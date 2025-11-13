Conad ha pubblicato un nuovo richiamo per un prodotto molto noto, si tratta di un risotto in busta che presenta pezzi di plastica e metallo

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

I supermercati del marchio Conad hanno annunciato il richiamo di un prodotto in via precauzionale. Il produttore ha infatti segnalato la possibile presenza di corpi estranei, estremamente pericolosi se ingeriti. Si tratta di un risotto pronto in busta del marchio Knorr, commercializzato come “Risotto alla milanese”.

I rischi legati al consumo riguardano quindi la presenza di corpi estranei. Nella nota di richiamo si raccomanda di riportare il prodotto al punto vendita. Inoltre è dichiarato esplicitamente di evitarne il consumo.

Richiamo per risotto milanese: rischio pezzi plastica

Nuovo ritiro alimentare, (presente anche sulle app dedicate), di un marchio da supermercato. Il produttore e marchio di identificazione è Knorr, mentre il nome commerciale del prodotto è “Risotto Milanese 175g”.

Il risotto è venduto in busta in una porzione facile da consumare da 175 grammi. I lotti richiamati sono:

5290AO810;

5293AO810;

5294AO810.

I lotti sono stati richiamato per rischi legati alla possibile presenza di corpi estranei plastici e metallici.

Il richiamo segnala pericoli per la salute dati dalla presenza di corpi che, se ingeriti, potrebbero causare danni agli organi dell’apparato digerente. Nella nota ufficiale si raccomanda di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.

I dettagli per riconoscere il prodotto

È utile conoscere altri dettagli per identificare al meglio il prodotto sotto richiamo e non rischiare la consumazione accidentale. Le informazioni del richiamo pubblicato nella sezione dei richiami del sito di Conad, ci dicono che:

il nome commerciale è Risotto Milanese 175g;

i lotti sono 5290AO810, 5293AO810 e 5294AO810;

la sede dello stabilimento è in via Roma, 23 – Sanguinetto (VR);

la data di scadenza o il termine minimo di conservazione è il 01/2027;

il peso/volume dell’unità di vendita è di 175 grammi.

La confezione è riconoscibile per via del brand, Knorr, molto famoso, ma anche per la scritto “Risotto Milanese” e subito dopo “n°1 in Italia con ingredienti naturali”. Sulla confezione c’è il piatto di risotto, dello zafferano e uno spicchio di aglio.

Richiami recenti hanno invece coinvolto altre tipologie di rischi per la salute, sono il le uova con rischio microbiologico, ma anche mais per popcorn con presenza di alcaloidi del tropano e infine il pesto di pistacchio ritirato per aflatossine.