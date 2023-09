Da vent'anni giornalista e caporedattrice per varie testate nazionali, è autrice di libri e contributi su progetti di sviluppo in Africa e fenomeni sociali.

Fonte: ANSA Sciopero aerei il 29 settembre: l'elenco dei voli garantiti

Un nuovo sciopero aereo rischia di paralizzare il Belpaese. I sindacati hanno deciso un altro stop ai voli della durata di 24 ore, fissato per venerdì 29 settembre, la stessa data in cui avrebbero dovuto fermarsi anche autobus, tram, metro e treni locali in buona parte delle città italiane. Tuttavia, dopo la precettazione da parte del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che aveva deciso di ridurre lo sciopero da 24 a 4 ore, i sindacati hanno deciso di spostare il blocco dei trasporti pubblici locali a lunedì 9 ottobre.

Confermato invece lo sciopero degli aerei il 29 settembre. Venerdì nero dunque per chi dovrà viaggiare in aereo. Lo stop è stato voluto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl T.a e i sindacati di base Usb e Cub per il rinnovo del contratto nazionale, scaduto a dicembre 2016. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra i sindacati e l’associazione datoriale Assohandlers per il rinnovo del Ccnl, ma non è stata raggiunta nessuna intesa.

La buona notizia è che il proseguire della stagione estiva che ha visto una ripresa del traffico aereo rispetto agli anni precedenti ha consentito alle aziende di handling di riavviare sia il processo di assunzione di personale stagionale sia quello di trasformazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato. Per questo il termine relativo alla stagionalità siglato da azienda e sindacati i il 14 marzo 2023 è stato prorogato fino al 15 ottobre 2023.

Traffico aereo in Italia: buone performance

Nelle scorse settimane è arrivato da Fit-Cisl il plauso a Enac, società che gestisce il traffico aereo in Italia, per i risultati conseguiti: utili in crescita e previsioni positive rispetto all’incremento delle quote di traffico per i prossimi mesi.

La recente operazione che ha portato la società a stringere quattro significativi accordi con aziende internazionali per la fornitura di sistemi e tecnologie per ottimizzare i dati di volo e per migliorare l’efficienza degli spazi aerei, dicono i sindacati, “conferma la volontà dell’azienda di sviluppare il proprio business, l’alto valore delle professionalità che operano nel Gruppo Enav e l’eccellenza dei servizi di che offre, un modello di know-how e competenze riconosciuto dagli altri service providers internazionali”.

“Accanto a queste azioni che hanno un ritorno senz’altro positivo, a partire dalla motivazione dei dipendenti, altrettanto importante è acquisire nuovo traffico per contribuire allo sviluppo e consolidamento del settore del trasporto aereo in Italia, un asset portante per la nostra economia e per la crescita del mercato del lavoro interno, uno degli obiettivi che i grandi gruppi industriali italiani, come lo è Enav, devono portare avanti” continua la nota.

In questo senso è importante ancora di più la trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del Trasporto aereo sezione Assocontrol, la cui parte normativa è scaduta nel 2014 mentre quella economica è scaduta il 31 dicembre 2019, e per cui a Fit-Cisl spera di arrivare a un accordo di rinnovo in tempi brevi, al più tardi entro la fine dell’anno.

Sciopero aereo 29 settembre 2023

Dicevamo dunque che è confermato lo sciopero aero di venerdì 29 settembre. Vediamo il dettaglio, quali voli e servizi saltano e quali invece sono stati confermati da Enac.

I voli cancellati

Per quanto riguarda i voli, si fermano:

il personale dipendente delle società di handling aeroportuale per 24 ore dalle ore 00:01 alle 23:59

gli assistenti di volo della compagnia aerea EasyJet Airline Company Limited per 4 ore dalle 13:00 alle 17:00

i lavoratori delle imprese dei servizi aeroportuali di handling per 24 ore dalle 00:01 alle 23:59

i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti per 24 ore dalle 00:01 alle 23:59.

I voli garantiti

Sono invece garantiti:

– voli di Stato e militari

– voli di emergenza

– voli sanitari, umanitari e di soccorso

– tutti i voli, inclusi i charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00;

– tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero

– i seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale:

DAT 1805 PALERMO (LICJ) LAMPEDUSA (LICD)

DAT 1821 PALERMO (LICJ) PANTELLERIA (LICG)

DAT 1900 PANTELLERIA (LICG) CATANIA (LICC)

DAT 1901 CATANIA (LICC) PANTELLERIA (LICG)

VOE 1778 VERONA (LIPX) OLBIA (LIEO)

VOE 1230 VENEZIA (LIPZ) CAGLIARI (LIEE)

VOE 1231 CAGLIARI (LIEE) VENEZIA (LIPZ)

VOE 1579 NAPOLI (LIRN) PALERMO (LICJ)

VOE 1511 ANCONA (LIPY) PALERMO (LICJ)

VOE 1578 PALERMO (LICJ) NAPOLI (LIRN)

VOE 1510 PALERMO (LICJ) ANCONA (LIPY)

VOE 1703 ANCONA (LIPY) CATANIA (LICC)

VOE 1702 CATANIA (LICC) ANCONA (LIPY)

EJU 3599 MALPENSA (LIMC) LAMPEDUSA (LICD)

EJU 3600 LAMPEDUSA (LICD) MALPENSA (LIMC)

EJU 4115 NAPOLI (LIRN) OLBIA (LIEO)

EJU 4116 OLBIA (LIEO) NAPOLI (LIRN)

EJU 4063 VENEZIA (LIPZ) OLBIA (LIEO)

EJU 4064 OLBIA (LIEO) VENEZIA (LIPZ)

RYR 322 VERONA (LIPX) CAGLIARI (LIEE)

RYR 1090 MALPENSA (LIMC) ALGHERO (LIEA)

RYR 4873 PISA (LIRP) TRAPANI (LICT)

RYR 5709 CAGLIARI (LIEE) PISA (LIRP)

RYR 5904 TORINO (LIMF) TRAPANI (LICT)

SLD 307 ELBA (LIRJ) FIRENZE (LIRQ)

SLD 308 FIRENZE (LIRQ) ELBA (LIRJ)

VLG 6165 CAGLIARI (LIEE) BARCELLONA-EL PRAT (LEBL)

VLG 6601 PALERMO (LICJ) BARCELLONA-EL PRAT (LEBL).

– partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti

– arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall’inizio dello sciopero stesso

– arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero

– sia mediante i voli ricompresi nelle prestazioni indispensabili che mediante voli cargo, trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali, generi qualificati di volta in volta dalle competenti autorità come generi di prima necessità e come merci necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali limitatamente alle relative prestazioni indispensabili

– tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali

– questi voli intercontinentali in partenza:

Medio Oriente

MSR 706 MALPENSA (LIMC) CAIRO (HECA)

UAE 098 FIUMICINO (LIRF) DUBAI (OMDB)

QTR 128 MALPENSA (LIMC) DOHA HAMAD (OTHH)

KAC 166 FIUMICINO (LIRF) KUWAIT (OKKK)

ETH 737 MALPENSA (LIMC) ADDIS ABEBA (HAAB)

ITY 896 FIUMICINO (LIRF) CAIRO (HECA)

RJA 102 FIUMICINO (LIRF) QUEEN ALIA (OJAI)

ETD 86 FIUMICINO (LIRF) ABU DHABI (OMAA)

SVA 208 FIUMICINO (LIRF) RIYADH (OERK)

MEA 236 MALPENSA (LIMC) BEIRUT (OLBA)

RYR 3154 BERGAMO (LIME) AMMAN (OJAI)

OMA 144 MALPENSA (LIMC) MUSCAT SEEB (OOMS)

Nord America

UAE 205 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ITY 604 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ELY 386 FIUMICINO (LIRF) TEL AVIV (LLBG)

GFA 022 MALPENSA (LIMC) BAHRAIN (OBBI)

ABY 711 BERGAMO (LIME) SHARJAH (OMSJ)

RBG 543 BERGAMO (LIME) CAIRO (HECA)

TGZ 732 BERGAMO (LIME) TBILISI (UGTB)

THY 1895 MALPENSA (LIMC) ISTANBUL (LTFM)

RAM 939 VENEZIA (LIPZ) CASABLANCA (GMMN)

ISR 336 CATANIA (LICC) TEL AVIV (LLBG)

EJU 3891 MALPENSA (LIMC) SHARM EL SHEIKH (HESH)

EJU 3935 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV (LLBG)

THY 3293 VERONA (LIPX) ISTANBUL (LTFM)

MSC 810 NAPOLI (LIRN) SHARM EL SHEIKH (HESH)

TSC 409 VENEZIA (LIPZ) TORONTO (CYYZ)

DAL 289 VENEZIA (LIPZ) NEW YORK (KJFK)

AAL 199 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ACA 893 ROMA FIUMICINO (LIRF) MONTRÉAL TRUDEAU (CYUL)

WJA 033 FIUMICINO (LIRF) CALGARY (CYYC)

UAL 0169 VENEZIA (LIPZ) NEWARK (KEWR)

Sud America

TAM 8121 FIUMICINO (LIRF) GUARULHOS (SBGR)

ITY 674 FIUMICINO (LIRF) SAN PAOLO (SBGR)

Sub area Sud Est Asiatico

SIA 377 MALPENSA (LIMC) SINGAPORE (WSSS)

CSN 662 FIUMICINO (LIRF) CANTON (ZGGG)

CHH 7992 FIUMICINO (LIRF) CHONGQING (ZUCK)

Sub area Giappone e Corea

KAL 932 FIUMICINO (LIRF) INCHEON (RKSI)

ITY 792 FIUMICINO (LIRF) TOKYO HANEDA (RJTT)

Sub continente sub asiatico

NOS 5248 MALPENSA (LIMC) ARMISTAR (VIAR)

Africa