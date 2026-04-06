Sciopero trasporti il 10 aprile 2026: stop aerei e Busitalia. Cosa c'è da sapere su orari, aeroporti coinvolti e possibili disagi su voli e trasporto locale

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock 10 aprile giornata complicata per i trasporti

Venerdì 10 aprile 2026 si preannuncia una giornata complessa per chi deve spostarsi in Italia. Sono infatti previsti due scioperi distinti che coinvolgono sia il trasporto aereo che quello pubblico locale, con possibili disagi distribuiti nell’arco dell’intera giornata. Le agitazioni interesseranno fasce orarie diverse, ma potrebbero incidere su voli, collegamenti aeroportuali e mobilità urbana in alcune regioni.

Sciopero comparto aereo, gli orari e la durata

Lo sciopero del comparto aereo è previsto nella fascia centrale della giornata. La durata complessiva è di quattro ore, dalle 13:00 alle 17:00. Si tratta di un momento particolarmente sensibile per il traffico aereo, considerando le problematiche nate per la guerra in Iran. Anche se limitato nel tempo, lo stop può portare comunque a ulteriori difficoltà ed effetti a catena, con ritardi e cancellazioni che si estendono oltre l’orario ufficiale. La mobilitazione interessa figure chiave per il funzionamento del sistema aeroportuale. Sono coinvolti:

personale ENAV, responsabile del controllo del traffico aereo;

operatori dei centri di controllo d’area (ACC) di Roma e Milano;

personale Techno Sky, addetto alla gestione e manutenzione dei sistemi tecnologici;

addetti alla sicurezza aeroportuale.

Le principali criticità sono attese nei grandi hub. A Roma, negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, possibili rallentamenti ai controlli di sicurezza. A Milano Malpensa e Napoli Capodichino, l’adesione del personale ENAV locale può incidere sulle autorizzazioni operative dei voli. Sono interessati anche i centri di controllo di Roma e Milano, fondamentali per la gestione dello spazio aereo.

L’elenco dei voli garantiti

Nel trasporto aereo non esistono fasce di garanzia fisse, ma vengono tutelati alcuni servizi essenziali, come voli di Stato, emergenze sanitarie e collegamenti strategici. Anche per lo sciopero del 10 aprile, l’Enac pubblicherà l’elenco dei voli garantiti. In caso di cancellazione o ritardo, i passeggeri hanno diritto a rimborso o riprotezione su un volo alternativo e all’assistenza in aeroporto. La compensazione economica non è generalmente prevista in caso di sciopero dei controllori.

Sciopero Busitalia, orari e regioni coinvolte

Sempre il 10 aprile è previsto uno sciopero nel trasporto pubblico locale che riguarda il personale della società Busitalia Sita Nord, del Gruppo FS. L’agitazione durerà quattro ore e interesserà le unità produttive di Veneto, Umbria e Campania. La fascia oraria coinvolta è quella serale, dalle 20:01 alle 24:00. Durante questo intervallo sono possibili riduzioni del servizio, ritardi e variazioni nelle corse di autobus e collegamenti locali.

Come riportato dal sito dell’USB, i motivi dello sciopero sono le richieste di aumenti reali e applicati a tutte le lavoratrici e lavoratori, una riorganizzazione del lavoro, un piano di assunzioni per equilibrare l’eccessivo ricorso ai turni e il giusto riconoscimento dell’indennità di guida per i mezzi di 18 metri.

Cosa fare prima di partire

Per ridurre i disagi è utile: