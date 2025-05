Scioperi a giugno 2025, il calendario completo

Fonte: ANSA Viaggiatori in attesa dei treni durante lo sciopero del settore ferroviario

Anche a giugno non mancheranno gli scioperi dei lavoratori di diversi settori a livello locale e su scala nazionale. Come accade da inizio 2025, il calendario del prossimo mese è fitto delle agitazioni indette dalle sigle sindacali, dalla mobilità urbana al trasporto aereo, dai treni alla Sanità.

Di seguito l’elenco delle date delle proteste di giugno proclamate dai sindacati di categoria, che rivendicano in generale migliori condizioni contrattuali, sia per quanto riguarda gli stipendi, sia per i turni e la sicurezza sul lavoro. Venerdì 20 in programma lo sciopero generale in tutta Italia.

1° giugno: sciopero del trasporto pubblico a Genova

Si parte con lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico a Genova indetto dalla sigla Cub.

Il personale dell’azienda locale Amt incrocerà le braccia in città nelle seguenti face orarie:

dall’inizio del servizio alle 5.30;

dalle 9.30 alle 17;

dalle 21 fino a fine servizio.

A livello provinciale la protesta andrà dall’inizio del servizio alle 6, dalle 9 alle 17 e dalle 20 a fine servizio.

3 giugno: gli scioperi dal trasporto locale ai treni, dalla Sanità alle Poste

Giornata intensa sul versante agitazioni sindacali il 3 giugno, con scioperi nel trasporto ferroviario indetto da diverse sigle in ambito nazionale. Proteste in tutta Italia anche dei lavoratori delle Poste e a livello locale nei settori della Sanità, della mobilità urbana e delle telecomunicazioni.

L’Assemblea nazionale lavoratori manutenzione Rfi, insieme a Cub trasporti, Cobas lavoro privato e coordinamento ferrovieri, ha proclamato dalle 00.01 alle 23 la mobilitazione del personale della società che gestisce l’infrastruttura pubblica. Attese ripercussioni sulla circolazione dei treni in tutto il Paese.

Agitazione di portata nazionale anche per i lavoratori delle Poste: i sindacati Slc Cgil e Uilposte hanno indetto la protesta per l’intera durata del turno di lavoro.

Il 3 giugno protestano per 24 ore a Napoli anche i dipendenti del settore del servizio sanitario nazionale, pulizie e multiservizi della Goser.

Durante la giornata è previsto anche lo sciopero di 4 ore, indetto dal sindacato Orsa, dei lavoratori dell’azienda sarda di trasporto pubblico Arst, nelle province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, con i seguenti orari:

dalle ore 16.44 alle ore 20.44 in tutte le sedi;

dalle 18.00 alle 22.00 per il trenino verde in tutte le sedi;

dalle 18.41 alle 22.41 per il settore metro-tranviario di Cagliari;

dalle 17.10 alle 21.10 per il settore metro-tranviario di Sassari;

4 giugno: sciopero del traporto locale e ferroviario

Agitazione di 24 ore del personale del trasporto merci su rotaia della Gts Rail, proclamata in tutta Italia dalle sigle Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal.

La protesta avrà inizio alle 16.00 del 4 giugno e terminerà alle 16 del 5 giugno.

Il 4 giugno incroceranno le braccia anche i lavoratori delle Autolinee Toscane delle province di Firenze, Pistoia e Prato, in seguito allo sciopero di 4 ore indetto da Cobas lavoro privato: dalle 17.30 alle 21.30 per il personale viaggiante del dipartimento centro, ultime 4 ore per gli altri dipendenti.

6 giugno: sciopero nazionale degli istituti di vigilanza

Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltcs hanno indetto per la giornata del 6 giugno lo sciopero nazionale dei vigilantes della Btv, gruppo Battistolli.

La protesta coprirà tutto il turno di lavoro.

13 giugno: scioperi del trasporto aereo e ferroviario

Il 13 giugno sarà la giornata dello sciopero del trasporto aereo, con la protesta di 24 ore indetta in ambito nazionale dalla Flai Trasporti e servizi per quanto riguarda i dipendenti di Assohandlers e di Aviation Service nello scalo di Venezia.

Nello stesso settore è in programma l’agitazione di 4 ore, dalle 13 alle 17, proclamata da Cub Trasporti per i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto degli aeroporti di tutta Italia, oltre che per 24 ore degli autisti della Sea degli aeroporti di Linate e Malpensa. Previsti disagi per i viaggiatori in partenza.

Intera giornata di mobilitazione indetta dalle sigle Rsu e Usi Sanità anche per il personale non medico e non dirigente dell’ospedale San Raffaele di Milano.

14 e 15 giugno: scioperi urbano pubblico e ferroviario locali

Dalle 21 del 14 giugno alle 20.59 del 15 giugno in tutta la Sardegna avrà luogo lo sciopero del personale Rete ferroviaria italiana indetto da Uiltrasporti.

Dalle ore 3.00 del 15 alle ore 2.00 del 16 giugno si fermano i lavoratori di Trenitalia in Piemonte e Valle d’Aosta: lo sciopero proclamato da Orsa Trasporti riguarderà il personale mobile della divisione business e sviluppo intermodale della direzione delle due regioni.

Agitazione di 4 ore indetta dalla sigla Fisi il 15 giugno, dalle 12.45 alle 16.45, per i dipendenti dell’azienda di trasporto pubblico locale di Napoli Anm.

16 giugno: sciopero trasporto ferroviario, settore elettricità ed enti locali

Il 16 giugno sarà il turno dello sciopero del personale non dirigente della direzione di area scuola del comune di Genova, indetto da Fp Cgil per tutta la giornata.

Nella stessa giornata si fermano in Lombardia i dipendenti di Enel Green Power per le prime 4 ore del turno lavorativo.

Sempre in Lombardia il sindacato Orsa Trasporti ha indetto lo sciopero dei lavoratori di Trenord, dalle ore 3.00 del 16 giugno alle ore 2.00 del 17 giugno.

In tutta la Puglia le sigle Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno indetto la mobilitazione per l’intero turno di lavoro di tutti i dipendenti del settore della vigilanza.

20 giugno: sciopero generale nazionale

Sciopero generale di 24 ore in ambito nazionale indetto per il 20 giugno dal sindacato Usb, con l’adesione di Fisi, dalle 8.00 alle 14.00 per quanto riguarda i vigili del Fuoco.

Agitazione della durata di tutto il giorno per tutte le categorie pubbliche e private di tutta Italia proclamato anche dalla sigla Cub. Variano gli orari per alcuni lavoratori:

vigili del Fuoco dalle ore 8.00 alle ore 14.00;

lavoratori delle ferrovie dalle 21.00 del 19 alle 21.00 del 20 giugno;

lavoratori delle autostrade dalle 22.00 del 19 alle 22.00 del 20 giugno;

Mobilitazione generale e nazionale proclamata anche dalla sigla Sgb, con orari che si differenziano per alcune categorie: