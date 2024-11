Sciopero trasporti 29 novembre, da Roma a Milano bus e metro fermi: orari e modalità

Fonte: ANSA Sciopero trasporti 29 novembre, da Roma a Milano bus e metro fermi

Nonostante i ripetuti tentativi del ministro dei Trasporto Matteo Salvini di evitare il blocco, firmando un’ordinanza di precettazione dello sciopero, venerdì 29 novembre lo sciopero generale si farà, come richiesto dai sindacati Cgil, Uil, Cobas Lavoro Privato, Cub, Sgb. Le motivazioni sono diverse, come sempre, dalla modifica alla Manovra di bilancio 2025 alla richiesta di aumento dei salari e delle pensioni, dall’aumento dei finanziamenti a sanità, istruzione, servizi pubblici all’investimento in politiche industriali.

Sciopero generale 29 novembre 2024

Le discussioni tra le parti politiche e sindacali sono andati avanti per giorni e ieri pomeriggio, martedì 26 novembre, l’incontro al ministero delle Infrastrutture tra il ministro Matteo Salvini e le organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero generale non ha permesso di trovare un accordo.

Salvini ha firmato la precettazione, riducendo lo sciopero da 8 a 4 ore: “Per evitare agli italiani l’ennesimo venerdì di caos, ho deciso di intervenire direttamente, riducendo a quattro ore lo sciopero indetto da alcuni sindacati per venerdì”, ha spiegato in un videomessaggio. Aggiungendo un attacco al segretario generale della Cgil Maurizio Landini: “Landini dice che sto limitando il diritto di sciopero? In due anni e poco più di governo, 949 scioperi effettuati in Italia. Quindi diritto allo sciopero sì, ma anche diritto al lavoro per la stragrande maggioranza degli italiani è l’impegno che mi sono preso”.

Lo sciopero coinvolge anche il traporto pubblico locale. Come sempre viene assicurato il completamento delle corse in partenza entro l’orario di inizio dello sciopero. Vediamo come si svolge lo sciopero dei mezzi nelle principali città, da Nord a Sud.

Sciopero trasporti 29 novembre Roma

A Roma l’agitazione interessa la rete Atac, le reti gestite dagli esercenti RomaTpl, e le linee periferiche gestite da Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in subaffidamento.

Il servizio sarà comunque regolare nelle fasce di garanzia: fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20.

Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno eventualmente aperte non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale, e nemmeno il servizio delle biglietterie (gli acquisti on-line non subiscono nessuna interruzione). I bike box delle stazioni, eventualmente chiuse non saranno disponibili ad eccezione dei bike box delle stazioni Laurentina e Ionio. I parcheggi di interscambio restano aperti.

Notte tra giovedì 28 e venerdì 29 novembre

non garantito il servizio delle linee bus notturne, la cui denominazione inizia per “n”

garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24; le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 di Autoservizi Troiani/Sap.

Giornata del 29 novembre

non garantiti il servizio sull’intera rete dalle ore 8.30 alle ore 16.59 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno, le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24, le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 di Autoservizi Troiani/Sap

garantite le corse sull’intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59.

Notte tra venerdì 29 e sabato 30 novembre

non garantite dopo le 24 le linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e quelle delle linee 314-404-444 di Autoservizi Troiani/Sap

garantito il servizio delle linee bus notturne, la cui denominazione inizia per “n”.

Potete trovare informazioni aggiornate, oltre che in stazione sui dispaly, sul sito InfoAtac atac.roma.it; su X: @infoatac; su Whatsapp: inviando un breve testo con la richiesta di informazioni al numero 335 1990679.

Sciopero trasporti 29 novembre Milano

Anche a Milano si prevedono grandi disagi per chi si deve spostare in bus, metro o tram. Nei giorni scorsi, l’azienda di trapoto pubblico locale Atm aveva pubblicato l’indicazione che lo sciopero avrebbe potuto avere conseguenze su tutte le linee cittadine dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio.

Ma ora, provando ad accedere al sito dedicato, le informazioni sono state cancellate. Atm sta probabilmente attendendo di fornire nuove comunicazioni ai viaggiatori non appena sarà più chiaro il quadro di riferimento dello sciopero.

Sciopero trasporti 29 novembre Napoli

Tra le città che soffriranno di più per il blocco dei mezzi c’è anche Napoli. Al momento sono state confermate solo le modalità dello stop che riguardano i mezzi Eav ma non quelli di Anm. Vediamo nel dettaglio.

Sciopero Eav

I bus delle linee vesuviane Eav dovrebbero comunque circolare regolarmente dalle ore 05:30 alle ore 8:30 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30.

Ultime partenze garantite prima dello sciopero (fascia operatività servizio dalle ore 5:30 alle ore 8:30):

– da Napoli per:

Sorrento 08:05

Poggiomarino 08:14

Sarno 08:10

Torre Annunziata 08:26 diretto

Baiano 07:43

– per Napoli da:

Sorrento 08:14

Poggiomarino 08:18

Sarno 08:26

Torre Annunziata 08:44 treno 4082 da Poggiomarino

– da Baiano per San Giorgio: 08:15

Prime partenze garantite dopo lo sciopero (fascia operatività servizio dalle 16.30 alle 19.30):

– da Napoli per:

Sorrento 17:05

Poggiomarino 16:38

Sarno 16:34

– per Napoli da:

Sorrento 16:38

Poggiomarino 16:42

Sarno 16:50

Torre Annunziata 16:57

– da San Giorgio per Baiano: 16:30

– da Baiano per San Giorgio: 16:39

Ultime partenze garantite prima dello sciopero (fascia operatività servizio dalle 16.30 alle 19.30):

– da Napoli per:

Sorrento 19:29

Poggiomarino 19:02

Sarno 18:58

Torre Annunziata 19:09

– per Napoli da:

Sorrento 19:02

Poggiomarino 19:06

Sarno 19:14

Torre Annunziata 19:32 treno 4190 da Poggiomarino

Baiano 19:03

– da San Giorgio per Baiano 18:54

Sciopero Anm

Anche Anm a Napoli aveva fornito informazioni dettagliate sulla modalità di sciopero, che in un secondo momento sono state cancellate, in attesa di chiarimenti.

Il servizio dei bus Anm avrebbe dovuto riprendere con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00, e l’ultima corsa serale avrebbe dovuto partire alle 19:50. Queste le indicazioni rilasciate inizialmente, ma che potrebbero non essere confermate.

Sciopero trasporti 29 novembre Torino

A Torino le 4 ore di sciopero sono così articolate:

servizio urbano-extraurbano e metropolitana: dalle ore 9.00 alle ore 12.00

servizio extraurbano, servizio bus cooperativo Linea 3971 (tratta Ciriè-Ceres): dalle ore 9.00 alle 13.00

centro di servizi al cliente: dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Sciopero trasporti 29 novembre Bologna

Sciopero Tper

Anche a Bologna la giornata di venerdì 29 novembre si preannuncia difficile per chi usa i mezzi pubblici per muoversi in città. I bus dell’azienda di traporto locale Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) non sono garantiti dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio.

Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. Più precisamente, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

Per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall’autostazione, fino alle ore 8.20 al mattino e fino alle ore 19.20 alla sera.

Sciopero Marconi Express

Lo sciopero riguarda anche il personale del servizio da e per l’aeroporto “Marconi Express”, che potrebbe non essere garantito nel corso dell’intera giornata di venerdì 29 novembre.

Durante lo sciopero è possibile chiamare il call center dedicato allo 051 290290.

Sciopero trasporti 29 novembre Firenze

Disagi anche a Firenze venerdì 29 novembre. I bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Regione, a causa di due scioperi nazionali di 24 ore. Il primo è lo sciopero generale proclamato da CGIL e UIL, a cui hanno aderito FILT CGIL e UIL Trasporti. Il secondo proclamato a livello nazionale da COBAS Lavoro Privato, ADL Cobas, SGB Sindacato Generale di Base e Cub Trasporti congiuntamente, a cui hanno aderito Cobas Lavoro Privato e CUB Trasporti.

Questo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro.

Il servizio sarà garantito in due fasce orarie, tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29.

Potete trovare informazioni aggiornate sul sito at-bus.it o la app at bus, oppure chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.

Sciopero treni 29 novembre

Una domanda che molti si fanno è se lo sciopero di venerdì 29 novembre coinvolge anche i treni. La risposta è: solo in parte.

Sciopero Nazionale del personale Autoferrotranvieri

Lo sciopero di 24 ore tocca anche il personale delle imprese cui si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Autoferrotranvieri.

I servizi bus e Freccialink programmati possono subire variazioni o cancellazioni. Lo sciopero può comportare comunque anche modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Sciopero del personale Trentino Trasporti e SAD

A rischio anche i treni di Trentino Trasporti e SAD. Possono subire variazioni o cancellazioni: