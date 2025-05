Il 28 maggio si fermano taxi, Autoguidovie e personale aereo, con disagi in molte città italiane e aeroporti. EasyJet coinvolta, attenzione ai voli non garantiti

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: ANSA Sciopero trasporti 28 maggio.

Combo di disagi per chi viaggia. Il 28 maggio sono previsti due scioperi: uno di 24 ore per i taxi e l’altro del personale aereo. Si chiude un maggio ricco di scioperi con un altro blocco su tutto il territorio, anche fino a 24 ore, per i trasporti.

Lo sciopero dei taxi tocca il trasporto locale, lo sciopero del personale aereo colpisce in particolare gli aeroporti serviti da una compagnia specifica. A fermarsi infatti è easyJet.

Sciopero dei taxi: fino a 24 ore

Lo sciopero dei taxi arriverà a toccare le 24 ore, ma non su tutto il territorio. Si fermano molti comuni, tra cui le principali città d’Italia. La categoria dei tassisti incrocia le braccia per 24 ore nelle città di:

Brescia;

Lamezia Terme;

Roma;

Napoli.

Invece si fermano per un periodo di tempo più limitato, di 12 ore, gli addetti al servizio taxi del territorio comunale di Bari, dalle 9:00 alle 21:00.

Sciopero Autoguidovie: le fasce garantite

Si ferma anche un altro settore del trasporto pubblico locale, ovvero il personale delle Autoguidovie delle province di Milano, Pavia, Cremona, Monza e della Brianza. Lo stop è previsto per 24 ore.

Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea e indicate negli orari:

dalle ore 5:30 alle ore 8:30;

dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Attenzione quindi a tutte le corse non garantite, ovvero quelle nella fascia oraria:

da inizio servizio alle ore 5:29;

dalle ore 8:31 alle ore 14:59;

dalle ore 18:01 a fine servizio.

Sciopero easyJet: i voli confermati

Altro grande confermato del calendario di maggio è lo sciopero dei trasporti aerei. Si ferma, per esempio, il personale degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa per 4 ore, dalle 13:00 alle 17:00. Nello sciopero del 28 maggio sono coinvolte anche due compagnie.

Swissport, per i trasporti all’interno dell’aeroporto di Milano Linate, si ferma per 4 ore, anche in questo caso dalle 13:00 alle 17:00.

Infine, il disagio maggiore dovrebbe essere dato dal blocco del personale navigante (quindi, assistenti di volo e piloti) della compagnia aerea low cost easyJet. Questo si fermerà sempre per 4 ore, dalle 13:00 alle 17:00.

Per quanto riguarda i voli garantiti, come ricorda l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, durante gli scioperi le fasce orarie di tutela vanno dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00. In queste fasce i voli devono essere comunque effettuati, ma il sindacato che sciopera il 28 maggio ha scelto una fascia oraria che non rientra tra quelle garantite.

Per conoscere i dettagli del proprio volo, se viene garantito (anche in ritardo) o se è stato cancellato, è bene contattare la compagnia aerea per farsi dare informazioni in merito a possibili rimborsi o a un cambio di orario e data.