Conad e Sigma hanno richiamato diversi lotti di mais per popcorn per possibile presenza di alcaloidi del tropano oltre i limiti di legge

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock I lotti dei mais per popcorn ritirati dai supermercati

Conad e Sigma hanno disposto il richiamo di alcuni lotti di mais per popcorn per una possibile contaminazione da alcaloidi del tropano, sostanze naturali che possono risultare tossiche per l’uomo se ingerite in quantità superiori ai limiti stabiliti dalla normativa europea. La misura è stata presa in via precauzionale, a seguito di controlli ufficiali che hanno evidenziato valori oltre la soglia consentita. Secondo quanto comunicato dai due marchi sui rispettivi siti ufficiali, i consumatori che possiedono confezioni appartenenti ai lotti interessati sono invitati a non consumare il prodotto e a riconsegnarlo nel punto vendita in cui è stato acquistato. I supermercati provvederanno alla sostituzione o al rimborso.

I lotti interessati

Il prodotto oggetto del richiamo è il mais per popcorn Conad e Sigma, realizzato dalla ditta Melandri Gaudenzio S.r.l., con sede a Bagnacavallo (Ravenna). Le confezioni coinvolte sono quelle da 400 grammi per Conad e da 500 grammi per Sigma.

Lotti Conad

Lotto 150/25 – Termine minimo di conservazione: 11/2026

Lotto 176/25 – Termine minimo di conservazione: 12/2026

Lotto 189/25 – Termine minimo di conservazione: 01/2027

Lotto 203/25 – Termine minimo di conservazione: 01/2027

Lotto Sigma

Lotto 168/25 – Termine minimo di conservazione: 12/2026

Entrambi i richiami fanno riferimento a prodotti confezionati per i gruppi Conad e D.it – Distribuzione Italiana S.c., che gestisce i marchi Sigma. Tutte le confezioni sono state prodotte nello stabilimento Melandri Gaudenzio di Bagnacavallo.

Cosa sono gli alcaloidi del tropano

Gli alcaloidi del tropano, o alcaloidi tropanici, sono composti naturali prodotti da alcune piante, tra cui quelle appartenenti alla famiglia delle solanacee. Possono accidentalmente contaminare i cereali e derivati come il mais durante la raccolta o la lavorazione. Queste sostanze comprendono molecole come atropina e scopolamina, che in concentrazioni elevate possono provocare disturbi al sistema nervoso, nausea, mal di testa, secchezza delle fauci e, nei casi più gravi, problemi di coordinazione o tachicardia.

Il Regolamento UE 2021/1408 stabilisce che la quantità massima tollerabile di alcaloidi del tropano nel granturco per popcorn non debba superare 5 microgrammi per chilogrammo di prodotto. Oltre questa soglia, il consumo può comportare rischi per la salute, soprattutto nei bambini e nelle persone sensibili.

Le azioni di ritiro e i controlli

Il richiamo è stato disposto in via cautelativa dallo stesso produttore, in accordo con le catene distributive. Il prodotto invenduto è già stato ritirato dagli scaffali, ma il richiamo è esteso anche ai clienti che potrebbero averlo acquistato in precedenza. Chi possiede una confezione appartenente ai lotti elencati deve interrompere il consumo immediatamente e restituirla al punto vendita per ottenere la sostituzione o il rimborso. Non è necessario presentare lo scontrino.

Sigma ha ribadito che il provvedimento è stato preso per garantire la massima tutela dei consumatori, in linea con le norme di sicurezza alimentare europee. I richiami di prodotti alimentari rappresentano uno strumento di prevenzione essenziale per evitare rischi per la salute pubblica. In molti casi, come in questo, si tratta di misure preventive e non di contaminazioni accertate su larga scala. La normativa impone alle aziende di agire tempestivamente ogni volta che esiste un potenziale rischio per il consumatore.