Sciopero aerei il 18 marzo, stop di 24 ore negli aeroporti e proteste di Ita ed easyJet

Sciopero aerei il 18 marzo 2026: stop di 24 ore negli aeroporti di Milano e Brescia e protesta del personale Ita Airways ed easyJet

Foto di Claudio Cafarelli

Claudio Cafarelli

Giornalista e content manager

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Pubblicato:

Sciopero aerei il 18 marzo, stop di 24 ore negli aeroporti e proteste di Ita ed easyJet
iStock
Sciopero aereo per 18 marzo 2026, cosa succede

Il trasporto aereo italiano si prepara a una giornata di possibili disagi mercoledì 18 marzo 2026. Per questa data è stato proclamato uno sciopero nazionale che coinvolgerà diversi lavoratori del settore aeroportuale e del personale navigante di alcune compagnie aeree. L’agitazione sindacale avrà modalità e durata differenti a seconda delle categorie coinvolte e degli aeroporti interessati. Lo sciopero riguarda personale di handling, operatori aeroportuali e parte degli equipaggi di volo. Per questo motivo potrebbero verificarsi ritardi o cancellazioni di voli in diversi scali italiani, in particolare negli aeroporti del Nord Italia.

Quali scioperi sono previsti il 18 marzo

Vuoi continuare a leggere?

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Easyjet Ita Airways Scioperi