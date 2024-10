Si fermano a Roma i mezzi pubblici lunedì 28 ottobre. Sciopero per l'intera rete Atac, non coinvolti invece i servizi in subaffidamento privati

Un altro sciopero dei trasporti in arrivo. Questa volta a fermarsi sono i mezzi della rete Atac a Roma lunedì 28 ottobre. Le segreterie regionali di Usb lavoro Privato e Orsa hanno infatti proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore, durante il quale il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di garanzia previste dalla legge. Vediamo nel dettaglio quali sono i mezzi coinvolti e con quali orari.

Sciopero 28 ottobre Roma Atac

Dopo l’ultimo blocco dei trasporti nazionale il 5 ottobre, che aveva avuto pesanti ripercussioni anche sulla Capitale, lo sciopero di lunedì 28 ottobre riguarda solo la città di Roma, e nello specifico l’intera rete di trasporti locale Atac.

Lo stop ai mezzi pubblici durerà 24 ore e toccherà tutti i bus, filobus, tram, metropolitane e anche la ferrotramvia Termini-Centocelle. Sono coinvolte anche le linee bus 023-074-557-763-763L e 767 che da sabato 26 ottobre passano in gestione Atac.

Possibili stop, ritardi e cancellazioni dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 in poi. Sono invece garantite le fasce di garanzia previste dalla legge, e cioè da inizio servizio alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59. Attenzione però che in queste fasce potrebbero comunque esserci disagi e ritardi, come sempre capita, con mezzi strapieni e impossibili da prendere.

Ricordiamo che durante le sciopero, nelle stazioni della rete metro che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Non sarà garantito nemmeno il servizio delle biglietterie e nelle stazioni della rete metro, ad eccezione delle stazioni Ionio e Arco di Travertino, non sarà possibile utilizzare i bike box (il deposito o il ritiro delle bici potrà essere effettuato al di fuori della fascia di sciopero). Restano aperti i parcheggi di interscambio, e il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione. Sempre possibile utilizzare le biglietterie on-line o pagare direttamente in stazione o a bordo dei mezzi pubblici con carta di credito.

Lo sciopero nel dettaglio: info e orari dal 27 al 29 ottobre

Consigliamo di fare molta attenzione agli orari, perché lo sciopero inizia nella notte di domenica 27 e termina nella notte tra lunedì e martedì 29.

Ecco il dettaglio dello sciopero:

– notte tra domenica 27 e lunedì 28 ottobre

non garantito: il servizio delle linee bus notturne (quelle che iniziano per “n”)

garantito: il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-301-451-664-881-916-980

– giornata lunedì 28 ottobre

non garantito: il servizio sull’intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno, le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-301-451-664-881-916-980

garantite: le corse sull’intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59

– notte tra lunedì 28 e martedì 29 ottobre

non garantite: dopo le ore 24 le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-301-451-664-881-916-980

garantito: il servizio delle linee bus notturne che iniziano per “n”.

Quali mezzi non sono coinvolti e circolano regolarmente

Lo sciopero non riguarda invece i collegamenti eseguiti per conto Atac da altri operatori in regime di subaffidamento: corse regolari quindi per le linee 021, 043, 77, 113, 246, 246P, 319, 351, 500, 551, 718.

Lo sciopero non coinvolgerà quindi le reti di Cotral-Astral (bus extraurbani, ferrovie Metromare e Roma-Nord) e Trenitalia (ferrovie regionali). Servizio regolare, anche, per le linee di bus gestite in città dai consorzi Roma Tpl, Bus International Service/Autoservizi Tuscia e Troiani/Sap.

Servizio regolare dunque anche per i collegamenti bus 08, 011, 013, 017, 018, 022, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 533, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 764, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1, C6, C8 e C19.

Più informazioni, oltre che in stazione, su InfoAtac: atac.roma.it, X: @infoatac, Whatsapp: inviando un breve testo con la richiesta di informazioni al numero 335 1990679.

Sciopero 28 ottobre Trenitalia

Come detto, per quanto riguarda i treni di Trenitalia, questi circolano regolarmente. Buone notizie dunque per chi si deve spostare in treno il 28, dopo lo sciopero di sabato 12 e domenica 13 ottobre che ha causato grandissimi disagi, perché non ci saranno interruzioni collegate all’agitazione sindacale.

Le motivazioni dello sciopero

Atac trasporta ogni anno oltre 940 milioni di passeggeri, tra i quali circa 3 milioni di residenti in città, oltre a pendolari, city users e turisti, questi ultimi oltre 58 milioni ogni anno. In Atac lavorano circa 10mila dipendenti e l’azienda gestisce una flotta di oltre 2000 veicoli tra autobus, tram, filobus, vetture elettriche e treni della metropolitana.

Sciopero 25 ottobre industria a Bologna dopo la strage Toyota

Oggi venerdì 25 ottobre invece è il giorno dello sciopero del settore industria dopo la strage di Toyota, a seguito del terribile incidente che è costato la vita a due operai. Due lavoratori sono morti e 11 sono rimasti feriti dopo una gravissima esplosione che li ha travolti nello stabilimento della Toyota Material Handling di Borgo Panigale, provincia di Bologna. L’area dell’esplosione è stata messa sotto sequestro per i rilievi in corso da parte della Procura di Bologna.

Ieri, al termine dell’incontro con la direzione aziendale di Toyota Bologna con i sindacati, l’azienda ha comunicato la chiusura dello stabilimento e l’interruzione di tutte le attività fino a data da definire. L’azienda ha dichiarato di stare avviando la specifica procedura di cassa integrazione per i dipendenti dello stabilimento. I sindacati hanno proceduto con lo sciopero di oggi per tutti i lavoratori dell’industria del territorio della provincia di Bologna.

Le condizioni di salute e sicurezza erano sul tavolo da tempo. Una strage annunciata denunciano i sindacati, che rivendicano ancora una volta la necessità dell’introduzione del reato di omicidio sul lavoro e lesioni gravi e chiede che a livello nazionale si svolga subito un election-day per i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza.