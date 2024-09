Sciopero aerei 24 settembre 2024: l’elenco dei voli cancellati e garantiti

Fonte: ANSA Sciopero aerei il 24 settembre

Oggi martedì 24 settembre 2024 è previsto un nuovo sciopero del trasporto aereo che coinvolge il personale di diversi aeroporti italiani, tra cui Milano Linate, Malpensa, Bergamo, Bologna, Venezia e Olbia. Vediamo nel dettaglio come si svolge il blocco.

Sciopero aerei 24 settembre 2024

Oggi martedì 24 settembre un nuovo sciopero degli aerei è pronto a paralizzare i cieli italiani. Giornata difficile quindi per chi deve viaggiare in aereo. Voli cancellati, i ritardo e disagi in diversi aeroporti italiani, dove la situazione è tesa. Coinvolti Milano Linate, Malpensa, Bergamo, Bologna e Venezia.

In particolare, scioperano diverse società di handling e di vigilanza che operano nei principali aeroporti italiani, il Gruppo SEA che gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, la società ADB, che gestisce l’aeroporto di Bologna (ma solo per 4 ore) e Geasar, che gestisce l’aeroporto di Olbia.

La protesta dura 24 ore e interessa lo staff degli handler, la vigilanza e il personale navigante di Wizzair Malta Limited. Ita Airways ha già cancellato 28 voli nazionali e internazionali.

Sciopero ITA Airways 24 settembre

A seguito della proclamazione dello sciopero di 24 ore del trasporto aerore, ITA Airways fa sapere che potrebbero verificarsi modifiche ai suoi voli. La compagnia ha già cancellato 28 voli nazionali e internazionali, di cui 26 previsti per la giornata di oggi (qui tutti i voli Ita cancellati).

La compagnia invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata di oggi a verificare lo stato del proprio volo prima di andare in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione Info Voli, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto ITA Airways per viaggiare il 24 settembre, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, possono cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto ma solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore, entro e non oltre il 29 settembre, chiamando il numero +39 06 85960020 dall’Italia e dall’estero, oppure contattando l’agenzia viaggi.

Sciopero Wizzair 24 settembre 2024

Anche Wizzair, come anticipato, oggi resta a terra. Seconda azione di sciopero, questa volta di 24 ore, di piloti e assistenti di volo della compagnia.

A proclamarlo la Filt Cgil, spiegando che, dopo la prima protesta dello scorso 7 settembre, “non c’è stato nessun passo in avanti ai fini della risoluzione delle problematiche che, come organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa di lavoratori e lavoratrici, assunti in Italia dalla compagnia ungherese, abbiamo denunciato”.

Lo sciopero – spiega la Federazione dei trasporti della Cgil – è stato proclamato a causa dell’emanazione e dalle successive modifiche unilaterali da parte di Wizzair di un regolamento retributivo senza mai – sostiene – prendere in considerazione le richieste e le esigenze dei propri dipendenti che reclamano un contratto collettivo, come in altre aziende, e per il mancato rispetto della normativa italiana in materia di salute e sicurezza. La Filt Cgil ha anche denunciato alla Commissione di Garanzia una serie di comportamenti considerati scorretti, che sarebbero – dice – stati messi in atto dalla compagnia in previsione dello sciopero.

Le fasce di garanzia per i voli in caso di sciopero

Ricordiamo che durante gli scioperi aerei sono attive delle fasce di garanzia, durante i quali i voli devono essere comunque effettuati.

Ad eccezione dei servizi di sicurezza in aeroporto, dei servizi aeroportuali accessori e dei servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea, per tutti gli altri servizi – trasporto aero passeggeri, assistenza al volo e servizi strumentali, altri servizi aeroportuali – come chiarisce l’Enac è garantita piena e regolare funzionalità in due fasce orarie, mattina e pomeriggio, di 3 ore ciascuna, coincidenti con le fasce orarie in cui è garantita la partenza regolare dei voli, o comunque funzionali a garantire la regolarità di tutti i voli in partenza e in arrivo in quelle fasce, compresi i charter: si tratta delle fasce 7-10 e 18-21 e, per i voli internazionali in arrivo, entro mezz’ora dalla scadenza di queste fasce.

L’Enac pubblica per ogni sciopero l’elenco dei voli garantiti perché identificati come indispensabili. In caso di conferma dello sciopero viene riportata ogni integrazione o modifica richieste dalle compagnie aeree in conseguenza di variazioni alle programmazioni giornaliere.

Se dovete viaggiare in aereo oggi il consiglio è di rinviare la partenza. Se proprio non potete farne a meno, informatevi presso la vostra compagnia aerea al telefono.

Voli garantiti in caso di sciopero

In caso di sciopero, la durata massima della prima azione di sciopero è di 4 ore. Le azioni di sciopero successive relative alla stessa vertenza hanno la durata massima di una giornata solare, da mezzanotte 0 alle 24.

Sono esclusi scioperi articolati per singola categoria, qualifica o profilo professionale o articolazione organizzativa dell’unità produttiva, cioè i cosiddetti “scioperi a scacchiera”. Per vertenze che interessano più categorie, livelli, qualifiche o profili professionali, sono esclusi scioperi articolati per più unità produttive.

Devono essere sempre garantiti, anche al di fuori delle fasce orarie 7-10 e 18-21:

tutti i voli di stato, militari, d’emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso

l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero

la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti

tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo, compresi gli scali nazionali

un volo intercontinentale in partenza per continente (aree geografiche come definite dalla IATA), se schedulato dalla compagnia aerea

un collegamento da e per le isole italiane che hanno un’unica frequenza giornaliera

i voli charter di collegamento con le isole, regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero

i sorvoli del territorio nazionale e gli attraversamenti dello spazio aereo di responsabilità italiana.

La compagnia è tenuta ad effettuare i necessari voli di posizionamento (non commerciali), utilizzando il personale che non sciopera o quello di riserva.

Per quanto riguarda i voli charter, nel caso in cui lo sciopero possa comportare la cancellazione di voli charter autorizzati e notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero, è necessario un preavviso minimo di 15 giorni.

Cosa fare in caso di sciopero degli aerei

I passeggeri coinvolti nello sciopero aereo possono richiedere il cambio della prenotazione o il rimborso del biglietto.

Per tutelare il diritto dei viaggiatori di riprogrammare la partenza, le compagnie interessate devono informare immediatamente i tour operator sulle modalità dello sciopero e sulle eventuali misure alternative disponibili.