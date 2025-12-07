ANSA Sciopero Atac 9 dicembre: elenco linee attive, notturne, fasce e servizi garantiti.

Disagi in arrivo sul fronte della viabilità nella Capitale: cittadini, pendolari e turisti dovranno vedersela con lo sciopero Atac del 9 dicembre che renderà Roma ancora più congestionata del solito.

Lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale a Roma è stato indetto dal sindacato Osr Sul. Attenzione: questo significa che aderiranno allo sciopero, su base volontaria, solo i lavoratori del sindacato indicato. Tutti gli altri lavoratori svolgeranno servizio regolare. Ciò nonostante, ritardi e rallentamenti del servizio saranno inevitabili.

Sciopero Roma, fasce garantite il 9 dicembre

Durante lo sciopero dei mezzi pubblici il servizio sulla rete Atac sarà garantito nelle fasce di legge, ovvero da inizio del servizio diurno alle 8:29 e dalle 17:00 alle 19:59). Nessuna garanzia per le altre fasce orarie.

Lo sciopero dei mezzi riguarda l’intera rete Atac, con esclusione dei collegamenti eseguiti per conto Atac da altri operatori in regime di subaffidamento: linee 021 – 043 – 075 – 33 – 77 – 113 – 246 – 246P – 313 – 319 – 351 – 435 – 500 – 515 – 551 – 669 – 980. Lo sciopero del 9 dicembre non riguarda linee gestite da altri esercenti nel territorio di Roma Capitale.

Nella notte fra l’8 e il 9 dicembre:

non garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”);

garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24; le corse notturne delle linee 38 – 44 – 61 – 86 – 170 – 301 – 451 – 664 – 881 – 916;

regolare il servizio serale delle linee 021 – 043 – 075 – 33 – 77 – 113 – 246 – 246P – 313 – 319 – 351 – 435 – 500 – 515 – 551 – 669 – 980.

Nella giornata del 9 dicembre:

garantite le corse sull’intera rete da inizio servizio diurno alle 8:29 e dalle 17:00 alle 19:59;

regolari le linee 021 – 043 – 075 – 33 – 77 – 113 – 246 – 246P – 313 – 319 – 351 – 435 – 500 – 515 – 551 – 669 – 980;

regolare il servizio di bus a chiamata degli ambiti di quartiere Massimina – Villa Troili – Maglianella di Sopra;

non garantito il servizio sulla rete Atac dalle 8:30 alle ore 16:59 e dalle 20:00 al termine del servizio diurno;

non garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le 24 mentre le corse notturne delle linee 38 – 44 – 61 – 86 – 170 – 301 – 451 – 664 – 881 – 916;

regolari per l’intera giornata le linee 021 – 043 – 075 – 33 – 77 – 113 – 246 – 246P – 313 – 319 – 351 – 435 – 500 – 515 – 551 – 669 – 980.

Nella notte fra il 9 e il 10 dicembre

regolare il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”);

non garantite dopo le ore 24 le linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte e le corse notturne delle linee 38 – 44 – 61 – 86 – 170 – 301 – 451 – 664 – 881 – 916;

regolari le linee 021 – 043 – 075 – 33 – 77 – 113 – 246 – 246P – 313 – 319 – 351 – 435 – 500 – 515 – 551 – 669 – 980.

Accessibilità

Questa informazione riguarda la stazioni della metropolitana che rimarranno aperte: durante lo sciopero Atac non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.

Biglietterie, parcheggi e bike parking

Durante lo sciopero dei mezzi pubblici non sarà garantito il servizio delle biglietterie. I parcheggi di interscambio resteranno aperti. Il servizio delle biglietterie on-line non subirà interruzioni. Si suggerisce di utilizzare le biglietterie on-line o di pagare direttamente in stazione o a bordo della flotta di superficie con carte di credito o di debito. Durante lo sciopero, nelle stazioni della metro (ad eccezione delle stazioni Ionio, Laurentina e Arco di Travertino) non sarà possibile utilizzare i bike box. Il deposito o il ritiro della bici potrà essere effettuato al di fuori della fascia di sciopero. Durante lo sciopero non sarà possibile utilizzare i locker per il ritiro di merce in stazioni eventualmente chiuse.

Informazioni sullo sciopero di Roma

Per info:

sito web > atac.roma.it;

profilo social su X > @infoatac;

Whatsapp > inviare un breve testo con la richiesta di informazioni al numero 335.1990679.

Motivazioni dello sciopero

Il sindacato indica le motivazioni principali dello sciopero del trasporto pubblico del 9 dicembre a Roma:

criticità sui turni di lavoro;

disagi per la pausa pranzo;

discriminazioni premiali;

valorizzazione delle professionalità interne;

sicurezza;

applicazione delle sentenze della Cassazione;

riorganizzazione del settore biglietteria.

Sciopero del 10 dicembre

I sindacati Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti e Fiadel del comparto pubblico e privato di igiene ambientale hanno indetto uno sciopero per l’intera giornata di mercoledì 10 dicembre. Si tratta della seconda mobilitazione per il rinnovo del contratto e potrebbe avere impatto sulla raccolta dei rifiuti.

Sciopero del 12 dicembre

La Cgil ha indetto uno sciopero generale nazionale per venerdì 12 dicembre per protestare contro la legge di bilancio, giudicata “ingiusta” e orientata a favorire i redditi più elevati. L’iniziativa era stata anticipata nei giorni precedenti da Fulvio Fammoni, presidente dell’Assemblea generale della Cgil, e dal segretario generale Maurizio Landini. La mobilitazione riguarderà tutti i settori, pubblici e privati, e durerà per l’intera giornata lavorativa. Il sindacato evidenzia che la decisione è maturata dopo settimane di interlocuzione, ritenute però insufficienti. A suo avviso, la Manovra non offre risposte adeguate alle esigenze di lavoratori, pensionati e giovani alla ricerca di una prospettiva occupazionale stabile.