maggio Trenord e altri treni

Attenzione perché lo sciopero dei mezzi a Milano si interseca con quello nazionale del trasporto ferroviario. Proseguono infatti fino a stasera i disagi per chi viaggia in treno.

Da ieri sera un nuovo sciopero nazionale del personale delle società di Gruppo Fs, Trenitalia, Trenord, Tper e Italo sta paralizzando gli spostamenti in treno, anche da e per Milano o che attraversano la città. L’agitazione è stata proclamata dalle sigle sindacali Cub Trasporti, Sgb e Usb Lavoro Privato. Ma vediamo meglio nei dettagli quali sono i treni che subiscono ritardi e cancellazioni e quali quelli garantiti.

Trenord si ferma fino alle 21:00 di oggi domenica 7 luglio. Per quanto riguarda Milano e la Lombardia, nel caso di cancellazione dei treni che effettuano il percorso da e per gli aeroporti, sono stati istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1;

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Maggiori dettagli sono comunque disponibili sul sito trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in real-time tramite l’app Trenord, che vi invitiamo a monitorare qualora doveste mettervi in viaggio.