La settimana tra il 20 e il 26 luglio porta quattro scioperi nazionali dei trasporti su treni, aerei e navi: gli orari e le fasce di garanzia

ANSA Scioperi 20-26 luglio: orari e fasce di garanzia

La settimana tra il 20 e il 26 luglio sarà caratterizzata da una serie di scioperi soprattutto nel settore dei trasporti. Quattro saranno nazionali e tre riguarderanno voli, treni e navi. Previsti disagi, ritardi e cancellazioni in tutto il Paese, nel mezzo della stagione turistica.

Diversi anche gli scioperi dei mezzi pubblici locali, dalla Sardegna alla Toscana alla Puglia. Sabato 25 ci sarà anche una mobilitazione, anche se solo per 3 ore, dei vigili del fuoco in tutta Italia.

Gli scioperi del trasporto pubblico locale il 20 luglio

La settimana inizierà con una serie di scioperi del trasporto pubblico locale, distribuiti in diverse province italiane:

Le Autolinee Toscane sciopereranno a Firenze dalle 19 alle 23 e a Prato dalle 14:30 alle 22:30;

Amt sciopererà a Genova dalle 11:30 alle 15:30, sia con il servizio urbano sia con quello extraurbano;

Csc Mobilità sciopererà a Latina per tutta la giornata, con fasce di garanzia tra le 6:30 e le 9:30 e tra le 13:30 e le 16:30.

A questi scioperi si unisce a Taranto quello di Acquedotto Pugliese, per l’intera giornata, organizzato da Cgil e Cisl.

Lo sciopero del trasporto aereo di martedì 21

La giornata più complessa della settimana sarà però martedì 21, quando si terranno una serie di scioperi che colpiranno il trasporto aereo in tutta Italia. Il più importante sarà quello di EasyJet, organizzato da Usb, che sarà nazionale e per tutta la giornata. A rischio di ritardi e cancellazioni vari voli della compagnia britannica. Restano in vigore le fasce di garanzia dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.

A questa mobilitazione se ne uniranno diverse altre di aziende che gestiscono vari aspetti del funzionamento degli aeroporti:

i dipendenti della Geasar, che gestisce l’aeroporto di Olbia e Alghero, si fermeranno dalle 13 alle 17;

i dipendenti di Alha e Mle-Bcube, due società del settore cargo che operano a Malpensa, si fermeranno per tutta la giornata;

i dipendenti di Gh Napoli e di Sky Services a Salerno si fermeranno dalle 10 alle 14;

i dipendenti di Uab Dat Lt di Palermo sciopereranno per tutta la giornata.

Oltre allo sciopero dei dipendenti degli aeroporti, in Sardegna si fermeranno anche quelli del corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale, per l’intera giornata.

22-23 luglio, fermi Gnv e Brt

Il secondo sciopero nazionale della settimana sarà quello dei dipendenti di Grandi Navi Veloci, una delle più importanti aziende di trasporto passeggeri via mare in Italia. La mobilitazione è organizzata in concomitanza da Orsa Trasporti e da Csle, due sindacati indipendenti. Avrà orari particolari: inizierà alle 12 del 22 luglio e finirà alle 12 del 23 luglio, includendo quindi anche tutte le tratte notturne.

A questo sciopero si aggiunge, il 22 luglio in provincia di Cagliari, una mobilitazione dei dipendenti dell’azienda di consegne Brt, per tutta la giornata.

Ferrovie e trasporto locale fermi il 24 luglio

Il terzo sciopero nazionale della settimana è quello del 24 luglio che riguarderà tutti i treni alta velocità e regionali, a eccezione di Italo, i cui dipendenti si sono mobilitati di recente. I lavoratori si fermeranno dalle 21 del 23 luglio fino alle 21 del giorno successivo. Le fasce di garanzia saranno comunicate dalle varie aziende coinvolte nei giorni antecedenti allo sciopero.

Nello stesso giorno ci saranno anche una serie di scioperi locali delle ferrovie e dei trasporti:

i dipendenti di Rfi di Verona si fermeranno dalle 21 del 23 alle 21 del 24 luglio;

i dipendenti delle società di trasporti delle Marche si fermeranno dalle 11 alle 15 del 24 luglio;

i dipendenti di Ferrovie del sud est, in Puglia, si fermeranno dalle 19:45 alle 23:45 del 24 luglio;

i dipendenti di Sita Sud, a Salerno, si fermeranno dalle 9 alle 13 del 24 luglio.

Infine, si terranno sempre il 24 luglio altre tre mobilitazioni, che non riguardano i trasporti:

i dipendenti di A2A a Milano, Messina, San Filippo del Mela si fermeranno per tutta la giornata;

i dipendenti del Comune di Menfi si fermeranno per tutta la giornata;

i dipendenti di Obedience To Live, società del settore sanitario privato a Orvieto, si fermeranno dalle 9 alle 13.

Gli scioperi del 25 luglio

Il 25 luglio si terrà l’ultimo sciopero nazionale della settimana, quello dei vigili del fuoco. La categoria manifesterà dalle 15 alle 18, interrompendo i servizi ma garantendo l’attività di soccorso tecnico urgente alla popolazione.

Sciopereranno anche i dipendenti di Arst, l’azienda di trasporto pubblico locale che gestisce i servizi di tram e bus a Sassari, Nuoro, Cagliari e Oristano. Gli orari saranno: