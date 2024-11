Sciopero Napoli dell’8 novembre, mezzi Eav e Anm fermi: gli orari di bus, metro e funicolari

Venerdì 8 novembre sciopero dei mezzi anche a Napoli sulle linee Eav e Anm. Gravi disagi in tutta la città per il blocco di bus, metro, Vesuviane e Flegree

Città in tilt in tutta Italia oggi venerdì 8 novembre per via dello sciopero nazionale dei trasporti. A Napoli oggi bus, metro e tram si fermano. Essendo la terza azione di sciopero per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, questa volta in nessuna città si applicano le fasce di garanzia. Di seguito vediamo le informazioni utili e gli orari dello sciopero nel capoluogo napoletano.

Sciopero 8 novembre Napoli

Lo sciopero nazionale dei trasporti di oggi venerdì 8 novembre, senza fasce di garanzia, sta paralizzando anche Napoli. Ecco il dettaglio.

Sciopero mezzi Eav Napoli 8 novembre 2024

Linne Vesuviane

Partenze garantite

Da Napoli per

Sorrento 05:41 – 07:29 – 17:41-18:53

Sarno 05:46 – 07:34 -16:34 -17:10

Poggiomarino 05:50 – 07:38 – 16:38 – 17:14

Baiano 5:30 – 05:55

da San Giorgio per Baiano 17: 06- 17:42

Per Napoli da

Sorrento 05:30 – 07:38 – 16:38 – 18:26

Sarno 07:14 – 07:50 – 18:38 – 19:14

Poggiomarino 05:54 – 07:42 – 18:30 – 19:06

Baiano per San Giorgio 07:03 – 07:39 – 18:27

Baiano 19:03

Linee Flegree

Partenze garantite

da Montesanto per Torregaveta 05:41 – 06:21 – 07:01 – 07:41- 08:21- 17:21 – 18:21- 18:41 – 19:21

da Montesanto per Quarto 06:00 – 06:48 – 07:12 – 08:24 – 16:48 – 18:00- 19:12

da Fuorigrotta per Montesanto 05:50

da Torregaveta per Montesanto 05:54 – 06:34 – 07:14 – 07:54 – 17:34 – 18:14- 19:14

da Quarto per Montesanto 05:45 – 06:09 – 07:21- 08:09 – 08:33 -16:57 – 18:09 – 19:21

Linee Suburbane

Partenze garantite (servizio effettuato dalla società D’Agostino Tours)

da Napoli per Piedimonte Matese: 07:47 – 17:27 – 20:30

da Piedimonte Matese per Napoli: 05:10 – 06:21 – 17:21

Sulla Linea Napoli-Benevento è garantito il servizio automobilistico sostitutivo come da programma feriale.

Linee metro

Partenze Garantite

da Aversa per Piscinola 06:00 – 06:30 – 07:00 – 07:30 – 08:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 -18:30 – 19:00

da Piscinola per Aversa 06:15 – 06:45 – 07:15 – 07:45 – 08:15 – 16:45 – 17:15 -17:45 – 18.15 – 18.45 – 19:15

Servizio Autolinee

Le partenze garantite del servizio Autolinee le potate trovare a questo link.

Sciopero mezzi Anm Napoli 8 novembre 2024

Metro Linea 1

Il servizio è attivo solo sulla tratta Policlinico – Garibaldi. Il treno fermerà solo nelle stazioni Policlinico, Rione Alto, Municipio e Garibaldi

Nella fascia oraria 6:30-9:30 sono effettuate le seguenti partenze:

da Policlinico: 06:35 – 07:05 – 07:35 – 07:55 – 08:15 – 08:55– 09:15

da Garibaldi: 07:10 – 07:40 – 08:10 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 09:50

Nella fascia oraria 17:00-20:00:

da Policlinico: 17:05 – 17:35 – 18:05 – 18:25 – 18:55 – 19:25 – 19:45

da Garibaldi: 17:40 – 18:10 – 18:40 – 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:20

Il prolungamento di venerdì 8 è sospeso.

Metro Linea 6

Effettua le fermate solo nelle stazioni Mostra, Mergellina e Municipio.

Partenze da Mostra: 07:16 – 07:58 – 08:40

Partenze da Municipio: 07:36- 08:18 – 09:00

Funicolari

Mergellina: il servizio non è garantito

Centrale e Montesanto: solo corse dirette

Prima corsa mattina ore 07:00; ultima ore 09:20

Prima corsa pomeriggio ore 17:00; ultima ore 19:50

Non è garantito il prolungamento.

Trasporti di superficie

Le linee bus sono garantite nelle fasce orarie dalle ore 06:00 alle 09:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00 sono Alibus – 116 – 130 – 151- 175 – 196 – 254 – 412 – 421 – R2 – R5.

Sciopero Trenitalia 8 novembre 2024

Lo sciopero nazionale di venerdì 8 novembre non riguarda invece i treni, trattandosi di un blocco sindacale esclusivamente limitato al trasporto pubblico locale.

Lo stop non coinvolge il personale delle ferrovie, né Trenitalia né Italo, ad eccezione del personale di Ferrovie del Sud Est, che incrocerà le braccia per 24 ore.

Lo sciopero dei trasporti nelle altre città

