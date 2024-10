Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Lo sciopero del personale Techno Sky l’11 ottobre causerà cancellazioni e ritardi dei voli. Ecco cosa sapere sui voli garantiti e i disagi previsti.

Sciopero aerei: data e orari

Lo sciopero del personale Techno Sky, gruppo ENAV, è previsto per venerdì 11 ottobre, dalle ore 13:00 alle ore 17:00 e potrebbe causare disagi significativi per i viaggiatori in aereo.

Sono attesi durante l’orario dello sciopero: voli cancellati, ritardi e possibili cambiamenti nell’operatività degli aeroporti coinvolti, ovvero Milano Linate, Palermo, Bari e Brindisi.

Il personale coinvolto si occupa infatti della gestione del traffico aereo, un settore chiave per il corretto funzionamento delle operazioni aeroportuali.

Quali voli saranno cancellati o in ritardo?

Lo sciopero aereo del 11 ottobre (che anticipa lo sciopero dei trasporti del 12 e 13) coinvolge i lavoratori Techno Sky, responsabili della gestione del traffico aereo e riguarda le operazioni negli aeroporti di Milano Linate, Palermo, Bari e Brindisi.

I voli previsti tra le ore 13:00 e le ore 17:00 sono quelli più a rischio di cancellazione o ritardo, anche se l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) non ha ancora diffuso un elenco preciso dei voli garantiti.

Si consiglia quindi a tutti i viaggiatori di monitorare lo stato del proprio volo contattando le compagnie aeree per avere aggiornamenti.

Anche Ryanair, Easyjet, Volotea e altre compagnie low cost non hanno ancora comunicano la lista degli eventuali voli soppressi. Come sempre, invieranno le informazioni direttamente agli utenti tramite email, sms o app. Invece ITA Airways dovrebbe diffondere la lista dei voli cancellati, ma per il momento non è ancora possibile accedervi.

Quali sono le fasce di garanzia?

Come previsto dalla normativa vigente, esistono fasce orarie in cui i voli devono essere comunque permessi, con o senza sciopero. Oltre ai voli sempre garantiti, sono previste le cosiddette “fasce di garanzia”.

Di seguito i voli sempre garantiti:

tutti i voli di stato, militari, d’emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso;

tutti i voli di collegamento con le isole italiane che hanno un’unica frequenza giornaliera.

l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero;

la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti;

tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi i transiti su scali nazionali;

i sorvoli del territorio nazionale e gli attraversamenti dello spazio aereo di responsabilità italiana.

Mentre per lo sciopero dell’11 ottobre, le fasce di garanzia sono:

dalle ore 7:00 alle 10:00

dalle ore 18:00 alle 21:00.

In queste fasce, i voli programmati dovrebbero essere regolarmente effettuati. Attenzione: è comunque possibile che si verifichino ritardi anche durante queste fasce, per cui è consigliabile verificare lo stato dei voli con la compagnia aerea di riferimento.

I motivi dello sciopero

Lo sciopero è stato indetto dalle sigle sindacali FILT-CGIL, UILT-UIL e RSU, che rappresentano i lavoratori di Techno Sky, un’azienda del gruppo ENAV che gestisce il traffico aereo negli aeroporti italiani.

Le motivazioni della protesta non sono ancora state comunicate nel dettaglio, ma gli scioperi del settore riguardano quasi sempre questioni legate alle condizioni di lavoro, alla sicurezza e agli investimenti tecnologici necessari per garantire la gestione efficiente e sicura del traffico aereo.